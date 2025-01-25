https://sarabic.ae/20250125/ظهور-يحيى-السنوار-في-مشاهد-جديدة-داخل-غزة-يثير-تفاعلا-واسعا-في-العالم-العربي-1097130321.html
ظهور يحيى السنوار في مشاهد جديدة داخل غزة يثير تفاعلا واسعا في العالم العربي
ظهور يحيى السنوار في مشاهد جديدة داخل غزة يثير تفاعلا واسعا في العالم العربي
سبوتنيك عربي
نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، ولأول مرة، لقطات حصرية ظهر فيها الرئيس الراحل للمكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، في مشاهد توثق... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T07:21+0000
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وأثار مقطع الفيديو، الذي بُث مساء أمس الجمعة، خلال برنامج "ما خُفي أعظم" على قناة "الجزيرة"، تفاعلا واسعا بين الجماهير العربية على وسائل التواصل الاجتماعي.وثائق سرية وأمر عملياتوعرضت اللقطات وثائق سرية، كان من بينها أمر العمليات الذي وقّعه يحيى السنوار، في الـ5 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي حدد موعد الهجوم عند الـ6:30 صباحا من يوم الـ7 من أكتوبر، أي قبل يومين من تنفيذ العملية.كما تضمنت الوثائق توجيهات دقيقة لاستهداف قواعد عسكرية إسرائيلية رئيسية مثل "يفتاح" و"ناحال عوز" و"كيسوفيم".قيادة ميدانية ورفع للمعنوياتكما أظهرت اللقطات أن السنوار كان فوق الأرض يقود العمليات العسكرية في مواجهة القوات الإسرائيلية المتوغلة في رفح ومناطق أخرى من قطاع غزة، وبيّنت المشاهد تنقل السنوار بين الكمائن وقيامه برفع معنويات مقاتلي "كتائب القسام"، كما ظهر في إحدى اللقطات وهو يشرف على عمليات التخطيط مع قائد كتيبة "تل السلطان" في رفح، محمود حمدان، الذي قُتل لاحقا.وفي مشهد آخر، ظهر السنوار على خطوط الجبهة وهو يشاهد آلية عسكرية إسرائيلية تم استهدافها وإعطابها في حي تل السلطان برفح، بالإضافة لعمليات رصد دقيقة نفذتها "كتائب القسام" لكامل الحدود قبل عملية "طوفان الأقصى".تفاعل عربي واسعوقد اقتبس السنوار هذا البيت من قصيدة "نكبة دمشق" للشاعر المصري الراحل الشهير أحمد شوقي، التي كتبها عام 1926، احتجاجا على القصف الفرنسي الوحشي لدمشق خلال الثورة السورية الكبرى.وتناول نشطاء وسائل التواصل، بيت الشعر، قائلين إنه يعكس المعاني الرمزية للنضال والتضحية من أجل الحرية، و"الحمراء" تعني أنها لا تُنال إلا بالدماء، مؤكدين على مكانة السنوار كـ"قائد ميداني وشخصية مؤثرة في المقاومة الفلسطينية".ردود إسرائيليةتعليقاً على الفيديو، أصدر الجيش الإسرائيلي، بياناً وصف فيه التقرير بأنه محاولة لتجميل صورة "الإرهابي" (حسب تعبيره)، معتبراً أن الفيديو يسعى لتقديم قائد حماس كـ"رمز نضالي".
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أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
ظهور يحيى السنوار في مشاهد جديدة داخل غزة يثير تفاعلا واسعا في العالم العربي
نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، ولأول مرة، لقطات حصرية ظهر فيها الرئيس الراحل للمكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، في مشاهد توثق دوره القيادي في العمليات العسكرية قبل مقتله.
وأثار مقطع الفيديو، الذي بُث مساء أمس الجمعة، خلال برنامج "ما خُفي أعظم" على قناة "الجزيرة"، تفاعلا واسعا بين الجماهير العربية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعرضت اللقطات وثائق سرية، كان من بينها أمر العمليات الذي وقّعه يحيى السنوار
، في الـ5 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي حدد موعد الهجوم عند الـ6:30 صباحا من يوم الـ7 من أكتوبر، أي قبل يومين من تنفيذ العملية.
كما تضمنت الوثائق توجيهات دقيقة لاستهداف قواعد عسكرية إسرائيلية رئيسية مثل "يفتاح" و"ناحال عوز" و"كيسوفيم".
قيادة ميدانية ورفع للمعنويات
كما أظهرت اللقطات أن السنوار كان فوق الأرض يقود العمليات العسكرية في مواجهة القوات الإسرائيلية المتوغلة في رفح ومناطق أخرى من قطاع غزة، وبيّنت المشاهد تنقل السنوار بين الكمائن وقيامه برفع معنويات مقاتلي "كتائب القسام"، كما ظهر في إحدى اللقطات وهو يشرف على عمليات التخطيط مع قائد كتيبة "تل السلطان" في رفح، محمود حمدان، الذي قُتل لاحقا.
وفي مشهد آخر، ظهر السنوار على خطوط الجبهة وهو يشاهد آلية عسكرية إسرائيلية تم استهدافها وإعطابها في حي تل السلطان برفح، بالإضافة لعمليات رصد دقيقة نفذتها "كتائب القسام" لكامل الحدود قبل عملية "طوفان الأقصى
".
ولاقى الفيديو انتشاراً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تداول مغردون فلسطينيون وعرب مقاطع السنوار وهو يردد البيت الشعري: "وللحرية الحمراء بابٌ، بكل يدٍ مضرجةٍ يُدقّ".
وقد اقتبس السنوار هذا البيت من قصيدة "نكبة دمشق" للشاعر المصري الراحل الشهير أحمد شوقي، التي كتبها عام 1926، احتجاجا على القصف الفرنسي الوحشي لدمشق خلال الثورة السورية الكبرى.
وتناول نشطاء وسائل التواصل، بيت الشعر، قائلين إنه يعكس المعاني الرمزية للنضال والتضحية من أجل الحرية، و"الحمراء" تعني أنها لا تُنال إلا بالدماء، مؤكدين على مكانة السنوار كـ"قائد ميداني وشخصية مؤثرة في المقاومة الفلسطينية".
تعليقاً على الفيديو، أصدر الجيش الإسرائيلي
، بياناً وصف فيه التقرير بأنه محاولة لتجميل صورة "الإرهابي" (حسب تعبيره)، معتبراً أن الفيديو يسعى لتقديم قائد حماس كـ"رمز نضالي".