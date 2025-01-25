https://sarabic.ae/20250125/وزير-الدفاع-الأمريكي-الجديد-يوجه-رسالة-إلى-الصين-ويتعهد-بإنهاء-الحروب-وردعها-بمسؤولية-1097155835.html
وزير الدفاع الأمريكي الجديد يوجه رسالة إلى الصين ويتعهد بإنهاء الحروب وردعها بمسؤولية
وزير الدفاع الأمريكي الجديد يوجه رسالة إلى الصين ويتعهد بإنهاء الحروب وردعها بمسؤولية
سبوتنيك عربي
وجه وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، بعد توليه منصبه رسميا، اليوم السبت، رسالة إلى الصين، فيما تعهد بإنهاء الحروب وردعها بمسؤولية. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T18:28+0000
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وأعلن هيغسيث الذي أدى اليمين الدستورية بصفته وزيرا للدفاع في عهد ترامب، عن مجموعة أولوياته للوزارة، قائلا إن البنتاغون "سيضع أمريكا أولا، ولن نتراجع أبدا".وفي رسالة إلى 3 ملايين موظف في وزارة الدفاع الأمريكية، بما في ذلك نحو 1.3 مليون فرد من أفراد القوات النظاميةـ حدد بيت هيغسيث، 3 أولويات رئيسية لفترة ولايته، هي "استعادة روح المحارب، وإعادة بناء الجيش الأمريكي، وإعادة إرساء الردع"، وفقا لبيان من وزارة الدفاع الأمريكية.كما تعهد هيغسيث في رسالته "بالعمل مع الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة التهديد العسكري المتزايد من الصين".وأضاف أن الجيش الأمريكي سيدعم أيضا أولوية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "لإنهاء الحروب وردعها بشكل مسؤول"، متبعا أن "ذلك سيتم مع التركيز على القوة القاتلة والجدارة والمساءلة والمعايير والاستعداد".وأدى جندي المشاة السابق والمذيع الأمريكي، بيت هيغسيث، اليمين الدستورية، اليوم السبت، وزيرا للدفاع الأمريكي، بعد أن حصل على موافقة مجلس الشيوخ بفارق ضئيل.
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الدفاع الأمريكي الجديد يوجه رسالة إلى الصين ويتعهد بإنهاء الحروب وردعها بمسؤولية
وجه وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، بعد توليه منصبه رسميا، اليوم السبت، رسالة إلى الصين، فيما تعهد بإنهاء الحروب وردعها بمسؤولية.
وأعلن هيغسيث الذي أدى اليمين الدستورية بصفته وزيرا للدفاع في عهد ترامب، عن مجموعة أولوياته للوزارة، قائلا إن البنتاغون "سيضع أمريكا أولا، ولن نتراجع أبدا".
وفي رسالة إلى 3 ملايين موظف في وزارة الدفاع الأمريكية، بما في ذلك نحو 1.3 مليون فرد من أفراد القوات النظاميةـ حدد بيت هيغسيث، 3 أولويات رئيسية لفترة ولايته، هي "استعادة روح المحارب، وإعادة بناء الجيش الأمريكي، وإعادة إرساء الردع"، وفقا لبيان
من وزارة الدفاع الأمريكية.
كما تعهد هيغسيث في رسالته "بالعمل مع الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة التهديد العسكري المتزايد من الصين".
وأضاف أن الجيش الأمريكي سيدعم أيضا أولوية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "لإنهاء الحروب وردعها بشكل مسؤول"، متبعا أن "ذلك سيتم مع التركيز على القوة القاتلة والجدارة والمساءلة والمعايير والاستعداد".
وأدى جندي المشاة السابق والمذيع الأمريكي، بيت هيغسيث، اليمين الدستورية، اليوم السبت، وزيرا للدفاع الأمريكي، بعد أن حصل على موافقة مجلس الشيوخ بفارق ضئيل.