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العثور على "بقايا حيوانات" يدفع نشطاء إلى المطالبة بالتيقن من مصادر اللحوم في المغرب
العثور على "بقايا حيوانات" يدفع نشطاء إلى المطالبة بالتيقن من مصادر اللحوم في المغرب
سبوتنيك عربي
أثار فيديو نشرته سلطات دار البيضاء في المغرب، وهي تضبط كلابا مجمدة في إحدى المحلات تدعى "الباطوار"، ضجة عارمة في الشارع المغربي، بعد أسابيع قليلة من العثور على... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T14:04+0000
2025-01-30T14:04+0000
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وقالت السلطات المختصة في المدينة أن اللحوم التي تم مصادرتها في المحل "يعتقد أنها كانت موجهة للاستهلاك البشري عن طريق بيعها للمواطنين".وتعليقا على الحادثة، أكد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، وديع مديح، أنه "سيتم إضافة 130 مكتبا جديدا كمراقبين تابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية ووزارة الداخلية ومكاتب حفظ الصحة"، لجعل المستهلك المغربي في مأمن من عديمي الضمير الذين لا يعيرون اهتماما لحقوق للمستهلكين"، بحسب موقع "هسبريس".ويعاقب بالسجن بالإضافة إلى غرامة مالية كل من قام بالغش في البضائع بحسب قانون المملكة المتعلق بالزجر بالغش عن البضائع.
https://sarabic.ae/20250125/ظاهرة-محيرة-قيد-التفسير-بعد-موجة-أمطار-تضرب-سواحل-المغرب---1097148748.html
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العثور على "بقايا حيوانات" يدفع نشطاء إلى المطالبة بالتيقن من مصادر اللحوم في المغرب

14:04 GMT 30.01.2025
© Unsplash/ Kyle Mackie لحوم حمراء
لحوم حمراء - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© Unsplash/ Kyle Mackie
تابعنا عبر
أثار فيديو نشرته سلطات دار البيضاء في المغرب، وهي تضبط كلابا مجمدة في إحدى المحلات تدعى "الباطوار"، ضجة عارمة في الشارع المغربي، بعد أسابيع قليلة من العثور على بقايا رؤوس حمير بالقرب من حاويات القمامة في أحد أحياء مدينة المحمدية وحي بوركون البيضاوي.
وقالت السلطات المختصة في المدينة أن اللحوم التي تم مصادرتها في المحل "يعتقد أنها كانت موجهة للاستهلاك البشري عن طريق بيعها للمواطنين".

وبدورها، حذرت جمعيات حماية المستهلك، في المملكة، المواطنين من خطر شراء اللحوم من مصادر مجهولة والتيقن بها، بعد حادثة العثور على بقايا رؤوس حمير وجثث كلاب بحاويات القمامة في عدة أحياء ومدن.

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ونوهت الجمعية المواطنين أن هناك متاجر تقوم ببيع اللحوم الحمراء غير الحلال بأسعار منخفضة عن المستويات القياسية التي تسوق بها في غالبية المحلات، مؤكدة "أهمية تشديد السلطات المختصة المراقبة".

وتعليقا على الحادثة، أكد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، وديع مديح، أنه "سيتم إضافة 130 مكتبا جديدا كمراقبين تابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية ووزارة الداخلية ومكاتب حفظ الصحة"، لجعل المستهلك المغربي في مأمن من عديمي الضمير الذين لا يعيرون اهتماما لحقوق للمستهلكين"، بحسب موقع "هسبريس".
ويعاقب بالسجن بالإضافة إلى غرامة مالية كل من قام بالغش في البضائع بحسب قانون المملكة المتعلق بالزجر بالغش عن البضائع.
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