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"حماس" تتهم إسرائيل بمواصلة منع عودة "النازحين المشاة" من الجنوب إلى شمال قطاع غزة
"حماس" تتهم إسرائيل بمواصلة منع عودة "النازحين المشاة" من الجنوب إلى شمال قطاع غزة
سبوتنيك عربي
اتهمت حركة "حماس" إسرائيل بالمماطلة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بمواصلة منع عودة النازحين المشاة من الجنوب إلى شمال قطاع غزة. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T17:00+0000
2025-01-25T17:00+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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وقالت حركة "حماس"، في بيان، اليوم السبت: "لا زال الاحتلال يتلكأ في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بمواصلة إغلاق شارع الرشيد ومنع عودة النازحين المشاة من الجنوب إلى الشمال".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، بوقت سابق من اليوم السبت، بأنه جرى إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني مقابل 4 مجندات إسرائيليات أطلقتهن "حماس" في إطار صفقة تبادل الأسرى، لتكتمل بذل الدفعة الثانية من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار بين الطرفين.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "إسرائيل أفرجت عن 200 أسير فلسطيني بينهم 114 أسيرا أمنيا جرى نقلهم من سجن عوفر إلى رام الله و70 سيتم إبعادهم إلى مصر و16 إلى قطاع غزة".كما جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري أنه "في إطار عملية التبادل الثانية منذ بدء وقف إطلاق النار، يعلن الوسطاء عن إتمام تسليم 4 نساء إسرائيليات محتجزات تحمل أحداهن الجنسية البلغارية إلى الجانب الإسرائيلي، في مقابل الإفراج عن 200 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رسميا تسلمه أربع محتجزات أطلقت حركة حماس سراحهن ضمن الدفعة الثانية من "صفقة التبادل" ووقف إطلاق النار بين الطرفين في قطاع غزة.كانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، أمس الجمعة، أن نائب وزير خارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بحث هاتفيا مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، مصير المواطن الروسي ألكسندر تروفانوف، ومكسيم خاركين، من سكان دونباس، المحتجزين في قطاع غزة، وعبر عن اهتمام موسكو بأولوية إطلاق سراحهما.
https://sarabic.ae/20250125/أربيل-يهود-أسيرة-إسرائيلية-قد-تعرقل-عودة-سكان-غزة-إلى-الشمال-1097149955.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

"حماس" تتهم إسرائيل بمواصلة منع عودة "النازحين المشاة" من الجنوب إلى شمال قطاع غزة

17:00 GMT 25.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatأطفال نازحون ينتزعون حقهم بالتعليم داخل خيمة بدائية في رفح جنوب قطاع غزة
أطفال نازحون ينتزعون حقهم بالتعليم داخل خيمة بدائية في رفح جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
اتهمت حركة "حماس" إسرائيل بالمماطلة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بمواصلة منع عودة النازحين المشاة من الجنوب إلى شمال قطاع غزة.
وقالت حركة "حماس"، في بيان، اليوم السبت: "لا زال الاحتلال يتلكأ في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بمواصلة إغلاق شارع الرشيد ومنع عودة النازحين المشاة من الجنوب إلى الشمال".

وأضافت: "إننا نحمل الاحتلال مسؤولية أي تعطيل في تنفيذ الاتفاق وتداعيات ذلك على بقية المحطات".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، بوقت سابق من اليوم السبت، بأنه جرى إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني مقابل 4 مجندات إسرائيليات أطلقتهن "حماس" في إطار صفقة تبادل الأسرى، لتكتمل بذل الدفعة الثانية من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار بين الطرفين.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "إسرائيل أفرجت عن 200 أسير فلسطيني بينهم 114 أسيرا أمنيا جرى نقلهم من سجن عوفر إلى رام الله و70 سيتم إبعادهم إلى مصر و16 إلى قطاع غزة".
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
أربيل يهود... أسيرة إسرائيلية قد تعرقل عودة سكان غزة إلى الشمال
14:54 GMT
كما جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري أنه "في إطار عملية التبادل الثانية منذ بدء وقف إطلاق النار، يعلن الوسطاء عن إتمام تسليم 4 نساء إسرائيليات محتجزات تحمل أحداهن الجنسية البلغارية إلى الجانب الإسرائيلي، في مقابل الإفراج عن 200 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رسميا تسلمه أربع محتجزات أطلقت حركة حماس سراحهن ضمن الدفعة الثانية من "صفقة التبادل" ووقف إطلاق النار بين الطرفين في قطاع غزة.
من جانبها نشرت حركة "حماس"، قائمة الفلسطينيين الذين من المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل المجندات الإسرائيليات الأربع، وتضمنت القائمة 200 اسم، بينهم 121 من أصحاب المؤبدات، و70 من الأسرى المقرر إبعادهم عن الأراضي الفلسطينية.
كانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، أمس الجمعة، أن نائب وزير خارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بحث هاتفيا مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، مصير المواطن الروسي ألكسندر تروفانوف، ومكسيم خاركين، من سكان دونباس، المحتجزين في قطاع غزة، وعبر عن اهتمام موسكو بأولوية إطلاق سراحهما.
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