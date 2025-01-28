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حريق مفاجئ بطائرة ركاب في كوريا الجنوبية قبل الإقلاع... فيديو
حريق مفاجئ بطائرة ركاب في كوريا الجنوبية قبل الإقلاع... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرضت طائرة ركاب تابعة لشركة "إير بوسان" لحريق في مطار غيمهاي الدولي، جنوب شرقي كوريا الجنوبية، مساء اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص أثناء عملية... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T15:13+0000
2025-01-28T15:13+0000
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وذكرت السلطات، أن الحريق اندلع في ذيل الطائرة التي كانت متجهة إلى هونغ كونغ، قبل إقلاعها في حوالي الساعة 10:26 مساءً بالتوقيت المحلي. وتم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 169 شخصا، إضافة إلى 7 أفراد من طاقم الطائرة، باستخدام مزلقات الطوارئ القابلة للنفخ، حسبما أفادت وكالة "يونهاب".ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق، فيما أصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة أثناء عملية الإخلاء.وأشار المسؤولون إلى أن الحريق بدأ على ما يبدو في القسم الخلفي للطائرة قبل أن يمتد إلى هيكلها.وقال أحد المسؤولين: "نعتقد أن جميع الركاب وأفراد الطاقم غادروا الطائرة، لكننا نجري عمليات تفتيش داخل الطائرة للتأكد من خلوها تماما".
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كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

حريق مفاجئ بطائرة ركاب في كوريا الجنوبية قبل الإقلاع... فيديو

15:13 GMT 28.01.2025
© Photo / CC0حريق داخل طائرة
حريق داخل طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© Photo / CC0
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تعرضت طائرة ركاب تابعة لشركة "إير بوسان" لحريق في مطار غيمهاي الدولي، جنوب شرقي كوريا الجنوبية، مساء اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص أثناء عملية الإجلاء.
وذكرت السلطات، أن الحريق اندلع في ذيل الطائرة التي كانت متجهة إلى هونغ كونغ، قبل إقلاعها في حوالي الساعة 10:26 مساءً بالتوقيت المحلي.
وتم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 169 شخصا، إضافة إلى 7 أفراد من طاقم الطائرة، باستخدام مزلقات الطوارئ القابلة للنفخ، حسبما أفادت وكالة "يونهاب".
ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق، فيما أصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة أثناء عملية الإخلاء.
وأشار المسؤولون إلى أن الحريق بدأ على ما يبدو في القسم الخلفي للطائرة قبل أن يمتد إلى هيكلها.
وقال أحد المسؤولين: "نعتقد أن جميع الركاب وأفراد الطاقم غادروا الطائرة، لكننا نجري عمليات تفتيش داخل الطائرة للتأكد من خلوها تماما".
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