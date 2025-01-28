بعد الحرائق... عاصفة ثلجية وأمطار تضرب كاليفورنيا

صورة جوية تظهر منازل مدمرة في حريق باليساديس، في 27 يناير 2025، في باسيفيك باليساديس في كاليفورنيا
صورة جوية تظهر منازل مدمرة في حريق باليساديس، في 27 يناير 2025، في باسيفيك باليساديس في كاليفورنيا
أحد أعضاء هيئة الحفاظ على البيئة في كاليفورنيا يعمل وسط أنقاض حريق باليساديس في منطقة باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس في كاليفورنيا
أحد أعضاء هيئة الحفاظ على البيئة في كاليفورنيا يعمل وسط أنقاض حريق باليساديس في منطقة باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس في كاليفورنيا
تقوم العديد من الوكالات بالوصول إلى الأضرار التي لحقت بشارع توبانغا كانيون من خلال الوادي حيث غطت الطين والحطام الناجم عن الحرائق المنحدرات الطريق في عدة مواقع
تقوم العديد من الوكالات بالوصول إلى الأضرار التي لحقت بشارع توبانغا كانيون من خلال الوادي حيث غطت الطين والحطام الناجم عن الحرائق المنحدرات الطريق في عدة مواقع
يعمل عمال الكهرباء على إعادة توصيل الكهرباء إلى المنازل الموجودة في منطقة حريق إيتون في ألتادينا وإزالة الأعمدة المحترقة
يعمل عمال الكهرباء على إعادة توصيل الكهرباء إلى المنازل الموجودة في منطقة حريق إيتون في ألتادينا وإزالة الأعمدة المحترقة
صورة جوية تظهر الدمار الذي خلفه حريق باليساديس في منطقة باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس
صورة جوية تظهر الدمار الذي خلفه حريق باليساديس في منطقة باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس
كلاب تبحث عن كرة في الثلج بعد العواصف في منتزه أنجيليس الوطني بالقرب من لوس أنجلوس
كلاب تبحث عن كرة في الثلج بعد العواصف في منتزه أنجيليس الوطني بالقرب من لوس أنجلوس
تعمل هيئة الحفاظ على البيئة في كاليفورنيا على حماية تدفق حطام الرواسب الخطرة من موقع حريق إيتون في ألتادينا
تعمل هيئة الحفاظ على البيئة في كاليفورنيا على حماية تدفق حطام الرواسب الخطرة من موقع حريق إيتون في ألتادينا
سيارة عالقة في الوحل على طريق ترابي بعد عاصفة في منطقة وودلاند هيلز في لوس أنجلوس، يوم الاثنين 27 يناير/ كانون الثاني 2025
سيارة عالقة في الوحل على طريق ترابي بعد عاصفة في منطقة وودلاند هيلز في لوس أنجلوس، يوم الاثنين 27 يناير/ كانون الثاني 2025