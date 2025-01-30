https://sarabic.ae/20250130/القضاء-التونسي-يصدر-أحكاما-بالسجن-ضد-رئيس-الحكومة-الأسبق-يوسف-الشاهد-ووزراء-سابقين-1097324694.html
القضاء التونسي يصدر أحكاما بالسجن ضد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ووزراء سابقين
القضاء التونسي يصدر أحكاما بالسجن ضد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ووزراء سابقين
سبوتنيك عربي
قررت محكمة تونسية مختصة بقضايا الفساد المالي والإداري إحالة أكثر من 10 متهمين إلى الدائرة الجنائية بينهم رئيس حكومة سابق. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T19:11+0000
2025-01-30T19:11+0000
2025-01-30T19:11+0000
تونس
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ونظرت المحكمة في ملف قضية أملاك مجمدة بالخارج لأحد رجال الأعمال، حسبما ذكر موقع "موزاييك إف إم" التونسي، اليوم الخميس.ولفت الموقع إلى أن المحكمة أصدرت أحكاما بالسجن ضد كل من رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، وعدد من الوزراء السابقين، إضافة إلى رجل أعمال شهير.يذكر أنه في عام 2023، فتح قاضي التحقيق المختص بمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، تحقيقات ضد عدد من الشخصيات، بشبهة التآمر على أمن الدولة، كان من بينهم يوسف الشاهد.وجاء ذلك بعد واقعة سابقة في 2022، تضمنت إحالة النيابة العامة التونسية الشاهد وعدد من الأسماء الشهيرة للمحاكمة بتهم أبرزها، مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية في الانتخابات.
https://sarabic.ae/20220105/النيابة-التونسية-تحيل-الغنوشي-والقروي-والشاهد-إلى-القضاء-1054973887.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
القضاء التونسي يصدر أحكاما بالسجن ضد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ووزراء سابقين
قررت محكمة تونسية مختصة بقضايا الفساد المالي والإداري إحالة أكثر من 10 متهمين إلى الدائرة الجنائية بينهم رئيس حكومة سابق.
ونظرت المحكمة في ملف قضية أملاك مجمدة بالخارج لأحد رجال الأعمال، حسبما ذكر
موقع "موزاييك إف إم" التونسي، اليوم الخميس.
ولفت الموقع إلى أن المحكمة أصدرت أحكاما بالسجن ضد كل من رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، وعدد من الوزراء السابقين، إضافة إلى رجل أعمال شهير.
يذكر أنه في عام 2023، فتح قاضي التحقيق
المختص بمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، تحقيقات ضد عدد من الشخصيات، بشبهة التآمر على أمن الدولة، كان من بينهم يوسف الشاهد.
وجاء ذلك بعد واقعة سابقة في 2022، تضمنت إحالة النيابة العامة التونسية الشاهد وعدد من الأسماء الشهيرة
للمحاكمة بتهم أبرزها، مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية في الانتخابات.