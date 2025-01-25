https://sarabic.ae/20250125/دولة-عربية-تحتل-المركز-الأول-في-قائمة-أفضل-100-ساندويتش-حول-العالم-1097149343.html

دولة عربية تحتل المركز الأول في قائمة "أفضل 100 ساندويتش" حول العالم

دولة عربية تحتل المركز الأول في قائمة "أفضل 100 ساندويتش" حول العالم

سبوتنيك عربي

احتلت دولة عربية المركز الأول في قائمة محدثة لأفضل 100 "ساندويتش" حول العالم، متفوقة على العديد من الدول الأوروبية، منها أمريكا وإيطاليا وفرنسا. 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T14:30+0000

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وتصدرت الشاورما من لبنان القائمة، التي تم تحديثها في 15 يناير/ كانون الثاني 2025، وأصدرها موقع "أطلس السفر والمذاق"، المتخصص في تصنيفات الأطعمة حول العالم.وأشار الموقع إلى أن الشاورما تلقى رواجا في دول عربية أخرى، منها سوريا ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر.وتابع أن "الشاورما يتم إعدادها إما من لحم الضأن أو الديك الرومي أو الدجاج أو اللحم البقري، أو مزيج من أنواع اللحوم المختلفة، التي تُطهى ببطء لساعات، وتُنقع في عصائرها ودهونها، مما يكسبها طراوة لا مثيل لها، لكن السر الحقيقي وراء الشاورما المثالية يكمن في التتبيلة الخاصة بها".وكان من مفاجآت قائمة أفضل 100 ساندويتش حول العالم، إدراج دولة عربية أخرى، هي مصر بوجبتها الشهيرة "الكبدة الاسكندراني"، التي جاءت في المركز الـ64.وتابع الموقع أنه "على الرغم من عدم معرفة الكثير عن أصول الطبق، فإنه يحظى بشعبية كبيرة في الإسكندرية، حيث يمكن العثور عليه في العديد من عربات الطعام في الشوارع أو محلات الوجبات السريعة، وهو مثالي لتناول وجبة سريعة أو طلب وجبة سريعة".

https://sarabic.ae/20190618/الفلافل-مصر-الشام-إسرائيل-1041759491.html

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