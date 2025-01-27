80 عاما على تحرير القوات السوفييتية لمعسكر الموت "أوشفيتس"

تحرير معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتس" من قبل قوات الجبهة الأوكرانية الأولى بالتعاون مع قوات الجبهة الأوكرانية الرابعة خلال عملية فيستولا-أودر، في الحرب العالمية الثانية 1939-1945.
تحرير معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتس" من قبل قوات الجبهة الأوكرانية الأولى بالتعاون مع قوات الجبهة الأوكرانية الرابعة خلال عملية فيستولا-أودر، في الحرب العالمية الثانية 1939-1945.
مقعد الإعدام في معسكر "أوشفيتس" النازي.
نقل السجناء الأوائل إلى "أوشفيتس".
أطفال أسرى معسكر الموت في الساعات الأولى بعد تحريره من جلادي النازيين. لقطة من فيلم "تحرير أوشفيتس".
أطفال أسرى معسكر الموت في الساعات الأولى بعد تحريره من جلادي النازيين. لقطة من فيلم "تحرير أوشفيتس".
محرقة الجثث الثالثة في معسكر "أوشفيتس"، بولندا، يناير/كانون الثاني 1945.
محرقة الجثث الثالثة في معسكر "أوشفيتس"، بولندا، يناير/كانون الثاني 1945.
نساء في ثكنات معسكر "أوشفيتس"، بولندا، يناير/كانون الثاني 1945. التقط الصورة مصور روسي بعد وقت قصير من تحرير المعسكر.
نساء في ثكنات معسكر "أوشفيتس"، بولندا، يناير/كانون الثاني 1945. التقط الصورة مصور روسي بعد وقت قصير من تحرير المعسكر.
معسكر "أوشفيتس" النازي.
تحرير ما تبقى من أسرى معسكر الاعتقال "أوشفيتس"، والذين بلغ عددهم سبعة آلاف ونصف، على يد القوات السوفييتية في 27 يناير/كانون الثاني 1945.
تحرير ما تبقى من أسرى معسكر الاعتقال "أوشفيتس"، والذين بلغ عددهم سبعة آلاف ونصف، على يد القوات السوفييتية في 27 يناير/كانون الثاني 1945.
حقائب سجناء سابقين من معسكر الاعتقال والموت النازي "أوشفيتس" تحمل علامات من جميع البلدان الأوروبية.
حقائب سجناء سابقين من معسكر الاعتقال والموت النازي "أوشفيتس" تحمل علامات من جميع البلدان الأوروبية.
إنقاذ صبي روسي يبلغ من العمر 15 عامًا، يدعى إيفان دودنيك، وقد أصيب بالجنون بسبب مشاهدته لأهوال معسكر"أوشفيتس"، بعد أن أحضره النازيون إلى المعسكر من منزله في منطقة أوريول.
إنقاذ صبي روسي يبلغ من العمر 15 عامًا، يدعى إيفان دودنيك، وقد أصيب بالجنون بسبب مشاهدته لأهوال معسكر"أوشفيتس"، بعد أن أحضره النازيون إلى المعسكر من منزله في منطقة أوريول.
جنازة أسرى معسكر اعتقال "أوشفيتش".
أسرى معسكر "أوشفيتس" في الدقائق الأولى بعد تحرير المعسكر على يد الجيش السوفييتي.
أسرى معسكر "أوشفيتس" في الدقائق الأولى بعد تحرير المعسكر على يد الجيش السوفييتي.
مدخل معسكر "أوشفيتس" بعد تحريره على يد الجيش السوفييتي، في المقدمة معدات تركها الحراس.
مدخل معسكر "أوشفيتس" بعد تحريره على يد الجيش السوفييتي، في المقدمة معدات تركها الحراس.