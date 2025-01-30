https://sarabic.ae/20250130/ما-حقيقة-وجود-عشرات-الجثث-مجهولة-الهوية-في-مستشفيات-مدينة-حمص-السورية؟-1097299936.html
ما حقيقة وجود عشرات الجثث مجهولة الهوية في مستشفيات مدينة حمص السورية؟
ما حقيقة وجود عشرات الجثث مجهولة الهوية في مستشفيات مدينة حمص السورية؟
سبوتنيك عربي
تداولت حسابات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تتحدث عن وجود عشرات الجثث مجهولة الهوية داخل مستشفيات مدينة حمص وسط سوريا. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T08:15+0000
2025-01-30T08:15+0000
2025-01-30T08:19+0000
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وتواصلت "سبوتنيك" مع بعض الأهالي، الذين زاروا تلك المستشفيات في الآونة الأخيرة، للوقوف على حقيقة هذا الأمر، حيث يقول علي، أحد أهالي ريف حمص الغربي لوكالة "سبوتنيك"، إنه ذهب باتجاه مستشفى "الوليد" للبحث عن أقربائه، الذين اختفوا بظروف غامضة بعد انقطاع الإتصال بهم منذ أسابيع، حيث وردت أنباء عن وجود جثث مجهولة الهوية داخل المستشفى، وبالفعل يؤكد علي أنه شاهد أكثر من 40 جثة لأشخاص مجهولي الهوية تعرضوا لإطلاق نار في الرأس والصدر، ومعظم معالم هذه الجثث مجهولة بسبب طمسها والتنكيل بها، على حد قوله.فيما يضيف غسان، أحد أهالي ريف حمص الشمالي، أنه زار مستشفيات عدة منها "كرم اللوز - البر - العسكري"، للبحث عن أخويه وأبناء عمه، الذين خطفوا في وقت سابق أثناء توجههم إلى مدينة حمص، أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وفي وقت سابق، أكد أحد الناشطين الحقوقيين لـ"سبوتنيك"، تسجيل أكثر من 1500 حالة اختطاف واعتقال لشبان من مدينة حمص وريفها على أيدي مسلحين مجهولين دون الكشف عن مصير الشبان لحد هذه اللحظة، على الرغم من تقديم بلاغات من قبل الأهالي لما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا والأمن العام.وزار مسؤولون في الحكومة السورية المؤقتة، تلك القرى ووعدوا الأهالي بالكشف عن مصير أبنائهم ومحاسبة من ارتكب تلك الجرائم، بحسب التصريحات المتداولة.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
ما حقيقة وجود عشرات الجثث مجهولة الهوية في مستشفيات مدينة حمص السورية؟
08:15 GMT 30.01.2025 (تم التحديث: 08:19 GMT 30.01.2025)
حصري
تداولت حسابات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تتحدث عن وجود عشرات الجثث مجهولة الهوية داخل مستشفيات مدينة حمص وسط سوريا.
وتواصلت "سبوتنيك" مع بعض الأهالي، الذين زاروا تلك المستشفيات في الآونة الأخيرة، للوقوف على حقيقة هذا الأمر، حيث يقول علي، أحد أهالي ريف حمص الغربي لوكالة "سبوتنيك"، إنه ذهب باتجاه مستشفى "الوليد" للبحث عن أقربائه، الذين اختفوا بظروف غامضة بعد انقطاع الإتصال بهم منذ أسابيع، حيث وردت أنباء عن وجود جثث مجهولة الهوية داخل المستشفى، وبالفعل يؤكد علي أنه شاهد أكثر من 40 جثة لأشخاص مجهولي الهوية تعرضوا لإطلاق نار في الرأس والصدر، ومعظم معالم هذه الجثث مجهولة بسبب طمسها والتنكيل بها، على حد قوله.
وأضاف علي أنه زار مستشفى حمص الكبير في منطقة الوعر، وشاهد أكثر من 60 جثة مجهولة الهوية أيضا، حيث يؤكد العاملون في المستشفى، أن هذه الجثث نُقلت على دفعات خلال الشهر الحالي، من قبل الدفاع المدني والهلال الأحمر، بعد إبلاغ الأهالي عن وجود تلك الجثث في بعض الطرقات والمزارع، بحسب قوله.
فيما يضيف غسان، أحد أهالي ريف حمص الشمالي، أنه زار مستشفيات عدة منها "كرم اللوز - البر - العسكري"، للبحث عن أخويه وأبناء عمه، الذين خطفوا في وقت سابق أثناء توجههم إلى مدينة حمص، أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وشاهد غسان عشرات الجثث تعود لشبان ورجال تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 60 عاما، قُتلوا من خلال إطلاق النار عليهم، ومعظمهم يوجد كدمات على أجسادهم نتيجة تعرضهم لعمليات تعذيب قبل قتلهم، حيث يصعب التعرف على غالبية الجثث نتيجة التشويه الحاصل لمعالم الوجه، بحسب قوله.
وفي وقت سابق، أكد أحد الناشطين الحقوقيين لـ"سبوتنيك"، تسجيل أكثر من 1500 حالة اختطاف واعتقال لشبان من مدينة حمص وريفها على أيدي مسلحين مجهولين دون الكشف عن مصير الشبان لحد هذه اللحظة، على الرغم من تقديم بلاغات من قبل الأهالي لما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا والأمن العام.
وكانت قرى عدة بريف حمص الغربي، قد شهدت دخول مجموعات مسلحة مجهولة الانتماء قامت باعتقال عشرات الشبان، وإطلاق النار على آخرين، ما أدى إلى مقتل 54 شخصا من أهالي قرى فاحل ومريمين والقبو، والقرى المجاورة.
وزار مسؤولون في الحكومة السورية المؤقتة، تلك القرى ووعدوا الأهالي بالكشف عن مصير أبنائهم ومحاسبة من ارتكب تلك الجرائم، بحسب التصريحات المتداولة.