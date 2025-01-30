https://sarabic.ae/20250130/اصطدام-طائرة-ركاب-أمريكية-يتسبب-بمقتل-العشرات-فيديو-1097297012.html

تصادم بين طائرتين فوق أجواء واشنطن يتسبب بمقتل العشرات... فيديو

تصادم بين طائرتين فوق أجواء واشنطن يتسبب بمقتل العشرات... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، عن انتشال 19 جثة من نهر "بوتوماك" في واشنطن، بعد تحطم طائرة ركاب من طراز "Bombardier"، إثر اصطدامها مع مروحية تابعة... 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T05:17+0000

2025-01-30T05:17+0000

2025-01-30T05:55+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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وتحطمت طائرة الركاب، التي كانت تقوم برحلة داخلية، بعد اصطدامها بمروحية عسكرية من طراز "بلاك هوك" بالقرب من مطار ريغان الوطني في واشنطن.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "أستطيع أن أؤكد أن الرئيس (دونالد) ترامب، قد أُبلغ بهذا الموقف، ويبدو بشكل مأساوي أن مروحية عسكرية اصطدمت بطائرة في مطار ريغان الدولي في واشنطن العاصمة. هذا كل ما أستطيع تأكيده في هذا الوقت".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: طاقم المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة الركاب فوق واشنطن كان يجب أن يغير مسار والمأساة "كان من الممكن تجنبها".وأكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة والتحقيقات بدأت في حادث اصطدام الطائرتين بواشنطن.ووفقا لوسائل الإعلام، لم يتمكن رجال الإنقاذ حتى الآن من العثور على ناجين بين ضحايا حادث التحطم.وكانت الرحلة رقم 5342 التابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز"، في طريقها من ويتشيتا بولاية كانساس إلى واشنطن العاصمة، وعلى متنها 60 راكبا و4 من أفراد الطاقم، بحسب بيان على موقع الشركة على شبكة الإنترنت.وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن 3 عسكريين كانوا على متن المروحية العسكرية، وأن المروحية كانت في رحلة تدريبية.

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