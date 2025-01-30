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صفقة تاريخية... دولة خليجية تتسلم الدفعة الأولى من 80 مقاتلة "رافال" فرنسية... فيديو
صفقة تاريخية... دولة خليجية تتسلم الدفعة الأولى من 80 مقاتلة "رافال" فرنسية... فيديو
سبوتنيك عربي
تسلمت إحدى الدول الخليجية الدفعة الأولى من مقاتلات "رافال" الفرنسية ضمن صفقة ضخمة تضم 80 مقاتلة من ذات الطراز. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T15:27+0000
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ذكرت ذلك وزارة الدفاع الإماراتية على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أنها "صفقة تاريخية" هدفها تعزيز قدرات القوات المسلحة الإماراتية.وأشارت الوزارة إلى قول وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، إن "هذه الطائرة أثبتت كفاءتها"، مضيفة: "استراتيجيتنا قائمة على اقتناء أحدث الأسلحة والمعدات لتطوير منظومة الدفاع الوطني".وشارك المزروعي في مراسم تسلم الطائرة في العاصمة الفرنسية باريس مع عدد من ضباط وزارة الدفاع الإماراتيين ومسؤولين فرنسيين، بحسب وسائل إعلام إماراتية.يذكر أن القوات الجوية الإماراتية تضم أكثر من 550 طائرة حربية تجعلها في المرتبة رقم 20 بين أضخم القوات الجوية في العالم حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2025، الذي أوضح أنها تضم 99 مقاتلة من طرازات مختلفة.
https://sarabic.ae/20230523/العراق-يخطط-لضم-مقاتلات-رافال-الفرنسية-ما-هي-قدرات-قواته-الجوية-وترتيبها-عالميا-1077359148.html
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رصد عسكري, أخبار فرنسا , أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, أخبار فرنسا , أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن

صفقة تاريخية... دولة خليجية تتسلم الدفعة الأولى من 80 مقاتلة "رافال" فرنسية... فيديو

15:27 GMT 30.01.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorطائرة رافال فرنسية
طائرة رافال فرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
تابعنا عبر
تسلمت إحدى الدول الخليجية الدفعة الأولى من مقاتلات "رافال" الفرنسية ضمن صفقة ضخمة تضم 80 مقاتلة من ذات الطراز.
ذكرت ذلك وزارة الدفاع الإماراتية على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أنها "صفقة تاريخية" هدفها تعزيز قدرات القوات المسلحة الإماراتية.
وأشارت الوزارة إلى قول وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، إن "هذه الطائرة أثبتت كفاءتها"، مضيفة: "استراتيجيتنا قائمة على اقتناء أحدث الأسلحة والمعدات لتطوير منظومة الدفاع الوطني".
وشارك المزروعي في مراسم تسلم الطائرة في العاصمة الفرنسية باريس مع عدد من ضباط وزارة الدفاع الإماراتيين ومسؤولين فرنسيين، بحسب وسائل إعلام إماراتية.
مقاتلات رافال مسلحة بصواريخ ستورم شادو في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
العراق يخطط لضم مقاتلات "رافال" الفرنسية... ما هي قدرات قواته الجوية وترتيبها عالميا؟
23 مايو 2023, 16:59 GMT
يذكر أن القوات الجوية الإماراتية تضم أكثر من 550 طائرة حربية تجعلها في المرتبة رقم 20 بين أضخم القوات الجوية في العالم حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2025، الذي أوضح أنها تضم 99 مقاتلة من طرازات مختلفة.
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