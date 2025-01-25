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مبتسمات وبالزي العسكري... "حماس" تسلم 4 مجندات إسرائيليات للصليب الأحمر
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مساحة حرة
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عالم سبوتنيك
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:33 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
11:03 GMT
29 د
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الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
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خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
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خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
17:03 GMT
30 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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رالي فزان بدورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة... صور
رالي فزان بدورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة... صور
سبوتنيك عربي
انطلقت في مدينة سبها جنوبي ليبيا، فعاليات رالي فزان في نسخته الـ13، بمشاركة واسعة من الرياضيين المحليين والدوليين. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T09:30+0000
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ويستمر الحدث على مدار 10 أيام متواصلة، حيث يتضمن أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة تهدف إلى تعزيز روح المنافسة والاحتفاء بالموروث الثقافي والرياضي للمنطقة.وقال علي النالوتي، رئيس اللجنة التنظيمية للرالي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن "الحدث استقطب مشاركين من مختلف مدن ومناطق ليبيا، إلى جانب عدد من المشاركين الدوليين". وأشار إلى أن "الدورة الحالية تتميز بتنظيم وتجهيزات تضاهي تلك التي شهدتها الدورات السابقة، مع التركيز على توفير تجربة استثنائية للمشاركين والجماهير".وأوضح النالوتي أن "برنامج الرالي يتضمن العديد من الأنشطة المصاحبة، مثل سباق الهجن وسباقات السيارات المعدّلة، إلى جانب مسابقات الدراجات النارية بمختلف فئاتها، التي تتراوح بين 250 و700 سي سي". كما تم إعداد مسابقات رياضية متنوعة تستهدف جميع فئات الشباب لإثراء التجربة وإشراك أكبر عدد من المشاركين.وأكد رئيس اللجنة التنظيمية أن "الرالي شهد مشاركة دولية متميزة من دول عدة، منها تونس ومصر وإيطاليا وإسبانيا، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من الرياضيين المحليين".ويأتي هذا الحدث ليبرز مكانة مدينة سبها كمركز رياضي وسياحي واعد في المنطقة.
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, العالم العربي
حصري, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, العالم العربي

رالي فزان بدورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة... صور

09:30 GMT 25.01.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة
رالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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حصري
انطلقت في مدينة سبها جنوبي ليبيا، فعاليات رالي فزان في نسخته الـ13، بمشاركة واسعة من الرياضيين المحليين والدوليين.
ويستمر الحدث على مدار 10 أيام متواصلة، حيث يتضمن أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة تهدف إلى تعزيز روح المنافسة والاحتفاء بالموروث الثقافي والرياضي للمنطقة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة
رالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
رالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وقال علي النالوتي، رئيس اللجنة التنظيمية للرالي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن "الحدث استقطب مشاركين من مختلف مدن ومناطق ليبيا، إلى جانب عدد من المشاركين الدوليين".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYعلي النالوتي، رئيس اللجنة التنظيمية لرالي فزان في ليبيا
علي النالوتي، رئيس اللجنة التنظيمية لرالي فزان في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
علي النالوتي، رئيس اللجنة التنظيمية لرالي فزان في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأشار إلى أن "الدورة الحالية تتميز بتنظيم وتجهيزات تضاهي تلك التي شهدتها الدورات السابقة، مع التركيز على توفير تجربة استثنائية للمشاركين والجماهير".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة
رالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
رالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة
© Sputnik . MAHER ALSHAERY

وأضاف النالوتي أن "المسافة الإجمالية للرالي تبلغ حوالي 1367 كيلومترًا، حيث تبدأ المرحلة الأولى من منطقة زلاف باتجاه دهان أوبار، لمسافة 276 كيلومترًا، وتختتم الفعالية في منتجع قمر الصحراء، الذي يُعد واحدًا من أبرز معالم المنطقة السياحية".

© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة
رالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
رالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأوضح النالوتي أن "برنامج الرالي يتضمن العديد من الأنشطة المصاحبة، مثل سباق الهجن وسباقات السيارات المعدّلة، إلى جانب مسابقات الدراجات النارية بمختلف فئاتها، التي تتراوح بين 250 و700 سي سي".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة
رالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
رالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
كما تم إعداد مسابقات رياضية متنوعة تستهدف جميع فئات الشباب لإثراء التجربة وإشراك أكبر عدد من المشاركين.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة
رالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
رالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأكد رئيس اللجنة التنظيمية أن "الرالي شهد مشاركة دولية متميزة من دول عدة، منها تونس ومصر وإيطاليا وإسبانيا، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من الرياضيين المحليين".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة
رالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
رالي فزان في دورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ويأتي هذا الحدث ليبرز مكانة مدينة سبها كمركز رياضي وسياحي واعد في المنطقة.
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