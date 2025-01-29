https://sarabic.ae/20250129/-زهرة-مصاص-الدماء-دراكولا-تزهر-في-حديقة-روسية--1097260517.html
نبتة "مصاص الدماء دراكولا" تزهر في حديقة روسية
نبتة "مصاص الدماء دراكولا" تزهر في حديقة روسية
سبوتنيك عربي
زهرة مصاص الدماء دراكولا
2025-01-29T07:19+0000
2025-01-29T07:19+0000
2025-01-29T07:23+0000
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وجاء في منشور على قناة التلغرام التابعة للحديقة، والتي نشرت صورة الزهرة: "أزهرت نبتة الأوركيد مصاص الدماء دراكولا في المنطقة الاستوائية ضمن حديقة الصيدلة. أسرعوا لرؤيتها ضمن مشتل النخيل".وجمع في "حديقة الصيلدلة" أكبر عدد من أصناف هذه الزهرة في روسيا، حيث أزهر صنف آخر يطلق عليه "دراكولا فيليكس (الخصب)"، الذي حصل على اسمه بسبب قدرته على تكوين عدد كبير من الزهور.وجعل الشكل الغريب لهذه الزهرة وندرتها وفرادتها من عملية الاستحواذ عليها قيمة كبيرة في العالم.
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اوركيد القرد أوركيد
نبتة "مصاص الدماء دراكولا" تزهر في حديقة روسية
07:19 GMT 29.01.2025 (تم التحديث: 07:23 GMT 29.01.2025)
أزهرت إحدى أكثر النباتات الغريبة ندرة في العالم ضمن مشتل النخيل في "حديقة الصيدلة" التابعة لجامعة موسكو الحكومية.
وجاء في منشور على قناة التلغرام التابعة للحديقة
، والتي نشرت صورة الزهرة: "أزهرت نبتة الأوركيد مصاص الدماء دراكولا في المنطقة الاستوائية ضمن حديقة الصيدلة. أسرعوا لرؤيتها ضمن مشتل النخيل".
ونوه المنشور إلى أن "الاسم الشائع الآخر لهذه المعجزة هو أوركيد القرد".
وجمع في "حديقة الصيلدلة" أكبر عدد من أصناف هذه الزهرة في روسيا، حيث أزهر صنف آخر يطلق عليه "دراكولا فيليكس (الخصب)"، الذي حصل على اسمه بسبب قدرته على تكوين عدد كبير من الزهور.
وحدد العلماء وجود 118 نوع من جنس أوركيد دراكولا، موطنها الأصلي هو المكسيك وأمريكا الوسطى وكولومبيا والبيرو والإكوادور.
وتتميز زهرات بعضها باللون الأحمر الدموي، ولهذا سميت بهذا الاسم (مصاص الدماء دراكولا)، أما بعضها الآخر تأخذ زهراته شكل وجه القرد، لذلك سميت بأوركيد القرد، وغيرها من الأصناف الغريبة.
وجعل الشكل الغريب لهذه الزهرة وندرتها وفرادتها من عملية الاستحواذ عليها قيمة كبيرة في العالم.