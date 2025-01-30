https://sarabic.ae/20250130/تحطم-طائرة-أمريكية-بالقرب-من-مطار-رونالد-ريغان-1097295222.html
قتلى إثر تحطم طائرة أمريكية بالقرب من مطار رونالد ريغان
قتلى إثر تحطم طائرة أمريكية بالقرب من مطار رونالد ريغان
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، اليوم الخميس، "اصطدام رحلة للخطوط الجوية الأمريكية بطائرة هليكوبتر قرب العاصمة واشنطن". 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T03:01+0000
2025-01-30T03:01+0000
2025-01-30T03:15+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104226/25/1042262513_0:0:4289:2413_1920x0_80_0_0_f0a60eacbaf429002363a89ef30df15d.jpg
وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن "طائرة صغيرة تحطمت بالقرب من مطار رونالد ريغان بالولايات المتحدة ما أدى لتعليق جميع عمليات الإقلاع والهبوط"، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الرئيس دونالد ترمب بحادثة الاصطدام بين طائرة ومروحية "بلاك هوك".من جهته، قال السناتور الجمهوري تيد كروز، إن "هناك قتلى جراء تصادم بين طائرتين في الجو قرب العاصمة واشنطن"، مشيرا إلى أن هناك نحو 60 راكبا كانوا على متن الطائرة.وكانت طائرة صغيرة على الطريق السريع، تحطمت في مدينة ناشفيل الأمريكية، العام الماضي، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص كانوا على متنها.وأعلنت شرطة المدينة مقتل عدة أشخاص بتحطم طائرة خفيفة على طريق سريع في المدينة، مشيرةً إلى أنه لم يتم تحديد المكان الذي أقلعت منه.وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الطائرة، التي أقلعت من هانتسفيل في ولاية ألاباما، تعرضت لعطل في المحرك أثناء الرحلة.وقالت إدارة المطار والمجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية إنهم سيحققون.
https://sarabic.ae/20231112/مقتل-5-جنود-أمريكيين-إثر-حادث-تحطم-طائرة-عسكرية-في-البحر-الأبيض-المتوسط-1083088522.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104226/25/1042262513_0:0:3797:2848_1920x0_80_0_0_18dd28214d7ce808115cfcfe296409f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
قتلى إثر تحطم طائرة أمريكية بالقرب من مطار رونالد ريغان
03:01 GMT 30.01.2025 (تم التحديث: 03:15 GMT 30.01.2025)
أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، اليوم الخميس، "اصطدام رحلة للخطوط الجوية الأمريكية بطائرة هليكوبتر قرب العاصمة واشنطن".
وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن "طائرة صغيرة تحطمت بالقرب من مطار رونالد ريغان بالولايات المتحدة ما أدى لتعليق جميع عمليات الإقلاع والهبوط"، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الرئيس دونالد ترمب بحادثة الاصطدام بين طائرة ومروحية "بلاك هوك".
من جهته، قال السناتور الجمهوري تيد كروز، إن "هناك قتلى جراء تصادم بين طائرتين في الجو قرب العاصمة واشنطن"، مشيرا إلى أن هناك نحو 60 راكبا كانوا على متن الطائرة.
12 نوفمبر 2023, 16:48 GMT
وكانت طائرة صغيرة على الطريق السريع، تحطمت في مدينة ناشفيل الأمريكية، العام الماضي، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص
كانوا على متنها.
وأعلنت شرطة المدينة مقتل عدة أشخاص بتحطم طائرة خفيفة على طريق سريع في المدينة، مشيرةً إلى أنه لم يتم تحديد المكان الذي أقلعت منه.
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الطائرة، التي أقلعت من هانتسفيل في ولاية ألاباما، تعرضت لعطل في المحرك أثناء الرحلة.
وقالت إدارة المطار والمجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية إنهم سيحققون.