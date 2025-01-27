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80 عاما على تحرير القوات السوفييتية لمعسكر الموت "أوشفيتس"
80 عاما على تحرير القوات السوفييتية لمعسكر الموت "أوشفيتس"
سبوتنيك عربي
يصادف يوم الاثنين مرور 80 عامًا على قيام القوات السوفييتية بتحرير الناجين من معسكر اعتقال "أوشفيتس" أحد أكبر معسكرات الإبادة النازية وأطولها عمرا، وأحد الرموز... 27.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

80 عاما على تحرير القوات السوفييتية لمعسكر الموت "أوشفيتس"

09:51 GMT 27.01.2025 (تم التحديث: 10:02 GMT 27.01.2025)
تابعنا عبر
يصادف يوم الاثنين مرور 80 عامًا على قيام القوات السوفييتية بتحرير الناجين من معسكر اعتقال "أوشفيتس" أحد أكبر معسكرات الإبادة النازية وأطولها عمرا، وأحد الرموز الرئيسية للهولوكوست. جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور أرشيفية تظهر فيها اللحظات الأولى لتحرير المعسكر.
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تحرير معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتس" من قبل قوات الجبهة الأوكرانية الأولى بالتعاون مع قوات الجبهة الأوكرانية الرابعة خلال عملية فيستولا-أودر، في الحرب العالمية الثانية 1939-1945.

تحرير معسكر الاعتقال النازي &quot;أوشفيتس&quot; من قبل قوات الجبهة الأوكرانية الأولى بالتعاون مع قوات الجبهة الأوكرانية الرابعة خلال عملية فيستولا-أودر، في الحرب العالمية الثانية 1939-1945. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Игнатович Ольга
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تحرير معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتس" من قبل قوات الجبهة الأوكرانية الأولى بالتعاون مع قوات الجبهة الأوكرانية الرابعة خلال عملية فيستولا-أودر، في الحرب العالمية الثانية 1939-1945.

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مقعد الإعدام في معسكر "أوشفيتس" النازي.

مقعد الإعدام في معسكر &quot;أوشفيتس&quot; النازي. - سبوتنيك عربي
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مقعد الإعدام في معسكر "أوشفيتس" النازي.

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نقل السجناء الأوائل إلى "أوشفيتس".

نقل السجناء الأوائل إلى &quot;أوشفيتس&quot;. - سبوتنيك عربي
3/13
© Sputnik
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نقل السجناء الأوائل إلى "أوشفيتس".

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

أطفال أسرى معسكر الموت في الساعات الأولى بعد تحريره من جلادي النازيين. لقطة من فيلم "تحرير أوشفيتس".

أطفال أسرى معسكر الموت في الساعات الأولى بعد تحريره من جلادي النازيين. لقطة من فيلم &quot;تحرير أوشفيتس&quot;. - سبوتنيك عربي
4/13
© Sputnik
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أطفال أسرى معسكر الموت في الساعات الأولى بعد تحريره من جلادي النازيين. لقطة من فيلم "تحرير أوشفيتس".

© Getty Images / Galerie Bilderwelt

محرقة الجثث الثالثة في معسكر "أوشفيتس"، بولندا، يناير/كانون الثاني 1945.

محرقة الجثث الثالثة في معسكر &quot;أوشفيتس&quot;، بولندا، يناير/كانون الثاني 1945. - سبوتنيك عربي
5/13
© Getty Images / Galerie Bilderwelt

محرقة الجثث الثالثة في معسكر "أوشفيتس"، بولندا، يناير/كانون الثاني 1945.

© Getty Images / Galerie Bilderwelt

نساء في ثكنات معسكر "أوشفيتس"، بولندا، يناير/كانون الثاني 1945. التقط الصورة مصور روسي بعد وقت قصير من تحرير المعسكر.

نساء في ثكنات معسكر &quot;أوشفيتس&quot;، بولندا، يناير/كانون الثاني 1945. التقط الصورة مصور روسي بعد وقت قصير من تحرير المعسكر. - سبوتنيك عربي
6/13
© Getty Images / Galerie Bilderwelt

نساء في ثكنات معسكر "أوشفيتس"، بولندا، يناير/كانون الثاني 1945. التقط الصورة مصور روسي بعد وقت قصير من تحرير المعسكر.

