المياه الإقليمية السعودية تشهد حدثا غير مسبوق بـ"توقيع إيطالي"... فيديو

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة زيلينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:16 GMT
10 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:33 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
11:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يؤكد استعداده لقاء ترامب للحديث حول جميع القضايا التي تهم موسكو وواشنطن، إسرائيل تؤجل إنسحاب قواتها من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250126/المياه-الإقليمية-السعودية-تشهد-حدثا-غير-مسبوق-بـتوقيع-إيطالي-فيديو-1097173128.html
المياه الإقليمية السعودية تشهد حدثا غير مسبوق بـ"توقيع إيطالي"... فيديو
المياه الإقليمية السعودية تشهد حدثا غير مسبوق بـ"توقيع إيطالي"... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، حدثًا غير مسبوق يتعلق بإيطاليا. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T12:38+0000
2025-01-26T12:38+0000
مجتمع
إيطاليا
السعودية
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1a/1097172801_0:0:1558:876_1920x0_80_0_0_5bd4ad479ce2e964aa92cd54e05df3ec.jpg
ووصلت السفينة الشراعية التاريخية "أميريغو فسبوتشي"، وهي سفينة تدريب تابعة للبحرية الإيطالية، وسفيرة "صنع في إيطاليا" حول العالم، لأول مرة إلى السعودية، ضمن جولة عالمية تقوم بها.وسترسو السفينة، التي يمتد تاريخها إلى 93 عاما، في ميناء جدة، في الفترة الممتدة من 27 إلى 30 يناير الجاري، وفقا لصحيفة "مكة" السعودية.وأجرت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، أمس السبت، أول زيارة لها لسفينة "أميريغو فسبوتشي"، أثناء رسوها في جدة، وذلك تزامنا مع أول زيارة تجريها للسعودية، منذ توليها لمنصبها.وهتف طاقم السفينة "أميريغو فسبوتشي" للترحيب بزيارة ميلوني الأولى، والتي صعدت على متن السفينة الشراعية الطويلة في جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم بواحدة من المراحل الأخيرة من جولتها العالمية، قبل أن تعود إلى وطنها في البحر الأبيض المتوسط، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.ونشرت ميلوني عبر منصة "إكس"، مقطعا مصورا من زيارتها للسفينة الراسية في جدة، وكتبت معلقة: "كان لي الشرف والسرور أن أنقل تحيات إيطاليا إلى طاقم السفينة التاريخية "أميريغو فسبوتشي" التابعة للبحرية الإيطالية، والتي تقوم بجولة حول العالم، وهو إنجاز غير عادي يضفي على أمتنا هيبة ومكانة عالية، ويجعلنا نشعر بالفخر العميق".وقالت ميلوني: "لم تكن سفينة "فسبوتشي" مجرد سفينة تدريب أو سيدة البحار أو فخر قواتنا المسلحة أو التميز في تدريب طلاب الضباط في البحرية، بل إنها رمز للتاريخ والحكمة والتقاليد والإبداع، وسفير استثنائي لإيطاليا، إنها مدرسة البحر ومدرسة الحياة".وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية في كلمتها أمام الطاقم: "هذا أحد أجمل المشاعر غير العادية، التي عشتها في هذا المنصب كرئيسة للوزراء، إن سفينة "فسبوتشي" لا تمثّل فقط تميّز قواتنا المسلحة ودور الدبلوماسية البحرية، وإنما تجسّد أيضا القيم والثقافة التي نتبناها".وأبحرت السفينة التاريخية "أميريغو فسبوتشي" لأكثر من 43 ألف ميل بحريا، في جولتها العالمية، وزارت 5 قارات.
إيطاليا
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1a/1097172801_170:0:1558:1041_1920x0_80_0_0_b86888e60536ea3b7ff0299bf8fe1a13.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيطاليا, السعودية, أخبار السعودية اليوم
إيطاليا, السعودية, أخبار السعودية اليوم

المياه الإقليمية السعودية تشهد حدثا غير مسبوق بـ"توقيع إيطالي"... فيديو

12:38 GMT 26.01.2025
© AP Photo / Amr Nabilرجل يقف على صخرة أثناء التقاط صورة "سيلفي" أثناء زيارة لشاطئ البحر الأحمر في جدة بالمملكة العربية السعودية
رجل يقف على صخرة أثناء التقاط صورة سيلفي أثناء زيارة لشاطئ البحر الأحمر في جدة بالمملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
رجل يقف على صخرة أثناء التقاط صورة "سيلفي" أثناء زيارة لشاطئ البحر الأحمر في جدة بالمملكة العربية السعودية
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
شهدت المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، حدثًا غير مسبوق يتعلق بإيطاليا.
ووصلت السفينة الشراعية التاريخية "أميريغو فسبوتشي"، وهي سفينة تدريب تابعة للبحرية الإيطالية، وسفيرة "صنع في إيطاليا" حول العالم، لأول مرة إلى السعودية، ضمن جولة عالمية تقوم بها.
وسترسو السفينة، التي يمتد تاريخها إلى 93 عاما، في ميناء جدة، في الفترة الممتدة من 27 إلى 30 يناير الجاري، وفقا لصحيفة "مكة" السعودية.
وأجرت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، أمس السبت، أول زيارة لها لسفينة "أميريغو فسبوتشي"، أثناء رسوها في جدة، وذلك تزامنا مع أول زيارة تجريها للسعودية، منذ توليها لمنصبها.
وهتف طاقم السفينة "أميريغو فسبوتشي" للترحيب بزيارة ميلوني الأولى، والتي صعدت على متن السفينة الشراعية الطويلة في جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم بواحدة من المراحل الأخيرة من جولتها العالمية، قبل أن تعود إلى وطنها في البحر الأبيض المتوسط، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.
ونشرت ميلوني عبر منصة "إكس"، مقطعا مصورا من زيارتها للسفينة الراسية في جدة، وكتبت معلقة: "كان لي الشرف والسرور أن أنقل تحيات إيطاليا إلى طاقم السفينة التاريخية "أميريغو فسبوتشي" التابعة للبحرية الإيطالية، والتي تقوم بجولة حول العالم، وهو إنجاز غير عادي يضفي على أمتنا هيبة ومكانة عالية، ويجعلنا نشعر بالفخر العميق".
وقالت ميلوني: "لم تكن سفينة "فسبوتشي" مجرد سفينة تدريب أو سيدة البحار أو فخر قواتنا المسلحة أو التميز في تدريب طلاب الضباط في البحرية، بل إنها رمز للتاريخ والحكمة والتقاليد والإبداع، وسفير استثنائي لإيطاليا، إنها مدرسة البحر ومدرسة الحياة".
وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية في كلمتها أمام الطاقم: "هذا أحد أجمل المشاعر غير العادية، التي عشتها في هذا المنصب كرئيسة للوزراء، إن سفينة "فسبوتشي" لا تمثّل فقط تميّز قواتنا المسلحة ودور الدبلوماسية البحرية، وإنما تجسّد أيضا القيم والثقافة التي نتبناها".
وأبحرت السفينة التاريخية "أميريغو فسبوتشي" لأكثر من 43 ألف ميل بحريا، في جولتها العالمية، وزارت 5 قارات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала