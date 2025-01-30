https://sarabic.ae/20250130/ما-حقيقة-وجود-عشرات-الجثث-مجهولة-الهوية-في-مستشفيات-مدينة-حمص-السورية؟-1097299936.html

ما حقيقة وجود عشرات الجثث مجهولة الهوية في مستشفيات مدينة حمص السورية؟

ما حقيقة وجود عشرات الجثث مجهولة الهوية في مستشفيات مدينة حمص السورية؟

سبوتنيك عربي

تداولت حسابات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تتحدث عن وجود عشرات الجثث مجهولة الهوية داخل مستشفيات مدينة حمص وسط سوريا. 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T08:15+0000

2025-01-30T08:15+0000

2025-01-30T08:19+0000

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وتواصلت "سبوتنيك" مع بعض الأهالي، الذين زاروا تلك المستشفيات في الآونة الأخيرة، للوقوف على حقيقة هذا الأمر، حيث يقول علي، أحد أهالي ريف حمص الغربي لوكالة "سبوتنيك"، إنه ذهب باتجاه مستشفى "الوليد" للبحث عن أقربائه، الذين اختفوا بظروف غامضة بعد انقطاع الإتصال بهم منذ أسابيع، حيث وردت أنباء عن وجود جثث مجهولة الهوية داخل المستشفى، وبالفعل يؤكد علي أنه شاهد أكثر من 40 جثة لأشخاص مجهولي الهوية تعرضوا لإطلاق نار في الرأس والصدر، ومعظم معالم هذه الجثث مجهولة بسبب طمسها والتنكيل بها، على حد قوله.فيما يضيف غسان، أحد أهالي ريف حمص الشمالي، أنه زار مستشفيات عدة منها "كرم اللوز - البر - العسكري"، للبحث عن أخويه وأبناء عمه، الذين خطفوا في وقت سابق أثناء توجههم إلى مدينة حمص، أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وفي وقت سابق، أكد أحد الناشطين الحقوقيين لـ"سبوتنيك"، تسجيل أكثر من 1500 حالة اختطاف واعتقال لشبان من مدينة حمص وريفها على أيدي مسلحين مجهولين دون الكشف عن مصير الشبان لحد هذه اللحظة، على الرغم من تقديم بلاغات من قبل الأهالي لما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا والأمن العام.وزار مسؤولون في الحكومة السورية المؤقتة، تلك القرى ووعدوا الأهالي بالكشف عن مصير أبنائهم ومحاسبة من ارتكب تلك الجرائم، بحسب التصريحات المتداولة.

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