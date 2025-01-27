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ترامب يؤكد لرئيس وزراء الهند أهمية شراء بلاده معدات أمنية أمريكية الصنع
ترامب يؤكد لرئيس وزراء الهند أهمية شراء بلاده معدات أمنية أمريكية الصنع
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على أهمية شراء الهند المزيد من المعدات الأمنية الأمريكية، إلى جانب تعزيز العلاقات... 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T21:46+0000
2025-01-27T21:46+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ترامب ومودي، وفقا لبيان من البيت الأبيض.وذكر البيان "أكد الرئيس الأمريكي على أهمية زيادة الهند لمشترياتها من المعدات الأمنية المصنوعة في أمريكا، والتحرك نحو تعزيز التجارة الثنائية".وأضاف البيان كذلك أن "الزعيمان ناقشا كذلك، خطط زيارة رئيس الوزراء الهندي للبيت الأبيض".وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، قال ناريندرا مودي، عبر منصة "إكس"، إنه "مسرور بالتحدث مع صديقه العزيز ترامب"، وفق قوله.ويتمتع كلا من مودي وترامب بعلاقات دافئة، عندما كان الأخير في البيت الأبيض من عام 2017 إلى عام 2021. وفي الأسبوع الأول من توليه منصبه، اتخذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موقفا عدوانيًا بشأن التجارة، إذ يسعى إلى تصحيح ما يقول إنه خلل في التوازن مع دول أخرى "تنتقص" من أمريكا.
https://sarabic.ae/20200901/ترامب-يوجه-رسالة-للشعب-الهندي-1046425232.html
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دونالد ترامب, أخبار الهند اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, أخبار الهند اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ترامب يؤكد لرئيس وزراء الهند أهمية شراء بلاده معدات أمنية أمريكية الصنع

21:46 GMT 27.01.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - صورة أرشيفية
الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - صورة أرشيفية
© AP Photo / Evan Vucci
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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على أهمية شراء الهند المزيد من المعدات الأمنية الأمريكية، إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية بين بلديهما.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ترامب ومودي، وفقا لبيان من البيت الأبيض.
وذكر البيان "أكد الرئيس الأمريكي على أهمية زيادة الهند لمشترياتها من المعدات الأمنية المصنوعة في أمريكا، والتحرك نحو تعزيز التجارة الثنائية".
وأضاف البيان كذلك أن "الزعيمان ناقشا كذلك، خطط زيارة رئيس الوزراء الهندي للبيت الأبيض".
وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، قال ناريندرا مودي، عبر منصة "إكس"، إنه "مسرور بالتحدث مع صديقه العزيز ترامب"، وفق قوله.
وأضاف مودي في تغريدته: "لقد هنأت ترامب على ولايته الثانية التاريخية، ونحن ملتزمان بشراكة متبادلة المنفعة قائمة على الثقة، وسنعمل معا من أجل رفاهية شعبنا، وتحقيق السلام والازدهار والأمن العالميين".
ويتمتع كلا من مودي وترامب بعلاقات دافئة، عندما كان الأخير في البيت الأبيض من عام 2017 إلى عام 2021.
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وفي الأسبوع الأول من توليه منصبه، اتخذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موقفا عدوانيًا بشأن التجارة، إذ يسعى إلى تصحيح ما يقول إنه خلل في التوازن مع دول أخرى "تنتقص" من أمريكا.
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