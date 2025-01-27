80 عاما على تحرير القوات السوفييتية لمعسكر الموت "أوشفيتس"

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إنقاذ صبي روسي يبلغ من العمر 15 عامًا، يدعى إيفان دودنيك، وقد أصيب بالجنون بسبب مشاهدته لأهوال معسكر"أوشفيتس"، بعد أن أحضره النازيون إلى المعسكر من منزله في منطقة أوريول.