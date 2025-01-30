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بلجيكا تغلق مجالها الجوي بسبب خلل في خدمة المراقبة
بلجيكا تغلق مجالها الجوي بسبب خلل في خدمة المراقبة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن بلجيكا أغلقت مجالها الجوي بسبب خلل تقني في خدمة المراقبة الجوية، لافتة إلى أنه تم تحويل جميع الطائرات التي كانت في المجال الجوي إلى... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T16:17+0000
2025-01-30T16:17+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وكالة الأنباء البلجيكية "بيلغا" على منصة "إكس": "المجال الجوي لبلجيكا مغلق حاليًا بسبب مشكلة تقنية لدى مزود خدمات المراقبة الجوية (سكايز)".وقال المتحدث باسم خدمة المراقبة الجوية كورت فيرفيليغن، في تصريح صحفي إن تحويل جميع الطائرات التي كانت في المجال الجوي إلى الدول المجاورة جرى بأمان باستخدام نظام احتياطي".وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإنه من المحتمل أن يكون الخلل ناجمًا عن عطل في النظام الحاسوبي لشركة "سكايز".
https://sarabic.ae/20220619/بسبب-الإضرابات-والاحتجاجات-مطار-بروكسل-يلغي-جميع-الرحلات-المقررة-يوم-الاثنين-1063886856.html
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أخبار العالم الآن, أخبار بلجيكا اليوم, العالم, الأخبار
أخبار العالم الآن, أخبار بلجيكا اليوم, العالم, الأخبار

بلجيكا تغلق مجالها الجوي بسبب خلل في خدمة المراقبة

16:17 GMT 30.01.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorمطار بروكسل
مطار بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن بلجيكا أغلقت مجالها الجوي بسبب خلل تقني في خدمة المراقبة الجوية، لافتة إلى أنه تم تحويل جميع الطائرات التي كانت في المجال الجوي إلى الدول المجاورة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وكالة الأنباء البلجيكية "بيلغا" على منصة "إكس": "المجال الجوي لبلجيكا مغلق حاليًا بسبب مشكلة تقنية لدى مزود خدمات المراقبة الجوية (سكايز)".
اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
بسبب الإضرابات والاحتجاجات.. مطار بروكسل يلغي جميع الرحلات المقررة يوم الاثنين
19 يونيو 2022, 22:43 GMT
وقال المتحدث باسم خدمة المراقبة الجوية كورت فيرفيليغن، في تصريح صحفي إن تحويل جميع الطائرات التي كانت في المجال الجوي إلى الدول المجاورة جرى بأمان باستخدام نظام احتياطي".
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإنه من المحتمل أن يكون الخلل ناجمًا عن عطل في النظام الحاسوبي لشركة "سكايز".
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