https://sarabic.ae/20250125/خيرسون-مقتل-3-مدنيين-بقصف-أوكراني-على-مدينة-أليوشكا-بالقذائف-العنقودية-1097145690.html

خيرسون... مقتل 3 مدنيين بقصف أوكراني على مدينة أليوشكا بالقذائف العنقودية

خيرسون... مقتل 3 مدنيين بقصف أوكراني على مدينة أليوشكا بالقذائف العنقودية

سبوتنيك عربي

أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بمقتل ثلاثة أشخاص ناتج عن قصف القوات المسلحة الأوكرانية، مدينة أليوشكا بالذخائر العنقودية. 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T13:55+0000

2025-01-25T13:55+0000

2025-01-25T13:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/16/1077302058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb9aa58f234fb1581a01c977e469a564.jpg

وأضاف سالدو في قناته الرسمية على "تلغرام"، أنه "أطلق الإرهابيون الأوكرانيون النار على أليوشكي بذخائر عنقودية وأنظمة تعدين عن بعد. وفي الوقت الحالي، من المعروف أن ثلاثة مدنيين لقوا حتفهم. ويتم التعرف على هوياتهم. ولا يزال الخطر على السكان المدنيين قائمًا - فالمدينة مليئة بالألغام البتلة والأشرطة غير المنفجرة".وشدد سالدو على أن "العدو استخدم أيضًا ما يسمى بطائرة بابا ياغا من دون طيار، وقد تفوقت حثالة كييف على نفسها في الفظائع التي لا معنى لها ضد المدنيين".تتلقى القوات المسلحة الأوكرانية ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة. وهي محظورة بموجب الاتفاقية الدولية.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

https://sarabic.ae/20250125/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1097142330.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري