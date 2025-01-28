بعد الحرائق... عاصفة ثلجية وأمطار تضرب كاليفورنيا

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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:38 GMT
22 د
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البرنامج المسائي
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210 د
بلا قيود
عضو "فتح": تصريحات ترامب تدل على أنه موافق على إنهاء الوجود الفلسطيني
17:30 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
18:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
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9 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
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مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
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بعد الحرائق... عاصفة ثلجية وأمطار تضرب كاليفورنيا
بعد الحرائق... عاصفة ثلجية وأمطار تضرب كاليفورنيا
سبوتنيك عربي
أدى هطول الأمطار والثلوج في جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا إلى ترويض خطر اندلاع حرائق غابات كبيرة في المنطقة مؤقتًا، وقام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، برصد الصور... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

بعد الحرائق... عاصفة ثلجية وأمطار تضرب كاليفورنيا

12:09 GMT 28.01.2025 (تم التحديث: 12:10 GMT 28.01.2025)
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أدى هطول الأمطار والثلوج في جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا إلى ترويض خطر اندلاع حرائق غابات كبيرة في المنطقة مؤقتًا، وقام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، برصد الصور التي التقطتها عدسات الكاميرا بعد الحرائق وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Getty Images / Mario Tama

صورة جوية تظهر منازل مدمرة في حريق باليساديس، في 27 يناير 2025، في باسيفيك باليساديس في كاليفورنيا

صورة جوية تظهر منازل مدمرة في حريق باليساديس، في 27 يناير 2025، في باسيفيك باليساديس في كاليفورنيا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Mario Tama

صورة جوية تظهر منازل مدمرة في حريق باليساديس، في 27 يناير 2025، في باسيفيك باليساديس في كاليفورنيا

© AP Photo / Jae C. Hong

أحد أعضاء هيئة الحفاظ على البيئة في كاليفورنيا يعمل وسط أنقاض حريق باليساديس في منطقة باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس في كاليفورنيا

أحد أعضاء هيئة الحفاظ على البيئة في كاليفورنيا يعمل وسط أنقاض حريق باليساديس في منطقة باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس في كاليفورنيا - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Jae C. Hong

أحد أعضاء هيئة الحفاظ على البيئة في كاليفورنيا يعمل وسط أنقاض حريق باليساديس في منطقة باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس في كاليفورنيا

© Getty Images / Los Angeles Times/Brian van der Brug

تقوم العديد من الوكالات بالوصول إلى الأضرار التي لحقت بشارع توبانغا كانيون من خلال الوادي حيث غطت الطين والحطام الناجم عن الحرائق المنحدرات الطريق في عدة مواقع

تقوم العديد من الوكالات بالوصول إلى الأضرار التي لحقت بشارع توبانغا كانيون من خلال الوادي حيث غطت الطين والحطام الناجم عن الحرائق المنحدرات الطريق في عدة مواقع - سبوتنيك عربي
3/8
© Getty Images / Los Angeles Times/Brian van der Brug

تقوم العديد من الوكالات بالوصول إلى الأضرار التي لحقت بشارع توبانغا كانيون من خلال الوادي حيث غطت الطين والحطام الناجم عن الحرائق المنحدرات الطريق في عدة مواقع

© Getty Images / MediaNews Group/Los Angeles Daily News/Sarah Reingewirtz

يعمل عمال الكهرباء على إعادة توصيل الكهرباء إلى المنازل الموجودة في منطقة حريق إيتون في ألتادينا وإزالة الأعمدة المحترقة

يعمل عمال الكهرباء على إعادة توصيل الكهرباء إلى المنازل الموجودة في منطقة حريق إيتون في ألتادينا وإزالة الأعمدة المحترقة - سبوتنيك عربي
4/8
© Getty Images / MediaNews Group/Los Angeles Daily News/Sarah Reingewirtz

يعمل عمال الكهرباء على إعادة توصيل الكهرباء إلى المنازل الموجودة في منطقة حريق إيتون في ألتادينا وإزالة الأعمدة المحترقة

© AP Photo / Jae C. Hong

صورة جوية تظهر الدمار الذي خلفه حريق باليساديس في منطقة باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس

صورة جوية تظهر الدمار الذي خلفه حريق باليساديس في منطقة باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Jae C. Hong

صورة جوية تظهر الدمار الذي خلفه حريق باليساديس في منطقة باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس

© AP Photo / Damian Dovarganes

كلاب تبحث عن كرة في الثلج بعد العواصف في منتزه أنجيليس الوطني بالقرب من لوس أنجلوس

كلاب تبحث عن كرة في الثلج بعد العواصف في منتزه أنجيليس الوطني بالقرب من لوس أنجلوس - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Damian Dovarganes

كلاب تبحث عن كرة في الثلج بعد العواصف في منتزه أنجيليس الوطني بالقرب من لوس أنجلوس

© Getty Images / MediaNews Group/Los Angeles Daily News/Sarah Reingewirtz

تعمل هيئة الحفاظ على البيئة في كاليفورنيا على حماية تدفق حطام الرواسب الخطرة من موقع حريق إيتون في ألتادينا

تعمل هيئة الحفاظ على البيئة في كاليفورنيا على حماية تدفق حطام الرواسب الخطرة من موقع حريق إيتون في ألتادينا - سبوتنيك عربي
7/8
© Getty Images / MediaNews Group/Los Angeles Daily News/Sarah Reingewirtz

تعمل هيئة الحفاظ على البيئة في كاليفورنيا على حماية تدفق حطام الرواسب الخطرة من موقع حريق إيتون في ألتادينا

© AP Photo / Jae C. Hong

سيارة عالقة في الوحل على طريق ترابي بعد عاصفة في منطقة وودلاند هيلز في لوس أنجلوس، يوم الاثنين 27 يناير/ كانون الثاني 2025

سيارة عالقة في الوحل على طريق ترابي بعد عاصفة في منطقة وودلاند هيلز في لوس أنجلوس، يوم الاثنين 27 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Jae C. Hong

سيارة عالقة في الوحل على طريق ترابي بعد عاصفة في منطقة وودلاند هيلز في لوس أنجلوس، يوم الاثنين 27 يناير/ كانون الثاني 2025

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