https://sarabic.ae/20250127/العراق-يرد-بشأن-تلقيه-تهديدات-من-إدارة-ترامب-1097218639.html
العراق يرد بشأن "تلقيه تهديدات" من إدارة ترامب
العراق يرد بشأن "تلقيه تهديدات" من إدارة ترامب
سبوتنيك عربي
رد العراق، اليوم الاثنين، بشأن أنباء حول "تلقيه تهديدات" من جانب الإدارة الأمريكية الجديدة، تحت رئاسة، دونالد ترامب. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T19:35+0000
2025-01-27T19:35+0000
2025-01-27T19:35+0000
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وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال ندوة حوارية لنخبة من الشخصيات الإعلامية والسياسية، أنه "لم نسمع أي تهديدات من الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه العراق".، وفقا لوكالة الانباء العراقية (واع).وتابع مشيرا إلى أن "الجولة الخامسة للحوار الاستراتيجي مع أمريكا ستكون واسعة، وتشمل عدة لجان".وشدد حسين على أن "أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة والعكس صحيح"، لافتا الى أن "علاقاتنا مع الدول الغربية قوية".وأضاف موضحا أن "العراق لديه علاقات تأريخية مع بريطانيا؛ والاتفاقية الأخيرة معها تتضمن كل الجوانب وتعزز العلاقة".وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن "الوساطة العراقية بين السعودية وإيران انعكست إيجابا على الداخل العراقي".
https://sarabic.ae/20250125/وزير-الخارجية-العراقي-يرجح-بقاء-القوات-الأمريكية-في-بلاده-بظل-إدارة-ترامب-1097132455.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق يرد بشأن "تلقيه تهديدات" من إدارة ترامب
رد العراق، اليوم الاثنين، بشأن أنباء حول "تلقيه تهديدات" من جانب الإدارة الأمريكية الجديدة، تحت رئاسة، دونالد ترامب.
وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال ندوة حوارية لنخبة من الشخصيات الإعلامية والسياسية، أنه "لم نسمع أي تهديدات من الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه العراق".، وفقا لوكالة
الانباء العراقية (واع).
وتابع مشيرا إلى أن "الجولة الخامسة للحوار الاستراتيجي مع أمريكا ستكون واسعة، وتشمل عدة لجان".
وشدد حسين على أن "أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة والعكس صحيح"، لافتا الى أن "علاقاتنا مع الدول الغربية قوية".
وكشف أن "العلاقات الاقتصادية بين العراق والصين وصلت إلى 50 مليار دولار".
وأضاف موضحا أن "العراق لديه علاقات تأريخية مع بريطانيا؛ والاتفاقية الأخيرة معها تتضمن كل الجوانب وتعزز العلاقة".
وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن "الوساطة العراقية بين السعودية وإيران انعكست إيجابا على الداخل العراقي".