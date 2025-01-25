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دولة عربية تحتل المركز الأول في قائمة "أفضل 100 ساندويتش" حول العالم
دولة عربية تحتل المركز الأول في قائمة "أفضل 100 ساندويتش" حول العالم
سبوتنيك عربي
احتلت دولة عربية المركز الأول في قائمة محدثة لأفضل 100 "ساندويتش" حول العالم، متفوقة على العديد من الدول الأوروبية، منها أمريكا وإيطاليا وفرنسا. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
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وتصدرت الشاورما من لبنان القائمة، التي تم تحديثها في 15 يناير/ كانون الثاني 2025، وأصدرها موقع "أطلس السفر والمذاق"، المتخصص في تصنيفات الأطعمة حول العالم.وأشار الموقع إلى أن الشاورما تلقى رواجا في دول عربية أخرى، منها سوريا ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر.وتابع أن "الشاورما يتم إعدادها إما من لحم الضأن أو الديك الرومي أو الدجاج أو اللحم البقري، أو مزيج من أنواع اللحوم المختلفة، التي تُطهى ببطء لساعات، وتُنقع في عصائرها ودهونها، مما يكسبها طراوة لا مثيل لها، لكن السر الحقيقي وراء الشاورما المثالية يكمن في التتبيلة الخاصة بها".وكان من مفاجآت قائمة أفضل 100 ساندويتش حول العالم، إدراج دولة عربية أخرى، هي مصر بوجبتها الشهيرة "الكبدة الاسكندراني"، التي جاءت في المركز الـ64.وتابع الموقع أنه "على الرغم من عدم معرفة الكثير عن أصول الطبق، فإنه يحظى بشعبية كبيرة في الإسكندرية، حيث يمكن العثور عليه في العديد من عربات الطعام في الشوارع أو محلات الوجبات السريعة، وهو مثالي لتناول وجبة سريعة أو طلب وجبة سريعة".
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لبنان, أخبار لبنان, منوعات, مصر
لبنان, أخبار لبنان, منوعات, مصر

دولة عربية تحتل المركز الأول في قائمة "أفضل 100 ساندويتش" حول العالم

14:30 GMT 25.01.2025
© Photo / Unsplash/ Pixzolo Photographyشطيرة
شطيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
شطيرة
© Photo / Unsplash/ Pixzolo Photography
تابعنا عبر
احتلت دولة عربية المركز الأول في قائمة محدثة لأفضل 100 "ساندويتش" حول العالم، متفوقة على العديد من الدول الأوروبية، منها أمريكا وإيطاليا وفرنسا.
وتصدرت الشاورما من لبنان القائمة، التي تم تحديثها في 15 يناير/ كانون الثاني 2025، وأصدرها موقع "أطلس السفر والمذاق"، المتخصص في تصنيفات الأطعمة حول العالم.
وأشار الموقع إلى أن الشاورما تلقى رواجا في دول عربية أخرى، منها سوريا ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر.

وأضاف أن "الشاورما المتبلة والمشوية على السيخ هي وجبة شهية من اللحوم في الشرق الأوسط، ويرجع أصلها إلى عصر الإمبراطورية العثمانية، بينما ينبع اسمها من النطق العربي للكلمة التركية "çevirme"، التي تشير إلى السيخ الدوار الذي يُطهى عليه اللحم.

وتابع أن "الشاورما يتم إعدادها إما من لحم الضأن أو الديك الرومي أو الدجاج أو اللحم البقري، أو مزيج من أنواع اللحوم المختلفة، التي تُطهى ببطء لساعات، وتُنقع في عصائرها ودهونها، مما يكسبها طراوة لا مثيل لها، لكن السر الحقيقي وراء الشاورما المثالية يكمن في التتبيلة الخاصة بها".
وكان من مفاجآت قائمة أفضل 100 ساندويتش حول العالم، إدراج دولة عربية أخرى، هي مصر بوجبتها الشهيرة "الكبدة الاسكندراني"، التي جاءت في المركز الـ64.
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وذكر الموقع أن "ساندويتش "الكبدة الإسكندراني" من الأطباق المميزة في محافظة الإسكندرية، وهي تتكون من كبد البقر المقلي مع التوابل الحارة، مثل الكمون والثوم والهيل والفلفل الحار، وعادة ما يتم تقديمها في السندويشات مع صلصة الطحينة، أو بمفردها، مع الأرز الدافئ أو شرائح الليمون أو خبز البيتا على الجانب".

وتابع الموقع أنه "على الرغم من عدم معرفة الكثير عن أصول الطبق، فإنه يحظى بشعبية كبيرة في الإسكندرية، حيث يمكن العثور عليه في العديد من عربات الطعام في الشوارع أو محلات الوجبات السريعة، وهو مثالي لتناول وجبة سريعة أو طلب وجبة سريعة".
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