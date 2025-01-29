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روسيا: بيان منتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يحظى بتقييمات إيجابية من بلدان عدة
روسيا: بيان منتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يحظى بتقييمات إيجابية من بلدان عدة
سبوتنيك عربي
أعلنت القائم بأعمال رئيس الوفد الروسي لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون الأمني، يوليا جدانوفا، أن البيان المشترك لروسيا وبيلاروسيا بشأن منتدى... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T13:37+0000
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وقالت جدانوفا لوكالة "سبوتنيك"، إن "على هامش الاجتماع، أشادت بعض الدول المشاركة بنص البيان المشترك، وأشاروا إلى توجهه الموحد"، موضحة أن هذه هي بداية الطريق لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في البيان المشترك.وأوضحت جدانوفا أن البيان المشترك "مكتوب بطريقة محايدة وبناءة إلى أقصى حد بحيث يمكن لأي دولة مهما كان توجهها السياسي الانضمام إليه".ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي أكبر منظمة حكومية دولية ذات توجه أمني في العالم، وتشمل اختصاصاتها قضايا مثل الحد من التسلح وتعزيز حقوق الإنسان وحرية الصحافة والانتخابات النزيهة وغيرها.
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا: بيان منتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يحظى بتقييمات إيجابية من بلدان عدة

13:37 GMT 29.01.2025
© Sputnik . РИА Новостиعلم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
علم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© Sputnik . РИА Новости
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أعلنت القائم بأعمال رئيس الوفد الروسي لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون الأمني، يوليا جدانوفا، أن البيان المشترك لروسيا وبيلاروسيا بشأن منتدى المنظمة حول تعزيزه تلقى بالفعل تقييمات إيجابية من عدد من الدول.
وقالت جدانوفا لوكالة "سبوتنيك"، إن "على هامش الاجتماع، أشادت بعض الدول المشاركة بنص البيان المشترك، وأشاروا إلى توجهه الموحد"، موضحة أن هذه هي بداية الطريق لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في البيان المشترك.

وأكدت أن الغرض من البيان هو تعزيز مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عشية الذكرى الخمسين للوثيقة الختامية لمؤتمر هلسنكي.

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وأوضحت جدانوفا أن البيان المشترك "مكتوب بطريقة محايدة وبناءة إلى أقصى حد بحيث يمكن لأي دولة مهما كان توجهها السياسي الانضمام إليه".

وقدمت روسيا وبيلاروسيا بيانا مشتركا، اليوم الأربعاء، في الدورة الكاملة 1095 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في فيينا، حيث دعتا إلى زيادة فعالية المنتدى وتجنب المعايير المزدوجة، وأعلنتا استعدادهما للحوار.

ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي أكبر منظمة حكومية دولية ذات توجه أمني في العالم، وتشمل اختصاصاتها قضايا مثل الحد من التسلح وتعزيز حقوق الإنسان وحرية الصحافة والانتخابات النزيهة وغيرها.
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