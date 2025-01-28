https://sarabic.ae/20250128/المحكمة-الجنائية-الدولية-تطالب-السودان-بتسليم-عمر-البشير-1097222487.html

المحكمة الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم عمر البشير

المحكمة الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم عمر البشير

سبوتنيك عربي

طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، السلطات السودانية بالكشف عن أماكن تواجد الرئيس السابق عمر البشير، ومساعديْه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين،... 28.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-28T00:21+0000

2025-01-28T00:21+0000

2025-01-28T00:21+0000

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وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أكد أعضاء في مجلس الأمن دعمهم لطلب المحكمة، مشيرين إلى أن الإفلات من العقاب تسبب في استمرار الانتهاكات والجرائم المرتكبة حاليا في السودان.وفي تصريحات سابقة قال عضو هيئة محامي الرئيس السابق إن البشير، البالغ من العمر 80 عاما، يحتاج متابعة صحية وفحوصات دورية في بعض الأحيان، وبعض المشاكل الصحية التي يعاني منها ربما تتطلب نقله إلى خارج البلاد لتلقي العلاج.ويمثل البشير، أول رئيس سوداني يتم محاكمته حضوريا على خلفية اتهامات عدة أبرزها تقويض النظام الدستوري بالانقلاب على السلطة الدستورية عام 1989.ومنذ عام 2009، تطالب المحكمة الجنائية بتسليم البشير، الذي أطاحت احتجاجات عارمة في نيسان/ أبريل 2019 نظام حكمه.وكان البشير ومساعديْه قيد الاحتجاز عندما اندلعت الحرب الحالية في منتصف نيسان/ أبريل 2023، ولم تكشف السلطات السودانية حتى الآن عن مكانهم بعد اندلاع الحرب، لكن خان قال في إحاطته أمام مجلس الأمن: "نعرف جيداً أين يوجد المطلوب أحمد هارون".وفي تصريحات سابقة، أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن البشير "في مكان آمن"، فيما تتهمه المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوقية السلطات السودانية، بـ"التستر على المطلوبين الثلاثة".ومع اندلاع الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع في أبريل/ نيسان 2023، تم احتجازه في قاعدة عسكرية في أم درمان التابعة للعاصمة الخرطوم، التي تخضع لسيطرة الجيش.وبينما تأثرت أم درمان بالحرب، فإن تلك الحرب لم تصل إلى مدينة مروي، التي تبعد عنها نحو 340 كيلومترا إلى الشمال.

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عمر البشير, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, المحكمة الجنائية الدولية, أخبار العالم الآن, العالم العربي