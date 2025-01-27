العراق يرد بشأن "تلقيه تهديدات" من إدارة ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نجاح ثاني عمليات تبادل الأسرى و"عراقيل إسرائيلية" تمنع عودة النازحين إلى شمال غزة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
210 د
بلا قيود
عضو "فتح": تصريحات ترامب تدل على أنه موافق على إنهاء الوجود الفلسطيني
17:30 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
18:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:30 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250127/العراق-يرد-بشأن-تلقيه-تهديدات-من-إدارة-ترامب-1097218639.html
العراق يرد بشأن "تلقيه تهديدات" من إدارة ترامب
العراق يرد بشأن "تلقيه تهديدات" من إدارة ترامب
سبوتنيك عربي
رد العراق، اليوم الاثنين، بشأن أنباء حول "تلقيه تهديدات" من جانب الإدارة الأمريكية الجديدة، تحت رئاسة، دونالد ترامب. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T19:35+0000
2025-01-27T19:35+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103890/95/1038909547_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ddd1baceaa21e34d5927dda1518be68c.jpg
وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال ندوة حوارية لنخبة من الشخصيات الإعلامية والسياسية، أنه "لم نسمع أي تهديدات من الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه العراق".، وفقا لوكالة الانباء العراقية (واع).وتابع مشيرا إلى أن "الجولة الخامسة للحوار الاستراتيجي مع أمريكا ستكون واسعة، وتشمل عدة لجان".وشدد حسين على أن "أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة والعكس صحيح"، لافتا الى أن "علاقاتنا مع الدول الغربية قوية".وأضاف موضحا أن "العراق لديه علاقات تأريخية مع بريطانيا؛ والاتفاقية الأخيرة معها تتضمن كل الجوانب وتعزز العلاقة".وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن "الوساطة العراقية بين السعودية وإيران انعكست إيجابا على الداخل العراقي".
https://sarabic.ae/20250125/وزير-الخارجية-العراقي-يرجح-بقاء-القوات-الأمريكية-في-بلاده-بظل-إدارة-ترامب-1097132455.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103890/95/1038909547_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_5b99064ba3e5d8092a8b811bd26bef6f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم العربي

العراق يرد بشأن "تلقيه تهديدات" من إدارة ترامب

19:35 GMT 27.01.2025
© AP Photo / Sam McNeilعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
علم العراق
© AP Photo / Sam McNeil
تابعنا عبر
رد العراق، اليوم الاثنين، بشأن أنباء حول "تلقيه تهديدات" من جانب الإدارة الأمريكية الجديدة، تحت رئاسة، دونالد ترامب.
وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال ندوة حوارية لنخبة من الشخصيات الإعلامية والسياسية، أنه "لم نسمع أي تهديدات من الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه العراق".، وفقا لوكالة الانباء العراقية (واع).
وتابع مشيرا إلى أن "الجولة الخامسة للحوار الاستراتيجي مع أمريكا ستكون واسعة، وتشمل عدة لجان".
وشدد حسين على أن "أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة والعكس صحيح"، لافتا الى أن "علاقاتنا مع الدول الغربية قوية".
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
وزير الخارجية العراقي يرجح بقاء القوات الأمريكية في بلاده بظل إدارة ترامب
25 يناير, 08:26 GMT
وكشف أن "العلاقات الاقتصادية بين العراق والصين وصلت إلى 50 مليار دولار".
وأضاف موضحا أن "العراق لديه علاقات تأريخية مع بريطانيا؛ والاتفاقية الأخيرة معها تتضمن كل الجوانب وتعزز العلاقة".
وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن "الوساطة العراقية بين السعودية وإيران انعكست إيجابا على الداخل العراقي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала