https://sarabic.ae/20250125/حماس-تعلن-وجود-خلل-ببعض-أسماء-الأسرى-المقرر-الإفراج-عنهم-اليوم-1097132052.html
"حماس" تعلن وجود خلل ببعض أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم
"حماس" تعلن وجود خلل ببعض أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب "إعلام الأسرى" الفلسطينيين، التابع لحركة حماس، عن وجود "خلل" في أسماء عدد من الأسرى المقرر الإفراج عنهم، اليوم السبت، ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T07:55+0000
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وقال المكتب في بيان مقتضب، اليوم السبت: "بعد مراجعة قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم اليوم ضمن المرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأحرار"، تبين وجود خلل في عدد من الأسماء".وأتم البيان: "جاري المتابعة مع الوسطاء".وكانت حركة حماس، قد أعلنت عزمها الإفراج عن 4 مجندات إسرائيليات، اليوم السبت، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.فيما ذكر "مكتب إعلام الأسرى"، أنه من المقرر أن تفرج تل أبيب عن "120 أسيرا من ذوي المؤبدات، و80 أسيرا من أصحاب المحكوميات العالية"، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250123/في-رسالة-للفلسطينيين-حماس-تكشف-عن-نقاط-مهمة-متعلقة-بتنفيذ-اتفاق-غزة-1097064658.html
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أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
"حماس" تعلن وجود خلل ببعض أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم
أعلن مكتب "إعلام الأسرى" الفلسطينيين، التابع لحركة حماس، عن وجود "خلل" في أسماء عدد من الأسرى المقرر الإفراج عنهم، اليوم السبت، ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل.
وقال
المكتب في بيان مقتضب، اليوم السبت: "بعد مراجعة قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم اليوم ضمن المرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأحرار"، تبين وجود خلل في عدد من الأسماء".
وأتم البيان: "جاري المتابعة مع الوسطاء".
وكانت حركة حماس
، قد أعلنت عزمها الإفراج عن 4 مجندات إسرائيليات، اليوم السبت، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.
فيما ذكر "مكتب إعلام الأسرى"، أنه من المقرر أن تفرج تل أبيب عن "120 أسيرا من ذوي المؤبدات، و80 أسيرا من أصحاب المحكوميات العالية"، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل
.