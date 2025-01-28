حريق مفاجئ بطائرة ركاب في كوريا الجنوبية قبل الإقلاع... فيديو
© Photo / CC0حريق داخل طائرة
© Photo / CC0
تابعنا عبر
تعرضت طائرة ركاب تابعة لشركة "إير بوسان" لحريق في مطار غيمهاي الدولي، جنوب شرقي كوريا الجنوبية، مساء اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص أثناء عملية الإجلاء.
وذكرت السلطات، أن الحريق اندلع في ذيل الطائرة التي كانت متجهة إلى هونغ كونغ، قبل إقلاعها في حوالي الساعة 10:26 مساءً بالتوقيت المحلي.
Breaking News: A plane caught fire at a South Korean airport, and local firefighters are rushing to the scene.— 徐宁 (@fengtai) January 28, 2025
속보: 한국 공항에서 비행기에 화재가 발생했으며, 현지 소방대가 긴급히 현장으로 출동하고 있습니다. pic.twitter.com/sYIr4dFWfw
وتم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 169 شخصا، إضافة إلى 7 أفراد من طاقم الطائرة، باستخدام مزلقات الطوارئ القابلة للنفخ، حسبما أفادت وكالة "يونهاب".
ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق، فيما أصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة أثناء عملية الإخلاء.
An Air Busan plane caught fire at Gimhae Airport in South Korea on Tuesday. All 169 passengers and 7 crew were safely evacuated with no injuries. Authorities said the fire started in the plane's tail, according to Yonhap news agency. pic.twitter.com/7GemWcKmPm— BigBreakingWire (@BigBreakingWire) January 28, 2025
وأشار المسؤولون إلى أن الحريق بدأ على ما يبدو في القسم الخلفي للطائرة قبل أن يمتد إلى هيكلها.
وقال أحد المسؤولين: "نعتقد أن جميع الركاب وأفراد الطاقم غادروا الطائرة، لكننا نجري عمليات تفتيش داخل الطائرة للتأكد من خلوها تماما".