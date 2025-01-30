https://sarabic.ae/20250130/كتائب-القسام-تعلن-رسميا-مقتل-قائدها-محمد-الضيف-و6-قادة-آخرين-1097323434.html
"كتائب القسام" تعلن رسميا مقتل قائدها محمد الضيف و6 قادة آخرين
"كتائب القسام" تعلن رسميا مقتل قائدها محمد الضيف و6 قادة آخرين
سبوتنيك عربي
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس، رسميا مقتل قائدها محمد الضيف و6 قادة آخرين "في خضم معركة طوفان الأقصى" ضد إسرائيل. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T17:46+0000
2025-01-30T17:46+0000
2025-01-30T17:46+0000
فلسطين المحتلة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097133970_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71eb3501db8423d3064a5cc1b181ff8b.jpg
وقال المتحدث باسم كتائب القسام، "أبو عبيدة": "كتائب الشهيد عز الدين القسام تزف إلى أبناء شعبنا العظيم استشهاد ثلة من المجاهدين الكبار والقادة الأبطال من أعضاء المجلس العسكري العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، محمد الضيف (أبو خالد) قائد هيئة أركان كتائب القسام، مروان عيسى نائب قائد أركان كتائب القسام، غازي أبو طماعة قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، رائد ثابت قائد ركن القوى البشرية، رافع سلامة قائد لواء خان يونس".وأكد أنه "استشهد جميع هؤلاء الرجال العظماء مقبلين غير مدبرين في خضم معركة طوفان الأقصى، بين غرف عمليات القيادة أو الاشتباك المباشر مع قوات العدو في الميدان، أو في حال تفقد صفوف المجاهدين وتنظيم سير المعركة وإدارة القتال".وفي شهر آب/ أغسطس، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل القائد العسكري لدى حركة "حماس"، محمد الضيف، الذي لقبته الاستخبارات الإسرائيلية سابقا بـ"المقاتل ذو الـ9 أرواح"، بقصف نفذته القوات الإسرائيلية، في منتصف يوليو/ تموز الماضي، فيما لم تؤكد "حماس" صحة هذا البيان.وبحسب البيان، فقد أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل دقيق على المجمع الذي كان يختبئ فيه، محمد الضيف، ورافع سلامة، قائد لواء خانيونس لدى "حماس"، والذي تأكد مقتله، قبل عدة أسابيع، وقتل معهم عدد من العناصر.
https://sarabic.ae/20240801/مهندس-بناء-الأنفاق-وصانع-القنابل-من-هو-محمد-الضيف-1091312459.html
https://sarabic.ae/20250130/رغم-استلامها-للمحتجزين-إسرائيل-تؤخر-إطلاق-الأسرى-الفلسطينيين-1097314985.html
فلسطين المحتلة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097133970_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e96c5a34fd5ca99d98e7eb42a77e8e7e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فلسطين المحتلة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
فلسطين المحتلة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
"كتائب القسام" تعلن رسميا مقتل قائدها محمد الضيف و6 قادة آخرين
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس، رسميا مقتل قائدها محمد الضيف و6 قادة آخرين "في خضم معركة طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.
وقال المتحدث باسم كتائب القسام، "أبو عبيدة": "كتائب الشهيد عز الدين القسام تزف إلى أبناء شعبنا العظيم استشهاد ثلة من المجاهدين الكبار والقادة الأبطال من أعضاء المجلس العسكري العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، محمد الضيف (أبو خالد) قائد هيئة أركان كتائب القسام، مروان عيسى نائب قائد أركان كتائب القسام، غازي أبو طماعة قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، رائد ثابت قائد ركن القوى البشرية، رافع سلامة قائد لواء خان يونس".
وأضاف: "كنا قد أعلنا خلال المعركة أيضًا عن استشهاد القائدين المجاهدين، أحمد الغندور قائد لواء الشمال، وأيمن نوفل قائد لواء الوسطى".
وأكد أنه "استشهد جميع هؤلاء الرجال العظماء مقبلين غير مدبرين في خضم معركة طوفان الأقصى، بين غرف عمليات القيادة أو الاشتباك المباشر مع قوات العدو في الميدان، أو في حال تفقد صفوف المجاهدين وتنظيم سير المعركة وإدارة القتال".
وشدد أبو عبيدة على أنه "لم تتعرض منظومة كتائب القسام لفراغ قيادي ولو للحظة واحدة خلال معركة "طوفان الأقصى".
وفي شهر آب/ أغسطس، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل القائد العسكري لدى حركة "حماس"، محمد الضيف، الذي لقبته الاستخبارات الإسرائيلية سابقا بـ"المقاتل ذو الـ9 أرواح"، بقصف نفذته القوات الإسرائيلية، في منتصف يوليو/ تموز الماضي، فيما لم تؤكد "حماس" صحة هذا البيان.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، "إنه، بعد التأكد استخبارتيا، جيش الدفاع وجهاز الأمن العام قضيا على المدعو محمد الضيف، قائد الجناح العسكري التابع لحركة "حماس".
وبحسب البيان، فقد أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل دقيق على المجمع الذي كان يختبئ فيه، محمد الضيف، ورافع سلامة، قائد لواء خانيونس لدى "حماس"، والذي تأكد مقتله، قبل عدة أسابيع، وقتل معهم عدد من العناصر.