© Sputnik . Vladimir Yudin / الانتقال إلى بنك الصور

معسكر "أوشفيتس" النازي.

معسكر &quot;أوشفيتس&quot; النازي. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Yudin
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معسكر "أوشفيتس" النازي.

© Sputnik . Vladimir Yudin / الانتقال إلى بنك الصور

تحرير ما تبقى من أسرى معسكر الاعتقال "أوشفيتس"، والذين بلغ عددهم سبعة آلاف ونصف، على يد القوات السوفييتية في 27 يناير/كانون الثاني 1945.

تحرير ما تبقى من أسرى معسكر الاعتقال &quot;أوشفيتس&quot;، والذين بلغ عددهم سبعة آلاف ونصف، على يد القوات السوفييتية في 27 يناير/كانون الثاني 1945. - سبوتنيك عربي
8/13
© Sputnik . Vladimir Yudin
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تحرير ما تبقى من أسرى معسكر الاعتقال "أوشفيتس"، والذين بلغ عددهم سبعة آلاف ونصف، على يد القوات السوفييتية في 27 يناير/كانون الثاني 1945.

© Sputnik . Vladimir Yudin / الانتقال إلى بنك الصور

حقائب سجناء سابقين من معسكر الاعتقال والموت النازي "أوشفيتس" تحمل علامات من جميع البلدان الأوروبية.

حقائب سجناء سابقين من معسكر الاعتقال والموت النازي &quot;أوشفيتس&quot; تحمل علامات من جميع البلدان الأوروبية. - سبوتنيك عربي
9/13
© Sputnik . Vladimir Yudin
/
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حقائب سجناء سابقين من معسكر الاعتقال والموت النازي "أوشفيتس" تحمل علامات من جميع البلدان الأوروبية.

© Getty Images / Sovfoto/Universal Images Group

إنقاذ صبي روسي يبلغ من العمر 15 عامًا، يدعى إيفان دودنيك، وقد أصيب بالجنون بسبب مشاهدته لأهوال معسكر"أوشفيتس"، بعد أن أحضره النازيون إلى المعسكر من منزله في منطقة أوريول.

إنقاذ صبي روسي يبلغ من العمر 15 عامًا، يدعى إيفان دودنيك، وقد أصيب بالجنون بسبب مشاهدته لأهوال معسكر&quot;أوشفيتس&quot;، بعد أن أحضره النازيون إلى المعسكر من منزله في منطقة أوريول. - سبوتنيك عربي
10/13
© Getty Images / Sovfoto/Universal Images Group

إنقاذ صبي روسي يبلغ من العمر 15 عامًا، يدعى إيفان دودنيك، وقد أصيب بالجنون بسبب مشاهدته لأهوال معسكر"أوشفيتس"، بعد أن أحضره النازيون إلى المعسكر من منزله في منطقة أوريول.

© Sputnik . Vladimir Yudin / الانتقال إلى بنك الصور

جنازة أسرى معسكر اعتقال "أوشفيتش".

جنازة أسرى معسكر اعتقال &quot;أوشفيتش&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Yudin
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جنازة أسرى معسكر اعتقال "أوشفيتش".

© Sputnik . B.Fishman / الانتقال إلى بنك الصور

أسرى معسكر "أوشفيتس" في الدقائق الأولى بعد تحرير المعسكر على يد الجيش السوفييتي.

أسرى معسكر &quot;أوشفيتس&quot; في الدقائق الأولى بعد تحرير المعسكر على يد الجيش السوفييتي. - سبوتنيك عربي
12/13
© Sputnik . B.Fishman
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أسرى معسكر "أوشفيتس" في الدقائق الأولى بعد تحرير المعسكر على يد الجيش السوفييتي.

CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv / Stanislaw Mucha / Nazilager Auschwitz, Polen 1945

مدخل معسكر "أوشفيتس" بعد تحريره على يد الجيش السوفييتي، في المقدمة معدات تركها الحراس.

مدخل معسكر &quot;أوشفيتس&quot; بعد تحريره على يد الجيش السوفييتي، في المقدمة معدات تركها الحراس. - سبوتنيك عربي
13/13
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv / Stanislaw Mucha / Nazilager Auschwitz, Polen 1945

مدخل معسكر "أوشفيتس" بعد تحريره على يد الجيش السوفييتي، في المقدمة معدات تركها الحراس.

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