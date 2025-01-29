https://sarabic.ae/20250129/مصرع-18-شخصا-وإصابة-3-آخرين-جراء-تحطم-طائرة-في-جنوب-السودان-1097273429.html
مصرع 18 شخصا وإصابة 3 آخرين إثر تحطم طائرة في جنوب السودان
مصرع 18 شخصا وإصابة 3 آخرين إثر تحطم طائرة في جنوب السودان
سبوتنيك عربي
لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 3 آخرون، اليوم الأربعاء، جراء تحطم طائرة في ولاية الوحدة بجنوب السودان. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T10:47+0000
2025-01-29T10:47+0000
2025-01-29T11:12+0000
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وقالت وسائل إعلام في جنوب السودان إن الطائرة تحطمت أثناء إقلاعها من حقل الوحدة النفطي في جنوب السودان.وأوضحت أن الطائرة كانت تقل 21 شخصا، بينهم طاقمهما، مشيرة إلى أن الطيار ومساعده من بين الضحايا، بينما الأشخاص الـ3 المصابين حالتهم حرجة. وشهد جنوب السودان العديد من حوادث الطائرات خلال العقد الماضي وخاصة في أعوام 2015 و2018، وشهد عام 2021، تحطم طائرتين.
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار جنوب السودان
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار جنوب السودان
مصرع 18 شخصا وإصابة 3 آخرين إثر تحطم طائرة في جنوب السودان
10:47 GMT 29.01.2025 (تم التحديث: 11:12 GMT 29.01.2025)
لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 3 آخرون، اليوم الأربعاء، جراء تحطم طائرة في ولاية الوحدة بجنوب السودان.
وقالت وسائل إعلام في جنوب السودان إن الطائرة تحطمت
أثناء إقلاعها من حقل الوحدة النفطي في جنوب السودان.
وأوضحت أن الطائرة
كانت تقل 21 شخصا، بينهم طاقمهما، مشيرة إلى أن الطيار ومساعده من بين الضحايا، بينما الأشخاص الـ3 المصابين حالتهم حرجة.
وشهد جنوب السودان
العديد من حوادث الطائرات خلال العقد الماضي وخاصة في أعوام 2015 و2018، وشهد عام 2021، تحطم طائرتين.