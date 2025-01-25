https://sarabic.ae/20250125/-مبيعات-الأسلحة-الأمريكية-تسجل-رقما-قياسيا-بسبب-أوكرانيا-والاستعداد-لصراعات-كبيرة-1097126899.html
مبيعات الأسلحة الأمريكية تسجل رقما قياسيا بسبب أوكرانيا و"الاستعداد لصراعات كبيرة"
مبيعات الأسلحة الأمريكية تسجل رقما قياسيا بسبب أوكرانيا و"الاستعداد لصراعات كبيرة"
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن مبيعات العتاد العسكري الأمريكي لحكومات أجنبية في عام 2024 ارتفعت بنسبة 29% إلى مستوى قياسي بلغ 318.7 مليار... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T03:15+0000
2025-01-25T03:15+0000
2025-01-25T03:15+0000
ترامب
الدفاع الأمريكية
الأسلحة الأمريكية الجديدة
العالم
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وتدعم الأرقام الصادرة عن العام الأخير لإدارة الرئيس جو بايدن التوقعات بمبيعات أقوى لصانعي الأسلحة الأمريكيين مثل لوكهيد مارتن وجنرال ديناميكس ونورثروب جرومان، التي من المتوقع أن ترتفع أسهمها مع تفاقم عدم الاستقرار العالمي.وفي وقت سابق، أمس الجمعة، أمر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بوقف كل المساعدات الخارجية الأميركية تقريبا، مستثنيا تمويل إسرائيل ومصر، وفق مذكّرة داخلية.وقف مساعدات أوكرانياوقال مسؤول في وكالة التنمية الدولية الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة رويترز إن الضباط المسؤولين عن مشاريع في أوكرانيا تلقوا تعليمات بوقف العمل، بما في ذلك دعم المدارس والخدمات الصحية مثل رعاية الطوارئ للأمهات وتطعيم الأطفال.وأوضحت المذكرة، التي صاغها مكتب المساعدات الخارجية بالوزارة وأقرها وزير الخارجية ماركو روبيو، أن هناك استثناءات تشمل التمويل العسكري لإسرائيل ومصر، دون الإشارة إلى دول أخرى.وكان الجمهوري دونالد ترامب قد قال أثناء حملته الرئاسية إن الحلفاء يجب أن ينفقوا أكثر على الدفاع. ويريد الرئيس الأمريكي ترامب أن ينفق الأعضاء الآخرون في حلف شمال الأطلسي 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، في زيادة هائلة عن الهدف الحالي البالغ 2%، وهو مستوى لم تبلغه حالياً أي دولة عضو في الحلف حتى الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250124/واشنطن-توقف-المساعدات-الخارجية-الأمريكية-لمدة-90-يوما-بما-في-ذلك-البرامج-الموجهة-لأوكرانيا--1097125766.html
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ترامب, الدفاع الأمريكية, الأسلحة الأمريكية الجديدة, العالم
ترامب, الدفاع الأمريكية, الأسلحة الأمريكية الجديدة, العالم
مبيعات الأسلحة الأمريكية تسجل رقما قياسيا بسبب أوكرانيا و"الاستعداد لصراعات كبيرة"
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن مبيعات العتاد العسكري الأمريكي لحكومات أجنبية في عام 2024 ارتفعت بنسبة 29% إلى مستوى قياسي بلغ 318.7 مليار دولار، نتيجة سعي الدول إلى تجديد المخزونات بعد إرسال أسلحة إلى أوكرانيا والاستعداد لصراعات كبيرة.
وتدعم الأرقام الصادرة عن العام الأخير لإدارة الرئيس جو بايدن التوقعات بمبيعات أقوى لصانعي الأسلحة الأمريكيين مثل لوكهيد مارتن وجنرال ديناميكس ونورثروب جرومان، التي من المتوقع أن ترتفع أسهمها مع تفاقم عدم الاستقرار العالمي.
وفي وقت سابق، أمس الجمعة، أمر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بوقف كل المساعدات الخارجية الأميركية تقريبا، مستثنيا تمويل إسرائيل ومصر، وفق مذكّرة داخلية.
وقال مسؤول في وكالة التنمية الدولية الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة رويترز إن الضباط المسؤولين عن مشاريع في أوكرانيا تلقوا تعليمات بوقف العمل
، بما في ذلك دعم المدارس والخدمات الصحية مثل رعاية الطوارئ للأمهات وتطعيم الأطفال.
وأوضحت المذكرة، التي صاغها مكتب المساعدات الخارجية بالوزارة وأقرها وزير الخارجية ماركو روبيو، أن هناك استثناءات تشمل التمويل العسكري لإسرائيل ومصر، دون الإشارة إلى دول أخرى.
وكان الجمهوري دونالد ترامب قد قال أثناء حملته الرئاسية إن الحلفاء يجب أن ينفقوا أكثر على الدفاع. ويريد الرئيس الأمريكي ترامب أن ينفق الأعضاء الآخرون في حلف شمال الأطلسي 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، في زيادة هائلة عن الهدف الحالي البالغ 2%، وهو مستوى لم تبلغه حالياً أي دولة عضو في الحلف حتى الولايات المتحدة.