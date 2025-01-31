حريق هائل يلتهم زوارق للصيد ومراكب سياحية بمنطقة لبناء السفن في مصر... فيديو
© AP Photo / Ismael Franciscoرجال الإطفاء يعملون بالقرب من حريق هائل في مستودع وقود أشعلته صاعقة في ماتانزاس، كوبا، في 8 أغسطس 2022.
© AP Photo / Ismael Francisco
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اندلع حريق ضخم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمنطقة بناء وإصلاح السفن في حي عتاقة بمحافظة السويس، ما أسفر عن احتراق عدد من زوارق الصيد ومراكب سياحية.
تفاصيل الحريق واستجابة فرق الطوارئ
وذكر موقع "اليوم السابع"، أن الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس، تلقت بلاغا بالحريق منتصف ليل أمس الخميس، حيث هرعت 12 سيارة إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، في محاولة للسيطرة على ألسنة اللهب التي امتدت إلى سفن عدة مجاورة.
واستخدمت فرق الإطفاء مدافع مياه عالية الضغط بقدرة ضخ تصل إلى 12 ألف لتر في الدقيقة، مع مدى تجاوز 70 مترًا، ما ساعد في تغطية مساحة واسعة من الحريق وتسريع عمليات الإخماد، كما دفعت السلطات بمزيد من سيارات الإطفاء والإسعاف تحسبًا لأي طوارئ إضافية.
السيطرة على الحريق بعد 6 ساعات من الاشتعال
فيما أفاد موقع "مصراوي"، بأن النيران استمرت مشتعلة لأكثر من 6 ساعات، حيث عملت فرق الإطفاء على محاصرة الحريق ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة.
وأسفر الحريق عن تدمير الهياكل الخشبية والـ"فايبر غلاس" للمراكب، فيما بقيت الهياكل المعدنية مثل "البروة"، الشاسيه، القوائم، والعريش قائمة وسط الركام المتفحم.
إصابة طفيفة وخطة تأمين طبي مشددة
وذكرت وسائل الإعلام المصرية، أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية، باستثناء إصابة صياد بجرح سطحي، حيث تلقى الإسعافات اللازمة وخرج من المستشفى بعد تلقي العلاج.
خسائر بالملايين.. آثار حريق بمنطقة بناء وصناعة السفن في السويس— Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) January 31, 2025
تصوير: كريم عبد المعين pic.twitter.com/ottQs45asW
دعم شركات البترول لاحتواء الحريق
وأوضحت الوسائل أن فرق الإطفاء تلقت دعمًا لوجستيًا من شركتي "النصر" للبترول و"السويس" لتصنيع البترول، اللتين وفرتا معدات متخصصة ساهمت في إخماد النيران والتعامل مع التحديات، التي واجهت فرق الإطفاء خلال عمليات المكافحة.
تحقيقات جارية لكشف أسباب الحريق
حتى اللحظة، لم تُعرف أسباب اندلاع الحريق، فيما باشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها لمعرفة ملابساته وتحديد الأسباب المحتملة.
خسائر مادية فادحة وجهود لتعويض المتضررين
وخلّف الحريق خسائر مادية كبيرة نظرًا لتفحم المراكب المحترقة بالكامل، وسط مطالبات ببحث سبل تعويض المتضررين ودعم أصحاب السفن المتضررة.