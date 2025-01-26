https://sarabic.ae/20250126/البرهان-لا-تفاوض-ولا-صلح-مع-المتمردين-والجيش-ماض-في-حسم-المعركة-1097164253.html
البرهان: لا تفاوض ولا صلح مع المتمردين والجيش ماض في حسم المعركة
البرهان: لا تفاوض ولا صلح مع المتمردين والجيش ماض في حسم المعركة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه "لا تفاوض ولا صلح" مع قوات الدعم السريع، مغلقًا الباب أمام أي محاولات للتقارب مع من وصفهم... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T08:40+0000
2025-01-26T08:40+0000
2025-01-26T08:40+0000
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وحسب وسائل إعلام محلية، جاءت تصريحات البرهان، خلال زيارته اليوم الأحد، مقر سلاح الإشارة بالخرطوم بحري وقيادة القوات المسلحة (القيادة العامة)، لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2023.وشدد البرهان على أن السودان سيكون قريبا خاليا ممن وصفهم بـ"المتمردين"، قائلًا: "نقاتل من أجل أن يعيش شعبنا، ولن نقبل بعودة من وقفوا مع التمرد".وكان البرهان، قد زار أمس السبت، مصفاة الجيلي لتكرير البترول شمال الخرطوم، والتي أعلن الجيش السوداني سيطرته الكاملة عليها بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وتعهد البرهان بإعادة إعمار المصفاة وغيرها من المنشآت، التي دُمرت خلال الحرب المستمرة، منذ أبريل/ نيسان 2023، مؤكدًا أن الجيش يواصل تحقيق التقدم في مختلف الجبهات.يُذكر أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بسبب النزاع على السلطة، تسببت بمقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، بينما بات نصف السكان يعانون من الجوع، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي.
https://sarabic.ae/20250122/هل-تؤثر-العقوبات-الأمريكية-على-البرهان-وحميدتي-على-مسار-الحرب-في-السودان؟-1097047880.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
البرهان: لا تفاوض ولا صلح مع المتمردين والجيش ماض في حسم المعركة
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه "لا تفاوض ولا صلح" مع قوات الدعم السريع، مغلقًا الباب أمام أي محاولات للتقارب مع من وصفهم بـ"المتمردين" ومؤيديهم.
وحسب وسائل إعلام محلية، جاءت تصريحات
البرهان، خلال زيارته اليوم الأحد، مقر سلاح الإشارة بالخرطوم بحري وقيادة القوات المسلحة (القيادة العامة)، لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2023.
وشدد البرهان
على أن السودان سيكون قريبا خاليا ممن وصفهم بـ"المتمردين"، قائلًا: "نقاتل من أجل أن يعيش شعبنا، ولن نقبل بعودة من وقفوا مع التمرد".
وأضاف: "المعركة ماضية إلى نهايتها، وسنقضي على التمرد في كافة أنحاء البلاد".
وكان البرهان، قد زار أمس السبت، مصفاة الجيلي لتكرير البترول شمال الخرطوم، والتي أعلن الجيش السوداني سيطرته الكاملة عليها بعد معارك مع قوات الدعم السريع.
وتعهد البرهان بإعادة إعمار المصفاة وغيرها من المنشآت، التي دُمرت خلال الحرب المستمرة، منذ أبريل/ نيسان 2023، مؤكدًا أن الجيش يواصل تحقيق التقدم في مختلف الجبهات.
يُذكر أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
، بسبب النزاع على السلطة، تسببت بمقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، بينما بات نصف السكان يعانون من الجوع، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي.