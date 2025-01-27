https://sarabic.ae/20250127/معسكر-أوشفيتس-1097211108.html
معسكر "أوشفيتس"
معسكر "أوشفيتس"
سبوتنيك عربي
يصادف اليوم الاثنين مرور 80 عامًا على قيام القوات السوفييتية بتحرير الناجين من معسكر اعتقال "أوشفيتس" أحد أكبر معسكرات الإبادة النازية وأطولها عمرا، وأحد... 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T15:24+0000
2025-01-27T15:24+0000
2025-01-27T15:27+0000
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معسكر "أوشفيتس"
15:24 GMT 27.01.2025 (تم التحديث: 15:27 GMT 27.01.2025)
يصادف اليوم الاثنين مرور 80 عامًا على قيام القوات السوفييتية بتحرير الناجين من معسكر اعتقال "أوشفيتس" أحد أكبر معسكرات الإبادة النازية وأطولها عمرا، وأحد الرموز الرئيسية للهولوكوست. تعرّف على المعسكر وتفاصيل أكثر من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق وكالة "سبوتنيك".