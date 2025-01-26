https://sarabic.ae/20250126/المياه-الإقليمية-السعودية-تشهد-حدثا-غير-مسبوق-بـتوقيع-إيطالي-فيديو-1097173128.html

المياه الإقليمية السعودية تشهد حدثا غير مسبوق بـ"توقيع إيطالي"... فيديو

المياه الإقليمية السعودية تشهد حدثا غير مسبوق بـ"توقيع إيطالي"... فيديو

سبوتنيك عربي

شهدت المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، حدثًا غير مسبوق يتعلق بإيطاليا. 26.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-26T12:38+0000

2025-01-26T12:38+0000

2025-01-26T12:38+0000

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ووصلت السفينة الشراعية التاريخية "أميريغو فسبوتشي"، وهي سفينة تدريب تابعة للبحرية الإيطالية، وسفيرة "صنع في إيطاليا" حول العالم، لأول مرة إلى السعودية، ضمن جولة عالمية تقوم بها.وسترسو السفينة، التي يمتد تاريخها إلى 93 عاما، في ميناء جدة، في الفترة الممتدة من 27 إلى 30 يناير الجاري، وفقا لصحيفة "مكة" السعودية.وأجرت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، أمس السبت، أول زيارة لها لسفينة "أميريغو فسبوتشي"، أثناء رسوها في جدة، وذلك تزامنا مع أول زيارة تجريها للسعودية، منذ توليها لمنصبها.وهتف طاقم السفينة "أميريغو فسبوتشي" للترحيب بزيارة ميلوني الأولى، والتي صعدت على متن السفينة الشراعية الطويلة في جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم بواحدة من المراحل الأخيرة من جولتها العالمية، قبل أن تعود إلى وطنها في البحر الأبيض المتوسط، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.ونشرت ميلوني عبر منصة "إكس"، مقطعا مصورا من زيارتها للسفينة الراسية في جدة، وكتبت معلقة: "كان لي الشرف والسرور أن أنقل تحيات إيطاليا إلى طاقم السفينة التاريخية "أميريغو فسبوتشي" التابعة للبحرية الإيطالية، والتي تقوم بجولة حول العالم، وهو إنجاز غير عادي يضفي على أمتنا هيبة ومكانة عالية، ويجعلنا نشعر بالفخر العميق".وقالت ميلوني: "لم تكن سفينة "فسبوتشي" مجرد سفينة تدريب أو سيدة البحار أو فخر قواتنا المسلحة أو التميز في تدريب طلاب الضباط في البحرية، بل إنها رمز للتاريخ والحكمة والتقاليد والإبداع، وسفير استثنائي لإيطاليا، إنها مدرسة البحر ومدرسة الحياة".وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية في كلمتها أمام الطاقم: "هذا أحد أجمل المشاعر غير العادية، التي عشتها في هذا المنصب كرئيسة للوزراء، إن سفينة "فسبوتشي" لا تمثّل فقط تميّز قواتنا المسلحة ودور الدبلوماسية البحرية، وإنما تجسّد أيضا القيم والثقافة التي نتبناها".وأبحرت السفينة التاريخية "أميريغو فسبوتشي" لأكثر من 43 ألف ميل بحريا، في جولتها العالمية، وزارت 5 قارات.

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إيطاليا, السعودية, أخبار السعودية اليوم