تصاميم إيلي صعب الربيعية ضمن أسبوع الموضة في باريس

عارضة أزياء ترتدي تصميما من مجموعة إيلي صعب للأزياء الراقية، لربيع وصيف 2025.
عارضة أزياء ترتدي تصميما من مجموعة إيلي صعب للأزياء الراقية، لربيع وصيف 2025.
عارضة الأزياء ستيلا ماكسويل، تستعرض فستانها على منصة عرض أزياء إيلي صعب الراقية، لربيع وصيف 2025 كجزء من أسبوع الموضة في باريس.
عارضة الأزياء ستيلا ماكسويل، تستعرض فستانها على منصة عرض أزياء إيلي صعب الراقية، لربيع وصيف 2025 كجزء من أسبوع الموضة في باريس.
الجمهور يستمتع بعرض أحد تصاميم إيلي صعب الراقية، لربيع وصيف 2025.
الجمهور يستمتع بعرض أحد تصاميم إيلي صعب الراقية، لربيع وصيف 2025.
عارضات أزياء تستعرضن فساتين من تصميم إيلي صعب، لربيع وصيف 2025.
عارضات أزياء تستعرضن فساتين من تصميم إيلي صعب، لربيع وصيف 2025.
عارضة أزياء تستعرض فستانا أزرق مطرزا مع حقيبة يد، ضمن أسبوع الموضة في باريس.
عارضة أزياء تستعرض فستانا أزرق مطرزا مع حقيبة يد، ضمن أسبوع الموضة في باريس.
صورة فساتين جميلة وأنيقة من تصميم إيلي صعب، ضمن أسبوع الموضة في باريس.
صورة فساتين جميلة وأنيقة من تصميم إيلي صعب، ضمن أسبوع الموضة في باريس.
عارضات أزياء يقدمن إبداعات من مجموعة إيلي صعب للأزياء الراقية، لربيع وصيف 2025.
عارضات أزياء يقدمن إبداعات من مجموعة إيلي صعب للأزياء الراقية، لربيع وصيف 2025.
صورة لفستان ربيعي بتصميم مميز، ضمن أسبوع الموضة في باريس.
صورة لفستان ربيعي بتصميم مميز، ضمن أسبوع الموضة في باريس.
عارضة أزياء تستعرض فستان دانتيل من تصميم إيلي صعب، ضمن أسبوع الموضة في باريس.
عارضة أزياء تستعرض فستان دانتيل من تصميم إيلي صعب، ضمن أسبوع الموضة في باريس.
فساتين بألوان زاهية ومميزة من تصميم إيلي صعب.
فساتين بألوان زاهية ومميزة من تصميم إيلي صعب.
عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء إيلي صعب الراقية، وتستعرض فستانا مرصعا بالريش.
عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء إيلي صعب الراقية، وتستعرض فستانا مرصعا بالريش.
فستان زفاف مرصع بالورود من تصميم إيلي صعب.
فستان زفاف مرصع بالورود من تصميم إيلي صعب.