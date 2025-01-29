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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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مصرع 18 شخصا وإصابة 3 آخرين إثر تحطم طائرة في جنوب السودان
مصرع 18 شخصا وإصابة 3 آخرين إثر تحطم طائرة في جنوب السودان
سبوتنيك عربي
لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 3 آخرون، اليوم الأربعاء، جراء تحطم طائرة في ولاية الوحدة بجنوب السودان. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت وسائل إعلام في جنوب السودان إن الطائرة تحطمت أثناء إقلاعها من حقل الوحدة النفطي في جنوب السودان.وأوضحت أن الطائرة كانت تقل 21 شخصا، بينهم طاقمهما، مشيرة إلى أن الطيار ومساعده من بين الضحايا، بينما الأشخاص الـ3 المصابين حالتهم حرجة. وشهد جنوب السودان العديد من حوادث الطائرات خلال العقد الماضي وخاصة في أعوام 2015 و2018، وشهد عام 2021، تحطم طائرتين.
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مصرع 18 شخصا وإصابة 3 آخرين إثر تحطم طائرة في جنوب السودان

10:47 GMT 29.01.2025 (تم التحديث: 11:12 GMT 29.01.2025)
© Getty Images / Anadolu / Contributorتحطم طائرة في جنوب السودان
تحطم طائرة في جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 3 آخرون، اليوم الأربعاء، جراء تحطم طائرة في ولاية الوحدة بجنوب السودان.
وقالت وسائل إعلام في جنوب السودان إن الطائرة تحطمت أثناء إقلاعها من حقل الوحدة النفطي في جنوب السودان.
وأوضحت أن الطائرة كانت تقل 21 شخصا، بينهم طاقمهما، مشيرة إلى أن الطيار ومساعده من بين الضحايا، بينما الأشخاص الـ3 المصابين حالتهم حرجة.
وشهد جنوب السودان العديد من حوادث الطائرات خلال العقد الماضي وخاصة في أعوام 2015 و2018، وشهد عام 2021، تحطم طائرتين.
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