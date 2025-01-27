https://sarabic.ae/20250127/أسرى-فلسطينيون-مفرج-عنهم-يروون-لـسبوتنيك-ظروف-الأسر-وأشكال-التعذيب-داخل-السجون-الإسرائيلية-1097174385.html

أسرى فلسطينيون مفرج عنهم يروون لـ"سبوتنيك" ظروف الأسر وأشكال التعذيب داخل السجون الإسرائيلية

أسرى فلسطينيون مفرج عنهم يروون لـ"سبوتنيك" ظروف الأسر وأشكال التعذيب داخل السجون الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

توصلت إسرائيل وحركة "حماس"، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بعد 15 شهرا من الحرب على القطاع، وتوصل الطرفان إلى اتفاق... 27.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-27T12:00+0000

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وسلّمت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، وقوات "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد"، 4 مجندات أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما تم الإفراج عن 200 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية.فرحة ينتظرها الأسرىووصلت حافلات تقل عددا من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، ضمن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس، إلى رام الله بالضفة الغربية، وبالرغم من القيود الإسرائيلية التي تمنع مظاهر الاحتفال بإطلاق سراح الأسرى، احتشد المئات من الفلسطينيين في الساحات لاستقبال الأسرى، حيث تعالت الهتافات المرحبة باستقبالهم.وقال الأسير المحرر عبد الرحمن وشاح لوكالة "سبوتنيك": "بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قام الاحتلال بصادرة كل شيء، وبدأ في حملة قمع مستمرة لجميع الأسرى، ضرب وقتل وتعذيب، ولغاية اليوم هناك معاناة يومية داخل السجون، والأسرى يواجهون البرد دون أغطية وملابس".وأضاف الأسير المحرر وائل أبو ريدة لوكالة "سبوتنيك": "هي فرحة كبيرة، لكن الأسرى في السجون يواجهون العذاب كل يوم، وهم في حالة مأساوية، ولقد أجبرت مع عدد كبير من الأسرى على خلع ملابسنا والبقاء بدونها لمدة 4 أيام".الأسرى يواجهون المرض والعذابوحذّرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين من الخطر المحدق بحياة آلاف الأسرى في السجون الإسرائيلية، وذلك من جرّاء التعذيب والإهمال الطبي، وقال "نادي الأسير الفلسطيني": "إنَّ غالبية الأسرى والمعتقلين الذين أفرج الاحتلال عنهم بعد الحرب، وحتّى اليوم، يُعانون مشاكل صحية، استدعى نقل العديد منهم إلى المستشفيات فور الإفراج عنهم، ومنهم من تبين لاحقاً أنه يُعاني مشكلة صحيّة مزمنة لم يكن يعانيها قبل الاعتقال، وذلك استناداً للفحوص الطبيّة التي خضعوا لها بعد الإفراج، عدا عن الأعراض الصحيّة العامة التي اشتكوا منها بعد الإفراج، وذلك استنادا لشهاداتهم".وقال الأسير المحرر رامز الفرا لـ "سبوتنيك": "فرحة منقوصة بسبب ما يعانيه الأسرى داخل السجون، فهم بدون علاج ولا طعام ولا يوجد شيء، ومعظم الأسرى أصيبوا بأمراض، ولقد حرم الأسرى من أبسط حقوقهم، مثل فرشاة الأسنان ومن الحمامات، ويقوم الاحتلال بمصادرة الأغطية والملابس وجعل الأسرى ينامون على الأرض، والأسرى لا يتواصلون مع العالم الخارجي، لا يعرفون ماذا يجري، والزيارة من المحامين قليلة جدا".وأضاف الأسير المحرر ثائر خلف: "تم إبعادي إلى قطاع غزة لكسر فرحتي، وأنا من الأردن، ووجدت أهالي القطاع في استقبالي، لقد خرجنا من السجون وبقي الأسرى يواجهون ظروفا صعبة جدا، ويتم التنكيل بهم يوميا، ومصادرة كل شيء، ويواجهون الموت والعذاب بشكل مستمر".ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد السابع من أكتوبر/ تشرين 2023، اعتقلت إسرائيل آلاف المدنيين الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، حيث يواجهون ظروف مأساوية داخل السجون الإسرائيلية، وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عن حقائق مروعة بشأن ما يعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية، ونقل شهادات عن حالات تعذيب وحشي وتجويع وعقوبات جماعية، وممارسات مروّعة، وأساليب تعذيب مختلفة، تعرّضوا لها في أقبية السجون الإسرائيلية.ونشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ورقة تفصيلية لأبرز المعطيات عن أعداد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حتى شهر يناير/كانون الثاني 2025، وبحسب الورقة فإن "إجمالي أعداد الأسرى أكثر من 10400، لا يشمل معتقلي غزة كافة خاصة من هم محتجزون في المعسكرات التابعة للجيش".وكانت الدفعة الأولى من عمليات التبادل، التي جرت بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار في غزة، شملت 3 أسيرات إسرائيليات و90 أسيرا فلسطينيا، وشملت الدفعة الثانية 4 مجندات أسيرات إسرائيليات مقابل 200 أسير فلسطيني، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من 3 مراحل، 42 يوما يتم خلالها تبادل 33 أسيرا إسرائيليا مقابل 1900 أسير فلسطيني.

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