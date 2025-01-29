منتزه على القمر بريشة "الذكاء الاصطناعي"

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:03 GMT
11 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: أصبح لدينا لاعب هو سيمهد الأرضية لإنهاء النزاع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
12:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
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https://sarabic.ae/20250129/منتزه-على-القمر-بريشة-الذكاء-الاصطناعي--1097278291.html
منتزه على القمر بريشة "الذكاء الاصطناعي"
منتزه على القمر بريشة "الذكاء الاصطناعي"
سبوتنيك عربي
جمع فريق "سبوتنيك" مجموعة صور فريدة ومميزة، لمنتزه على القمر بعيون "الذكاء الاصطناعي". 29.01.2025, سبوتنيك عربي
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صور
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фото, صور
фото, صور

منتزه على القمر بريشة "الذكاء الاصطناعي"

13:13 GMT 29.01.2025
تابعنا عبر
جمع فريق "سبوتنيك" مجموعة صور فريدة ومميزة، لمنتزه على القمر بعيون "الذكاء الاصطناعي".
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

سفينة صغيرة للأطفال، حيث يمكن للأطفال الطيران على ارتفاع منخفض فوق سطح القمر.

سفينة صغيرة للأطفال، حيث يمكن للأطفال الطيران على ارتفاع منخفض فوق سطح القمر. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

سفينة صغيرة للأطفال، حيث يمكن للأطفال الطيران على ارتفاع منخفض فوق سطح القمر.

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

منصة "دون جاذبية" للزوار تعطي فرصة تجربة انعدام الوزن، حيث يمكنك التحليق في الهواء، والاستمتاع بإحساس الطيران الحر.

منصة &quot;دون جاذبية&quot; للزوار تعطي فرصة تجربة انعدام الوزن، حيث يمكنك التحليق في الهواء، والاستمتاع بإحساس الطيران الحر. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

منصة "دون جاذبية" للزوار تعطي فرصة تجربة انعدام الوزن، حيث يمكنك التحليق في الهواء، والاستمتاع بإحساس الطيران الحر.

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

حوض أسماك "سيلينو"، هو عالم فريد من نوعه تحت الماء تم إنشاؤه في ظروف قمرية، حيث يمكنك رؤية أسماك القمر الغريبة وغيرها من المخلوقات الرائعة التي تسبح بين الشعاب المرجانية المضاءة بضوء النجوم الخافت.

حوض أسماك &quot;سيلينو&quot;، هو عالم فريد من نوعه تحت الماء تم إنشاؤه في ظروف قمرية، حيث يمكنك رؤية أسماك القمر الغريبة وغيرها من المخلوقات الرائعة التي تسبح بين الشعاب المرجانية المضاءة بضوء النجوم الخافت. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

حوض أسماك "سيلينو"، هو عالم فريد من نوعه تحت الماء تم إنشاؤه في ظروف قمرية، حيث يمكنك رؤية أسماك القمر الغريبة وغيرها من المخلوقات الرائعة التي تسبح بين الشعاب المرجانية المضاءة بضوء النجوم الخافت.

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

أفعوانية مهيبة تطير في قلب "لونا بارك"، وتمر عبر مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية القمرية، من منحدرات شديدة إلى السهول الناعمة المضاءة بلمعان النجوم والأرض.

أفعوانية مهيبة تطير في قلب &quot;لونا بارك&quot;، وتمر عبر مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية القمرية، من منحدرات شديدة إلى السهول الناعمة المضاءة بلمعان النجوم والأرض. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

أفعوانية مهيبة تطير في قلب "لونا بارك"، وتمر عبر مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية القمرية، من منحدرات شديدة إلى السهول الناعمة المضاءة بلمعان النجوم والأرض.

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

صورة لمدخل حوض الأسماك "سيلينو" على القمر.

صورة لمدخل حوض الأسماك &quot;سيلينو&quot; على القمر. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

صورة لمدخل حوض الأسماك "سيلينو" على القمر.

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

صورة لـ"متحف القمر التاريخ" الذي يعرض جيولوجيا القمر الصناعي للأرض. وتشمل المعروضات صخور القمر القديمة، ونماذج المناظر الطبيعية القمرية، وعروض تفاعلية حول الاستكشاف العلمي.

صورة لـ&quot;متحف القمر التاريخ&quot; الذي يعرض جيولوجيا القمر الصناعي للأرض. وتشمل المعروضات صخور القمر القديمة، ونماذج المناظر الطبيعية القمرية، وعروض تفاعلية حول الاستكشاف العلمي. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

صورة لـ"متحف القمر التاريخ" الذي يعرض جيولوجيا القمر الصناعي للأرض. وتشمل المعروضات صخور القمر القديمة، ونماذج المناظر الطبيعية القمرية، وعروض تفاعلية حول الاستكشاف العلمي.

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

سباق المركبات القمرية، حيث يتنافس المشاركون في مركبات قوية مصممة خصيصًا للسفر على سطح القمر.

سباق المركبات القمرية، حيث يتنافس المشاركون في مركبات قوية مصممة خصيصًا للسفر على سطح القمر. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

سباق المركبات القمرية، حيث يتنافس المشاركون في مركبات قوية مصممة خصيصًا للسفر على سطح القمر.

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

صورة لمدخل مدينة الملاهي على القمر بعيون الذكاء الاصطناعي.

صورة لمدخل مدينة الملاهي على القمر بعيون الذكاء الاصطناعي. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

صورة لمدخل مدينة الملاهي على القمر بعيون الذكاء الاصطناعي.

© AI generated/Anna Mаrkelova

منظر عام لمنتزه "كوزمولونا" بعيون الذكاء الاصط

ناعي.

منظر عام لمنتزه &quot;كوزمولونا&quot; بعيون الذكاء الاصطناعي. - سبوتنيك عربي
9/10
© AI generated/Anna Mаrkelova

منظر عام لمنتزه "كوزمولونا" بعيون الذكاء الاصط

ناعي.

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

صورة لملاعب الأطفال على القمر.

صورة لملاعب الأطفال على القمر. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

صورة لملاعب الأطفال على القمر.

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