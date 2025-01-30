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الشرع: سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة
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القضاء التونسي يصدر أحكاما بالسجن ضد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ووزراء سابقين
القضاء التونسي يصدر أحكاما بالسجن ضد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ووزراء سابقين
سبوتنيك عربي
قررت محكمة تونسية مختصة بقضايا الفساد المالي والإداري إحالة أكثر من 10 متهمين إلى الدائرة الجنائية بينهم رئيس حكومة سابق. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T19:11+0000
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ونظرت المحكمة في ملف قضية أملاك مجمدة بالخارج لأحد رجال الأعمال، حسبما ذكر موقع "موزاييك إف إم" التونسي، اليوم الخميس.ولفت الموقع إلى أن المحكمة أصدرت أحكاما بالسجن ضد كل من رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، وعدد من الوزراء السابقين، إضافة إلى رجل أعمال شهير.يذكر أنه في عام 2023، فتح قاضي التحقيق المختص بمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، تحقيقات ضد عدد من الشخصيات، بشبهة التآمر على أمن الدولة، كان من بينهم يوسف الشاهد.وجاء ذلك بعد واقعة سابقة في 2022، تضمنت إحالة النيابة العامة التونسية الشاهد وعدد من الأسماء الشهيرة للمحاكمة بتهم أبرزها، مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية في الانتخابات.
https://sarabic.ae/20220105/النيابة-التونسية-تحيل-الغنوشي-والقروي-والشاهد-إلى-القضاء-1054973887.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

القضاء التونسي يصدر أحكاما بالسجن ضد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ووزراء سابقين

19:11 GMT 30.01.2025
© Getty Images / SOPA Images / Contributorعلم تونس
علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© Getty Images / SOPA Images / Contributor
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قررت محكمة تونسية مختصة بقضايا الفساد المالي والإداري إحالة أكثر من 10 متهمين إلى الدائرة الجنائية بينهم رئيس حكومة سابق.
ونظرت المحكمة في ملف قضية أملاك مجمدة بالخارج لأحد رجال الأعمال، حسبما ذكر موقع "موزاييك إف إم" التونسي، اليوم الخميس.
ولفت الموقع إلى أن المحكمة أصدرت أحكاما بالسجن ضد كل من رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، وعدد من الوزراء السابقين، إضافة إلى رجل أعمال شهير.
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
النيابة التونسية تحيل الغنوشي والقروي والشاهد إلى القضاء
5 يناير 2022, 13:56 GMT
يذكر أنه في عام 2023، فتح قاضي التحقيق المختص بمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، تحقيقات ضد عدد من الشخصيات، بشبهة التآمر على أمن الدولة، كان من بينهم يوسف الشاهد.
وجاء ذلك بعد واقعة سابقة في 2022، تضمنت إحالة النيابة العامة التونسية الشاهد وعدد من الأسماء الشهيرة للمحاكمة بتهم أبرزها، مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية في الانتخابات.
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