منتزه على القمر بريشة "الذكاء الاصطناعي"

سفينة صغيرة للأطفال، حيث يمكن للأطفال الطيران على ارتفاع منخفض فوق سطح القمر.
سفينة صغيرة للأطفال، حيث يمكن للأطفال الطيران على ارتفاع منخفض فوق سطح القمر.
منصة "دون جاذبية" للزوار تعطي فرصة تجربة انعدام الوزن، حيث يمكنك التحليق في الهواء، والاستمتاع بإحساس الطيران الحر.
منصة "دون جاذبية" للزوار تعطي فرصة تجربة انعدام الوزن، حيث يمكنك التحليق في الهواء، والاستمتاع بإحساس الطيران الحر.
حوض أسماك "سيلينو"، هو عالم فريد من نوعه تحت الماء تم إنشاؤه في ظروف قمرية، حيث يمكنك رؤية أسماك القمر الغريبة وغيرها من المخلوقات الرائعة التي تسبح بين الشعاب المرجانية المضاءة بضوء النجوم الخافت.
حوض أسماك "سيلينو"، هو عالم فريد من نوعه تحت الماء تم إنشاؤه في ظروف قمرية، حيث يمكنك رؤية أسماك القمر الغريبة وغيرها من المخلوقات الرائعة التي تسبح بين الشعاب المرجانية المضاءة بضوء النجوم الخافت.
أفعوانية مهيبة تطير في قلب "لونا بارك"، وتمر عبر مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية القمرية، من منحدرات شديدة إلى السهول الناعمة المضاءة بلمعان النجوم والأرض.
أفعوانية مهيبة تطير في قلب "لونا بارك"، وتمر عبر مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية القمرية، من منحدرات شديدة إلى السهول الناعمة المضاءة بلمعان النجوم والأرض.
صورة لمدخل حوض الأسماك "سيلينو" على القمر.
صورة لمدخل حوض الأسماك "سيلينو" على القمر.
صورة لـ"متحف القمر التاريخ" الذي يعرض جيولوجيا القمر الصناعي للأرض. وتشمل المعروضات صخور القمر القديمة، ونماذج المناظر الطبيعية القمرية، وعروض تفاعلية حول الاستكشاف العلمي.
صورة لـ"متحف القمر التاريخ" الذي يعرض جيولوجيا القمر الصناعي للأرض. وتشمل المعروضات صخور القمر القديمة، ونماذج المناظر الطبيعية القمرية، وعروض تفاعلية حول الاستكشاف العلمي.
سباق المركبات القمرية، حيث يتنافس المشاركون في مركبات قوية مصممة خصيصًا للسفر على سطح القمر.
سباق المركبات القمرية، حيث يتنافس المشاركون في مركبات قوية مصممة خصيصًا للسفر على سطح القمر.
صورة لمدخل مدينة الملاهي على القمر بعيون الذكاء الاصطناعي.
صورة لمدخل مدينة الملاهي على القمر بعيون الذكاء الاصطناعي.
منظر عام لمنتزه "كوزمولونا" بعيون الذكاء الاصط
ناعي.
منظر عام لمنتزه "كوزمولونا" بعيون الذكاء الاصط
ناعي.
صورة لملاعب الأطفال على القمر.
صورة لملاعب الأطفال على القمر.