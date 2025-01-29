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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
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قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
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ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
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صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
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عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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تحطم مقاتلة "إف 35" في ألاسكا الأمريكية ونجاة الطيار
تحطم مقاتلة "إف 35" في ألاسكا الأمريكية ونجاة الطيار
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات الجوية الأمريكية عن تحطم مقاتلة من الجيل الخامس "إف 35" في ولاية ألاسكا، مؤكدة أن الطيار نجا من الحادث. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T03:41+0000
2025-01-29T03:43+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
القوات الجوية الأمريكية
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وجاء في بيان: "الطيار في أمان وتم نقله إلى المستشفى العسكري باسيت لإجراء فحوصات إضافية"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".وأوضحت القوات الجوية أن الحادث وقع يوم الثلاثاء في قاعدة "إيلسون" الجوية، وأسفر عن أضرار جسيمة للطائرة، مضيفة أنه "لا يزال التحقيق جارياً".وصممت الولايات المتحدة الأمريكية الطائرة "إف - 35" مع حلفائها ضمن برنامج مشترك، ويوجد منها 3 نسخة، هي "إف - 35 إيه"، وهي النسخة التي يمكنها الإقلاع والهبوط من على المدارج التقليدية التي تستخدمها الأنواع الأخرى من الطائرات، ويستخدمها الجيش الأمريكي وغالبية الدول الأخرى التي حصلت على الطائرة.و"إف - 35 بي" وهي نسخة مصممة للإقلاع من مدارج قصيرة والهبوط العمودي، كما يمكنه العمل على متن بعض السفن الحربية المجهزة لهذا الغرض، وتستخدمها مشاة البحرية الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا، إضافة إلى النسخة الثالثة فهي "إف - 35 سي"، وهي مصممة للعمل على متن حاملات الطائرات الأمريكية ولا يستخدمها سوى الأسطول الأمريكي فقط.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, القوات الجوية الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, القوات الجوية الأمريكية

تحطم مقاتلة "إف 35" في ألاسكا الأمريكية ونجاة الطيار

03:41 GMT 29.01.2025 (تم التحديث: 03:43 GMT 29.01.2025)
© AP Photo / Kamran Jebreiliإف35 طائرة مقاتلة تؤدي خلال يوم افتتاح معرض دبي للطيران
إف35 طائرة مقاتلة تؤدي خلال يوم افتتاح معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبر
أعلنت القوات الجوية الأمريكية عن تحطم مقاتلة من الجيل الخامس "إف 35" في ولاية ألاسكا، مؤكدة أن الطيار نجا من الحادث.
وجاء في بيان: "الطيار في أمان وتم نقله إلى المستشفى العسكري باسيت لإجراء فحوصات إضافية"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وأوضحت القوات الجوية أن الحادث وقع يوم الثلاثاء في قاعدة "إيلسون" الجوية، وأسفر عن أضرار جسيمة للطائرة، مضيفة أنه "لا يزال التحقيق جارياً".
وصممت الولايات المتحدة الأمريكية الطائرة "إف - 35" مع حلفائها ضمن برنامج مشترك، ويوجد منها 3 نسخة، هي "إف - 35 إيه"، وهي النسخة التي يمكنها الإقلاع والهبوط من على المدارج التقليدية التي تستخدمها الأنواع الأخرى من الطائرات، ويستخدمها الجيش الأمريكي وغالبية الدول الأخرى التي حصلت على الطائرة.
و"إف - 35 بي" وهي نسخة مصممة للإقلاع من مدارج قصيرة والهبوط العمودي، كما يمكنه العمل على متن بعض السفن الحربية المجهزة لهذا الغرض، وتستخدمها مشاة البحرية الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا، إضافة إلى النسخة الثالثة فهي "إف - 35 سي"، وهي مصممة للعمل على متن حاملات الطائرات الأمريكية ولا يستخدمها سوى الأسطول الأمريكي فقط.
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