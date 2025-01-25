رالي فزان بدورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة... صور
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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انطلقت في مدينة سبها جنوبي ليبيا، فعاليات رالي فزان في نسخته الـ13، بمشاركة واسعة من الرياضيين المحليين والدوليين.
ويستمر الحدث على مدار 10 أيام متواصلة، حيث يتضمن أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة تهدف إلى تعزيز روح المنافسة والاحتفاء بالموروث الثقافي والرياضي للمنطقة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة
رالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وقال علي النالوتي، رئيس اللجنة التنظيمية للرالي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن "الحدث استقطب مشاركين من مختلف مدن ومناطق ليبيا، إلى جانب عدد من المشاركين الدوليين".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYعلي النالوتي، رئيس اللجنة التنظيمية لرالي فزان في ليبيا
علي النالوتي، رئيس اللجنة التنظيمية لرالي فزان في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأشار إلى أن "الدورة الحالية تتميز بتنظيم وتجهيزات تضاهي تلك التي شهدتها الدورات السابقة، مع التركيز على توفير تجربة استثنائية للمشاركين والجماهير".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة
رالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأضاف النالوتي أن "المسافة الإجمالية للرالي تبلغ حوالي 1367 كيلومترًا، حيث تبدأ المرحلة الأولى من منطقة زلاف باتجاه دهان أوبار، لمسافة 276 كيلومترًا، وتختتم الفعالية في منتجع قمر الصحراء، الذي يُعد واحدًا من أبرز معالم المنطقة السياحية".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة
رالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأوضح النالوتي أن "برنامج الرالي يتضمن العديد من الأنشطة المصاحبة، مثل سباق الهجن وسباقات السيارات المعدّلة، إلى جانب مسابقات الدراجات النارية بمختلف فئاتها، التي تتراوح بين 250 و700 سي سي".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة
رالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
كما تم إعداد مسابقات رياضية متنوعة تستهدف جميع فئات الشباب لإثراء التجربة وإشراك أكبر عدد من المشاركين.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة
رالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأكد رئيس اللجنة التنظيمية أن "الرالي شهد مشاركة دولية متميزة من دول عدة، منها تونس ومصر وإيطاليا وإسبانيا، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من الرياضيين المحليين".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة
رالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ويأتي هذا الحدث ليبرز مكانة مدينة سبها كمركز رياضي وسياحي واعد في المنطقة.