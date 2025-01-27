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https://sarabic.ae/20250127/أشهر-مشروب-أمريكي-في-العالم-يواجه-سحبا-كبيرا-في-أوروبا-بسبب-مخاطر-قاتلة-1097214848.html
أشهر مشروب أمريكي في العالم يواجه سحبا كبيرا في أوروبا بسبب مخاطر قاتلة
أشهر مشروب أمريكي في العالم يواجه سحبا كبيرا في أوروبا بسبب مخاطر قاتلة
سبوتنيك عربي
أمرت شركة مصنعة لأشهر مشروب أمريكي حول العالم، اليوم الاثنين، بإجراء سحب كبير لعدد من منتجاتها، بعد أن تبين لها احتوائها على نسب زائدة من مادة كيميائية. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T17:35+0000
2025-01-27T17:35+0000
مجتمع
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وأعلنت وحدة التعبئة الأوروبية لشركة المشروبات الغازية "كوكاكولا"، أنها أمرت بسحب كبير من منتجات "كوكاكولا"، و"سبرايت"، و"فانتا"، ومشروبات أخرى، بعد أن حددت الفحوصات مستويات عالية من "الكلورات".وقالت شركة "كوكاكولا يوروباسيفيك بارتنرز بلجيكا"، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن السحب يتعلق بعلب وزجاجات زجاجية موزعة في بلجيكا، وهولندا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، ولوكسمبورغ، منذ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.وعن كمية المشروبات المعنية، قالت الشركة إنه "ليس لديها رقم دقيق، لكن من الواضح أنها كمية كبيرة".وأضافت: "تم بالفعل إزالة غالبية المنتجات المتأثرة وغير المباعة من أرفف المتاجر، ونواصل اتخاذ التدابير لإزالة جميع المنتجات المتبقية من السوق".وحثت شركة "كوكا كولا" في بيانها، المستهلكين على التحقق من عبواتهم، وإعادة أي منتجات تطابق رموز الإنتاج المتأثرة، من أجل استرداد أموالهم بالكامل.ومن الممكن العثور على مادة الكلورات الكيميائية في الأطعمة، لأنها مشتقة من مطهرات الكلور، المستخدمة على نطاق واسع في معالجة المياه وتجهيز الأغذية.وفي رأي علمي صدر في عام 2015، قالت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، إن التعرض الطويل الأمد للمادة يشكل خطرا صحيا محتملا على الأطفال، وخاصة أولئك الذين يعانون من نقص اليود الخفيف أو المتوسط، فضلا عن أنه يمكن أن يكون التعرض الحاد على مدار يوم واحد ساما أيضا.
https://sarabic.ae/20240630/فرنسا-تسحب-عبوات-من-مشروب-كوكا-كولا-لمخاطر-صحية-1090330250.html
https://sarabic.ae/20230718/الأسبارتام-القصة-الكاملة-للمادة-التي-أثارت-قلقا-عالميا-منذ-ابتكارها-صدفة-1079180133.html
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منوعات, الأخبار
منوعات, الأخبار

أشهر مشروب أمريكي في العالم يواجه سحبا كبيرا في أوروبا بسبب مخاطر قاتلة

17:35 GMT 27.01.2025
© Photo / Unsplash/ Qasim Malickمشروب كولا
مشروب كولا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
مشروب كولا
© Photo / Unsplash/ Qasim Malick
تابعنا عبر
أمرت شركة مصنعة لأشهر مشروب أمريكي حول العالم، اليوم الاثنين، بإجراء سحب كبير لعدد من منتجاتها، بعد أن تبين لها احتوائها على نسب زائدة من مادة كيميائية.
وأعلنت وحدة التعبئة الأوروبية لشركة المشروبات الغازية "كوكاكولا"، أنها أمرت بسحب كبير من منتجات "كوكاكولا"، و"سبرايت"، و"فانتا"، ومشروبات أخرى، بعد أن حددت الفحوصات مستويات عالية من "الكلورات".
وقالت شركة "كوكاكولا يوروباسيفيك بارتنرز بلجيكا"، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن السحب يتعلق بعلب وزجاجات زجاجية موزعة في بلجيكا، وهولندا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، ولوكسمبورغ، منذ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وعن كمية المشروبات المعنية، قالت الشركة إنه "ليس لديها رقم دقيق، لكن من الواضح أنها كمية كبيرة".
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وأضافت: "تم بالفعل إزالة غالبية المنتجات المتأثرة وغير المباعة من أرفف المتاجر، ونواصل اتخاذ التدابير لإزالة جميع المنتجات المتبقية من السوق".
وحثت شركة "كوكا كولا" في بيانها، المستهلكين على التحقق من عبواتهم، وإعادة أي منتجات تطابق رموز الإنتاج المتأثرة، من أجل استرداد أموالهم بالكامل.
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وفي رأي علمي صدر في عام 2015، قالت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، إن التعرض الطويل الأمد للمادة يشكل خطرا صحيا محتملا على الأطفال، وخاصة أولئك الذين يعانون من نقص اليود الخفيف أو المتوسط، فضلا عن أنه يمكن أن يكون التعرض الحاد على مدار يوم واحد ساما أيضا.
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