https://sarabic.ae/20250131/حريق-هائل-يلتهم-زوارق-للصيد-ومراكب-سياحية-بمنطقة-لبناء-السفن-في-مصر-فيديو-1097334209.html

حريق هائل يلتهم زوارق للصيد ومراكب سياحية بمنطقة لبناء السفن في مصر... فيديو

حريق هائل يلتهم زوارق للصيد ومراكب سياحية بمنطقة لبناء السفن في مصر... فيديو

سبوتنيك عربي

اندلع حريق ضخم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمنطقة بناء وإصلاح السفن في حي عتاقة بمحافظة السويس، ما أسفر عن احتراق عدد من زوارق الصيد ومراكب سياحية. 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T06:50+0000

2025-01-31T06:50+0000

2025-01-31T06:50+0000

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تفاصيل الحريق واستجابة فرق الطوارئوذكر موقع "اليوم السابع"، أن الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس، تلقت بلاغا بالحريق منتصف ليل أمس الخميس، حيث هرعت 12 سيارة إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، في محاولة للسيطرة على ألسنة اللهب التي امتدت إلى سفن عدة مجاورة.واستخدمت فرق الإطفاء مدافع مياه عالية الضغط بقدرة ضخ تصل إلى 12 ألف لتر في الدقيقة، مع مدى تجاوز 70 مترًا، ما ساعد في تغطية مساحة واسعة من الحريق وتسريع عمليات الإخماد، كما دفعت السلطات بمزيد من سيارات الإطفاء والإسعاف تحسبًا لأي طوارئ إضافية.السيطرة على الحريق بعد 6 ساعات من الاشتعالفيما أفاد موقع "مصراوي"، بأن النيران استمرت مشتعلة لأكثر من 6 ساعات، حيث عملت فرق الإطفاء على محاصرة الحريق ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة.إصابة طفيفة وخطة تأمين طبي مشددةوذكرت وسائل الإعلام المصرية، أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية، باستثناء إصابة صياد بجرح سطحي، حيث تلقى الإسعافات اللازمة وخرج من المستشفى بعد تلقي العلاج.دعم شركات البترول لاحتواء الحريقوأوضحت الوسائل أن فرق الإطفاء تلقت دعمًا لوجستيًا من شركتي "النصر" للبترول و"السويس" لتصنيع البترول، اللتين وفرتا معدات متخصصة ساهمت في إخماد النيران والتعامل مع التحديات، التي واجهت فرق الإطفاء خلال عمليات المكافحة.تحقيقات جارية لكشف أسباب الحريقخسائر مادية فادحة وجهود لتعويض المتضررينوخلّف الحريق خسائر مادية كبيرة نظرًا لتفحم المراكب المحترقة بالكامل، وسط مطالبات ببحث سبل تعويض المتضررين ودعم أصحاب السفن المتضررة.

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