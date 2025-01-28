بعد الحرائق... عاصفة ثلجية وأمطار تضرب كاليفورنيا

أدى هطول الأمطار والثلوج في جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا إلى ترويض خطر اندلاع حرائق غابات كبيرة في المنطقة مؤقتًا، وقام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، برصد الصور التي التقطتها عدسات الكاميرا بعد الحرائق وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.