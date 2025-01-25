https://sarabic.ae/20250125/رالي-فزان-بدورته-الـ13-ينطلق-في-ليبيا-بمشاركة-محلية-ودولية-واسعة-صور-1097137455.html

رالي فزان بدورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة... صور

رالي فزان بدورته الـ13 ينطلق في ليبيا بمشاركة محلية ودولية واسعة... صور

سبوتنيك عربي

انطلقت في مدينة سبها جنوبي ليبيا، فعاليات رالي فزان في نسخته الـ13، بمشاركة واسعة من الرياضيين المحليين والدوليين. 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T09:30+0000

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ويستمر الحدث على مدار 10 أيام متواصلة، حيث يتضمن أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة تهدف إلى تعزيز روح المنافسة والاحتفاء بالموروث الثقافي والرياضي للمنطقة.وقال علي النالوتي، رئيس اللجنة التنظيمية للرالي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن "الحدث استقطب مشاركين من مختلف مدن ومناطق ليبيا، إلى جانب عدد من المشاركين الدوليين". وأشار إلى أن "الدورة الحالية تتميز بتنظيم وتجهيزات تضاهي تلك التي شهدتها الدورات السابقة، مع التركيز على توفير تجربة استثنائية للمشاركين والجماهير".وأوضح النالوتي أن "برنامج الرالي يتضمن العديد من الأنشطة المصاحبة، مثل سباق الهجن وسباقات السيارات المعدّلة، إلى جانب مسابقات الدراجات النارية بمختلف فئاتها، التي تتراوح بين 250 و700 سي سي". كما تم إعداد مسابقات رياضية متنوعة تستهدف جميع فئات الشباب لإثراء التجربة وإشراك أكبر عدد من المشاركين.وأكد رئيس اللجنة التنظيمية أن "الرالي شهد مشاركة دولية متميزة من دول عدة، منها تونس ومصر وإيطاليا وإسبانيا، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من الرياضيين المحليين".ويأتي هذا الحدث ليبرز مكانة مدينة سبها كمركز رياضي وسياحي واعد في المنطقة.

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