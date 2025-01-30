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https://sarabic.ae/20250130/1097306058.html
تصاميم إيلي صعب الربيعية ضمن أسبوع الموضة في باريس
تصاميم إيلي صعب الربيعية ضمن أسبوع الموضة في باريس
سبوتنيك عربي
جمع فريق "سبوتنيك" مجموعة صور فريدة ومميزة، لأزياء المصمم اللبناني إيلي صعب الربيعية، ضمن أسبوع الموضة في باريس. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

تصاميم إيلي صعب الربيعية ضمن أسبوع الموضة في باريس

10:47 GMT 30.01.2025
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جمع فريق "سبوتنيك" مجموعة صور فريدة ومميزة، لأزياء المصمم اللبناني إيلي صعب الربيعية، ضمن أسبوع الموضة في باريس.
© AP Photo / Lewis Joly

عارضة أزياء ترتدي تصميما من مجموعة إيلي صعب للأزياء الراقية، لربيع وصيف 2025.

عارضة أزياء ترتدي تصميما من مجموعة إيلي صعب للأزياء الراقية، لربيع وصيف 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Lewis Joly

عارضة أزياء ترتدي تصميما من مجموعة إيلي صعب للأزياء الراقية، لربيع وصيف 2025.

© Getty Images / Lyvans Boolaky

عارضة الأزياء ستيلا ماكسويل، تستعرض فستانها على منصة عرض أزياء إيلي صعب الراقية، لربيع وصيف 2025 كجزء من أسبوع الموضة في باريس.

عارضة الأزياء ستيلا ماكسويل، تستعرض فستانها على منصة عرض أزياء إيلي صعب الراقية، لربيع وصيف 2025 كجزء من أسبوع الموضة في باريس. - سبوتنيك عربي
2/12
© Getty Images / Lyvans Boolaky

عارضة الأزياء ستيلا ماكسويل، تستعرض فستانها على منصة عرض أزياء إيلي صعب الراقية، لربيع وصيف 2025 كجزء من أسبوع الموضة في باريس.

© Getty Images / Peter White

الجمهور يستمتع بعرض أحد تصاميم إيلي صعب الراقية، لربيع وصيف 2025.

الجمهور يستمتع بعرض أحد تصاميم إيلي صعب الراقية، لربيع وصيف 2025. - سبوتنيك عربي
3/12
© Getty Images / Peter White

الجمهور يستمتع بعرض أحد تصاميم إيلي صعب الراقية، لربيع وصيف 2025.

© Getty Images / Lyvans Boolaky

عارضات أزياء تستعرضن فساتين من تصميم إيلي صعب، لربيع وصيف 2025.

عارضات أزياء تستعرضن فساتين من تصميم إيلي صعب، لربيع وصيف 2025. - سبوتنيك عربي
4/12
© Getty Images / Lyvans Boolaky

عارضات أزياء تستعرضن فساتين من تصميم إيلي صعب، لربيع وصيف 2025.

© Getty Images / Peter White

عارضة أزياء تستعرض فستانا أزرق مطرزا مع حقيبة يد، ضمن أسبوع الموضة في باريس.

عارضة أزياء تستعرض فستانا أزرق مطرزا مع حقيبة يد، ضمن أسبوع الموضة في باريس. - سبوتنيك عربي
5/12
© Getty Images / Peter White

عارضة أزياء تستعرض فستانا أزرق مطرزا مع حقيبة يد، ضمن أسبوع الموضة في باريس.

© Getty Images / Stephane Cardinale - Corbis

صورة فساتين جميلة وأنيقة من تصميم إيلي صعب، ضمن أسبوع الموضة في باريس.

صورة فساتين جميلة وأنيقة من تصميم إيلي صعب، ضمن أسبوع الموضة في باريس. - سبوتنيك عربي
6/12
© Getty Images / Stephane Cardinale - Corbis

صورة فساتين جميلة وأنيقة من تصميم إيلي صعب، ضمن أسبوع الموضة في باريس.

© AP Photo / Lewis Joly

عارضات أزياء يقدمن إبداعات من مجموعة إيلي صعب للأزياء الراقية، لربيع وصيف 2025.

عارضات أزياء يقدمن إبداعات من مجموعة إيلي صعب للأزياء الراقية، لربيع وصيف 2025. - سبوتنيك عربي
7/12
© AP Photo / Lewis Joly

عارضات أزياء يقدمن إبداعات من مجموعة إيلي صعب للأزياء الراقية، لربيع وصيف 2025.

© Getty Images / Lyvans Boolaky

صورة لفستان ربيعي بتصميم مميز، ضمن أسبوع الموضة في باريس.

صورة لفستان ربيعي بتصميم مميز، ضمن أسبوع الموضة في باريس. - سبوتنيك عربي
8/12
© Getty Images / Lyvans Boolaky

صورة لفستان ربيعي بتصميم مميز، ضمن أسبوع الموضة في باريس.

© Getty Images / Peter White

عارضة أزياء تستعرض فستان دانتيل من تصميم إيلي صعب، ضمن أسبوع الموضة في باريس.

عارضة أزياء تستعرض فستان دانتيل من تصميم إيلي صعب، ضمن أسبوع الموضة في باريس. - سبوتنيك عربي
9/12
© Getty Images / Peter White

عارضة أزياء تستعرض فستان دانتيل من تصميم إيلي صعب، ضمن أسبوع الموضة في باريس.

© Getty Images / Stephane Cardinale - Corbis

فساتين بألوان زاهية ومميزة من تصميم إيلي صعب.

فساتين بألوان زاهية ومميزة من تصميم إيلي صعب. - سبوتنيك عربي
10/12
© Getty Images / Stephane Cardinale - Corbis

فساتين بألوان زاهية ومميزة من تصميم إيلي صعب.

© Getty Images / Lyvans Boolaky

عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء إيلي صعب الراقية، وتستعرض فستانا مرصعا بالريش.

عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء إيلي صعب الراقية، وتستعرض فستانا مرصعا بالريش. - سبوتنيك عربي
11/12
© Getty Images / Lyvans Boolaky

عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء إيلي صعب الراقية، وتستعرض فستانا مرصعا بالريش.

© AP Photo / Lewis Joly

فستان زفاف مرصع بالورود من تصميم إيلي صعب.

فستان زفاف مرصع بالورود من تصميم إيلي صعب. - سبوتنيك عربي
12/12
© AP Photo / Lewis Joly

فستان زفاف مرصع بالورود من تصميم إيلي صعب.

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