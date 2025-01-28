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https://sarabic.ae/20250128/مدينة-عربية-تستضيف-نهائيات-الدوري-الأوروبي-لكرة-السلة-لأول-مرة-1097238700.html
مدينة عربية تستضيف نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة لأول مرة
مدينة عربية تستضيف نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة لأول مرة
سبوتنيك عربي
تقام نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة لأول مرة في إحدى المدن العربية بعد توقيع اتفاقية تعاون مشترك يساهم في توسيع البطولة على المستوى العالمي بصورة عامة... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T11:52+0000
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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء، إن دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي وقعت مع الدوري الأوروبي لكرة السلة اتفاقية تسمح للإمارة باستضافة نهائيات البطولة بالتعاون مع منطقة "اتحاد أرينا" الرياضية.وبحسب الاتفاقية ستقام نهائيات البطولة في مايو/ أيار المقبل في المنطقة الرياضية الواقعة بجزيرة "ياس". ولفتت الوكالة إلى أن هذه الخطوة ترسخ مكانة أبوظبي كعاصمة للرياضات المختلفة في الشرق الأوسط، وخاصة كرة السلة.ونقلت الوكالة عن ديجان بوديروغا، رئيس الدوري الأوروبي لكرة السلة، قوله إن استضافة أبوظبي لهذا الحدث، تعد خطوة طموحة تمنح عشاق كرة السلة على الصعيدين الإقليمي والدولي فرصة الاستمتاع بأجوائها والسماح للجمهور بالتعرف عن قرب على وجهة سياحية مميزة.
https://sarabic.ae/20240326/أغنى-10-أندية-في-دوري-كرة-السلة-الأمريكي-1087394318.html
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رياضة, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي
رياضة, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي

مدينة عربية تستضيف نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة لأول مرة

11:52 GMT 28.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorمباراة كرة سلة في مدينة أبوظبي الإماراتية
مباراة كرة سلة في مدينة أبوظبي الإماراتية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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تقام نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة لأول مرة في إحدى المدن العربية بعد توقيع اتفاقية تعاون مشترك يساهم في توسيع البطولة على المستوى العالمي بصورة عامة والشرق الأوسط بصورة خاصة.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء، إن دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي وقعت مع الدوري الأوروبي لكرة السلة اتفاقية تسمح للإمارة باستضافة نهائيات البطولة بالتعاون مع منطقة "اتحاد أرينا" الرياضية.
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وبحسب الاتفاقية ستقام نهائيات البطولة في مايو/ أيار المقبل في المنطقة الرياضية الواقعة بجزيرة "ياس".
ولفتت الوكالة إلى أن هذه الخطوة ترسخ مكانة أبوظبي كعاصمة للرياضات المختلفة في الشرق الأوسط، وخاصة كرة السلة.
ونقلت الوكالة عن ديجان بوديروغا، رئيس الدوري الأوروبي لكرة السلة، قوله إن استضافة أبوظبي لهذا الحدث، تعد خطوة طموحة تمنح عشاق كرة السلة على الصعيدين الإقليمي والدولي فرصة الاستمتاع بأجوائها والسماح للجمهور بالتعرف عن قرب على وجهة سياحية مميزة.
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