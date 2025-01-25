https://sarabic.ae/20250125/خيرسون-مقتل-3-مدنيين-بقصف-أوكراني-على-مدينة-أليوشكا-بالقذائف-العنقودية-1097145690.html
خيرسون... مقتل 3 مدنيين بقصف أوكراني على مدينة أليوشكا بالقذائف العنقودية
خيرسون... مقتل 3 مدنيين بقصف أوكراني على مدينة أليوشكا بالقذائف العنقودية
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بمقتل ثلاثة أشخاص ناتج عن قصف القوات المسلحة الأوكرانية، مدينة أليوشكا بالذخائر العنقودية. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T13:55+0000
2025-01-25T13:55+0000
2025-01-25T13:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف سالدو في قناته الرسمية على "تلغرام"، أنه "أطلق الإرهابيون الأوكرانيون النار على أليوشكي بذخائر عنقودية وأنظمة تعدين عن بعد. وفي الوقت الحالي، من المعروف أن ثلاثة مدنيين لقوا حتفهم. ويتم التعرف على هوياتهم. ولا يزال الخطر على السكان المدنيين قائمًا - فالمدينة مليئة بالألغام البتلة والأشرطة غير المنفجرة".وشدد سالدو على أن "العدو استخدم أيضًا ما يسمى بطائرة بابا ياغا من دون طيار، وقد تفوقت حثالة كييف على نفسها في الفظائع التي لا معنى لها ضد المدنيين".تتلقى القوات المسلحة الأوكرانية ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة. وهي محظورة بموجب الاتفاقية الدولية.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20250125/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1097142330.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
خيرسون... مقتل 3 مدنيين بقصف أوكراني على مدينة أليوشكا بالقذائف العنقودية
أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بمقتل ثلاثة أشخاص ناتج عن قصف القوات المسلحة الأوكرانية، مدينة أليوشكا بالذخائر العنقودية.
وأضاف سالدو في قناته الرسمية على "تلغرام"، أنه "أطلق الإرهابيون الأوكرانيون النار على أليوشكي بذخائر عنقودية وأنظمة تعدين عن بعد. وفي الوقت الحالي، من المعروف أن ثلاثة مدنيين لقوا حتفهم. ويتم التعرف على هوياتهم. ولا يزال الخطر على السكان المدنيين قائمًا - فالمدينة مليئة بالألغام البتلة والأشرطة غير المنفجرة".
وبحسب الحاكم، فإن مثل هذا القصف الهائل للمدينة بأنواع الأسلحة المحظورة لم يحدث من قبل.
وشدد سالدو على أن "العدو استخدم أيضًا ما يسمى بطائرة بابا ياغا من دون طيار، وقد تفوقت حثالة كييف على نفسها في الفظائع التي لا معنى لها ضد المدنيين".
تتلقى القوات المسلحة الأوكرانية ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة. وهي محظورة بموجب الاتفاقية الدولية.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.