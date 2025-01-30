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ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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قتلى إثر تحطم طائرة أمريكية بالقرب من مطار رونالد ريغان
قتلى إثر تحطم طائرة أمريكية بالقرب من مطار رونالد ريغان
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، اليوم الخميس، "اصطدام رحلة للخطوط الجوية الأمريكية بطائرة هليكوبتر قرب العاصمة واشنطن". 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T03:01+0000
2025-01-30T03:15+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن "طائرة صغيرة تحطمت بالقرب من مطار رونالد ريغان بالولايات المتحدة ما أدى لتعليق جميع عمليات الإقلاع والهبوط"، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الرئيس دونالد ترمب بحادثة الاصطدام بين طائرة ومروحية "بلاك هوك".من جهته، قال السناتور الجمهوري تيد كروز، إن "هناك قتلى جراء تصادم بين طائرتين في الجو قرب العاصمة واشنطن"، مشيرا إلى أن هناك نحو 60 راكبا كانوا على متن الطائرة.وكانت طائرة صغيرة على الطريق السريع، تحطمت في مدينة ناشفيل الأمريكية، العام الماضي، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص كانوا على متنها.وأعلنت شرطة المدينة مقتل عدة أشخاص بتحطم طائرة خفيفة على طريق سريع في المدينة، مشيرةً إلى أنه لم يتم تحديد المكان الذي أقلعت منه.وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الطائرة، التي أقلعت من هانتسفيل في ولاية ألاباما، تعرضت لعطل في المحرك أثناء الرحلة.وقالت إدارة المطار والمجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية إنهم سيحققون.
https://sarabic.ae/20231112/مقتل-5-جنود-أمريكيين-إثر-حادث-تحطم-طائرة-عسكرية-في-البحر-الأبيض-المتوسط-1083088522.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

قتلى إثر تحطم طائرة أمريكية بالقرب من مطار رونالد ريغان

03:01 GMT 30.01.2025 (تم التحديث: 03:15 GMT 30.01.2025)
© AP Photo / Collin Reidمطار كينغستون الدولي في أمريكا
مطار كينغستون الدولي في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Collin Reid
تابعنا عبر
أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، اليوم الخميس، "اصطدام رحلة للخطوط الجوية الأمريكية بطائرة هليكوبتر قرب العاصمة واشنطن".
وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن "طائرة صغيرة تحطمت بالقرب من مطار رونالد ريغان بالولايات المتحدة ما أدى لتعليق جميع عمليات الإقلاع والهبوط"، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الرئيس دونالد ترمب بحادثة الاصطدام بين طائرة ومروحية "بلاك هوك".
من جهته، قال السناتور الجمهوري تيد كروز، إن "هناك قتلى جراء تصادم بين طائرتين في الجو قرب العاصمة واشنطن"، مشيرا إلى أن هناك نحو 60 راكبا كانوا على متن الطائرة.
طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
مقتل 5 جنود أمريكيين إثر حادث تحطم طائرة عسكرية في البحر الأبيض المتوسط
12 نوفمبر 2023, 16:48 GMT
وكانت طائرة صغيرة على الطريق السريع، تحطمت في مدينة ناشفيل الأمريكية، العام الماضي، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص كانوا على متنها.
وأعلنت شرطة المدينة مقتل عدة أشخاص بتحطم طائرة خفيفة على طريق سريع في المدينة، مشيرةً إلى أنه لم يتم تحديد المكان الذي أقلعت منه.
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الطائرة، التي أقلعت من هانتسفيل في ولاية ألاباما، تعرضت لعطل في المحرك أثناء الرحلة.
وقالت إدارة المطار والمجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية إنهم سيحققون.
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