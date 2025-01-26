https://sarabic.ae/20250126/الصين-تشق-طريقا-حول-منزل-رجل-رفض-إخلاءه-فيديو-1097167631.html
الصين تشق طريقا حول منزل رجل رفض إخلاءه... فيديو
الصين تشق طريقا حول منزل رجل رفض إخلاءه... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للرجل رفض إخلاء منزله المحاط بالطريق السريع "G206"، بعد أن طلبت السطات الصينية استملاكه بغية استكمال أعمالها في... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T11:32+0000
2025-01-26T11:32+0000
2025-01-26T11:32+0000
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ويعود رفض صاحب المنزل للإخلاء، لعدم رضاه عن مبلغ التعويض المالي، الذي عرضته عليه السلطات مقابل الإخلاء، وذلك بمحافظة جينشي بمقاطعة جيانجشي.وكان من الممكن الحصول على السكن البديل مرة واحدة سنويًا، في عامي 2024 و2025، وهو ما لم يناسب الرجل، إذ أراد أن يحصل على حصتين في وقت واحد.ومن المقرر افتتاح الطريق قبل عيد الربيع، في 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، لبيقى المنزل مَعلمًا محليًا يُطلق عليه اسم "عين جينكسي".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
الصين تشق طريقا حول منزل رجل رفض إخلاءه... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للرجل رفض إخلاء منزله المحاط بالطريق السريع "G206"، بعد أن طلبت السطات الصينية استملاكه بغية استكمال أعمالها في شق الطريق.
ويعود رفض صاحب المنزل للإخلاء، لعدم رضاه عن مبلغ التعويض المالي، الذي عرضته عليه السلطات مقابل الإخلاء، وذلك بمحافظة جينشي بمقاطعة جيانجشي.
واستمرت المفاوضات بين الرجل والسلطات لفترة طويلة، حيث عرضت الحكومة في البداية، تعويضات لهدم المنزل، البالغ مساحته 160 متراً مربعاً، بقيمة 1.6 مليون يوان (221 ألف دولار) وحصتين سكنيتين لإعادة الإسكان.
وكان من الممكن الحصول على السكن البديل مرة واحدة سنويًا، في عامي 2024 و2025، وهو ما لم يناسب الرجل، إذ أراد أن يحصل على حصتين في وقت واحد.
وأوضح الرجل أنه يشعر بالفعل بالندم لعدم قبول العرض الأولي للتعويض، حيث يواصل العيش في المنزل مع حفيده البالغ من العمر 11 عاما، لكنه يخشى أن تسوء الأوضاع بمجرد فتح الطريق.
ومن المقرر افتتاح الطريق قبل عيد الربيع، في 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، لبيقى المنزل مَعلمًا محليًا يُطلق عليه اسم "عين جينكسي".