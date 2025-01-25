خيرسون... مقتل 3 مدنيين بقصف أوكراني على مدينة أليوشكا بالقذائف العنقودية

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سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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46 د
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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مساحة حرة
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قوانين الاقتصاد
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عالم سبوتنيك
إسرائيل تحرق منازل وتجبر فلسطينيين في جنين على النزوح، أول زيارة لوزير للخارجية السعودية إلى لبنان منذ 15 عاما
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عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
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10 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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23 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
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عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
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عالم سبوتنيك
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250125/خيرسون-مقتل-3-مدنيين-بقصف-أوكراني-على-مدينة-أليوشكا-بالقذائف-العنقودية-1097145690.html
خيرسون... مقتل 3 مدنيين بقصف أوكراني على مدينة أليوشكا بالقذائف العنقودية
خيرسون... مقتل 3 مدنيين بقصف أوكراني على مدينة أليوشكا بالقذائف العنقودية
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بمقتل ثلاثة أشخاص ناتج عن قصف القوات المسلحة الأوكرانية، مدينة أليوشكا بالذخائر العنقودية. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T13:55+0000
2025-01-25T13:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف سالدو في قناته الرسمية على "تلغرام"، أنه "أطلق الإرهابيون الأوكرانيون النار على أليوشكي بذخائر عنقودية وأنظمة تعدين عن بعد. وفي الوقت الحالي، من المعروف أن ثلاثة مدنيين لقوا حتفهم. ويتم التعرف على هوياتهم. ولا يزال الخطر على السكان المدنيين قائمًا - فالمدينة مليئة بالألغام البتلة والأشرطة غير المنفجرة".وشدد سالدو على أن "العدو استخدم أيضًا ما يسمى بطائرة بابا ياغا من دون طيار، وقد تفوقت حثالة كييف على نفسها في الفظائع التي لا معنى لها ضد المدنيين".تتلقى القوات المسلحة الأوكرانية ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة. وهي محظورة بموجب الاتفاقية الدولية.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20250125/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1097142330.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

خيرسون... مقتل 3 مدنيين بقصف أوكراني على مدينة أليوشكا بالقذائف العنقودية

13:55 GMT 25.01.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورأرتيوموفسك (باخموت) بعد تحرير القوات الروسية لها، دونباس، العملية العسكرية الخاصة
أرتيوموفسك (باخموت) بعد تحرير القوات الروسية لها، دونباس، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© Sputnik
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أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بمقتل ثلاثة أشخاص ناتج عن قصف القوات المسلحة الأوكرانية، مدينة أليوشكا بالذخائر العنقودية.
وأضاف سالدو في قناته الرسمية على "تلغرام"، أنه "أطلق الإرهابيون الأوكرانيون النار على أليوشكي بذخائر عنقودية وأنظمة تعدين عن بعد. وفي الوقت الحالي، من المعروف أن ثلاثة مدنيين لقوا حتفهم. ويتم التعرف على هوياتهم. ولا يزال الخطر على السكان المدنيين قائمًا - فالمدينة مليئة بالألغام البتلة والأشرطة غير المنفجرة".
وبحسب الحاكم، فإن مثل هذا القصف الهائل للمدينة بأنواع الأسلحة المحظورة لم يحدث من قبل.
وشدد سالدو على أن "العدو استخدم أيضًا ما يسمى بطائرة بابا ياغا من دون طيار، وقد تفوقت حثالة كييف على نفسها في الفظائع التي لا معنى لها ضد المدنيين".
تحرير بلدة نوفويفانوفكا في منطقة سودجانسكي بمقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
12:24 GMT
تتلقى القوات المسلحة الأوكرانية ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة. وهي محظورة بموجب الاتفاقية الدولية.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:12 GMT
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