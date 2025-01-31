حريق هائل يلتهم زوارق للصيد ومراكب سياحية بمنطقة لبناء السفن في مصر... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
10:03 GMT
56 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
13:37 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:46 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: على الشرع بناء دولة حقيقية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
18:03 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
11:03 GMT
17 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250131/حريق-هائل-يلتهم-زوارق-للصيد-ومراكب-سياحية-بمنطقة-لبناء-السفن-في-مصر-فيديو-1097334209.html
حريق هائل يلتهم زوارق للصيد ومراكب سياحية بمنطقة لبناء السفن في مصر... فيديو
حريق هائل يلتهم زوارق للصيد ومراكب سياحية بمنطقة لبناء السفن في مصر... فيديو
سبوتنيك عربي
اندلع حريق ضخم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمنطقة بناء وإصلاح السفن في حي عتاقة بمحافظة السويس، ما أسفر عن احتراق عدد من زوارق الصيد ومراكب سياحية. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T06:50+0000
2025-01-31T06:50+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/09/1066185411_0:0:3422:1924_1920x0_80_0_0_949441772870d17f53fafa975b0fba36.jpg
تفاصيل الحريق واستجابة فرق الطوارئوذكر موقع "اليوم السابع"، أن الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس، تلقت بلاغا بالحريق منتصف ليل أمس الخميس، حيث هرعت 12 سيارة إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، في محاولة للسيطرة على ألسنة اللهب التي امتدت إلى سفن عدة مجاورة.واستخدمت فرق الإطفاء مدافع مياه عالية الضغط بقدرة ضخ تصل إلى 12 ألف لتر في الدقيقة، مع مدى تجاوز 70 مترًا، ما ساعد في تغطية مساحة واسعة من الحريق وتسريع عمليات الإخماد، كما دفعت السلطات بمزيد من سيارات الإطفاء والإسعاف تحسبًا لأي طوارئ إضافية.السيطرة على الحريق بعد 6 ساعات من الاشتعالفيما أفاد موقع "مصراوي"، بأن النيران استمرت مشتعلة لأكثر من 6 ساعات، حيث عملت فرق الإطفاء على محاصرة الحريق ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة.إصابة طفيفة وخطة تأمين طبي مشددةوذكرت وسائل الإعلام المصرية، أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية، باستثناء إصابة صياد بجرح سطحي، حيث تلقى الإسعافات اللازمة وخرج من المستشفى بعد تلقي العلاج.دعم شركات البترول لاحتواء الحريقوأوضحت الوسائل أن فرق الإطفاء تلقت دعمًا لوجستيًا من شركتي "النصر" للبترول و"السويس" لتصنيع البترول، اللتين وفرتا معدات متخصصة ساهمت في إخماد النيران والتعامل مع التحديات، التي واجهت فرق الإطفاء خلال عمليات المكافحة.تحقيقات جارية لكشف أسباب الحريقخسائر مادية فادحة وجهود لتعويض المتضررينوخلّف الحريق خسائر مادية كبيرة نظرًا لتفحم المراكب المحترقة بالكامل، وسط مطالبات ببحث سبل تعويض المتضررين ودعم أصحاب السفن المتضررة.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/09/1066185411_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_b07da6592c09fb1e28a8920ae311b36f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

حريق هائل يلتهم زوارق للصيد ومراكب سياحية بمنطقة لبناء السفن في مصر... فيديو

06:50 GMT 31.01.2025
© AP Photo / Ismael Franciscoرجال الإطفاء يعملون بالقرب من حريق هائل في مستودع وقود أشعلته صاعقة في ماتانزاس، كوبا، في 8 أغسطس 2022.
رجال الإطفاء يعملون بالقرب من حريق هائل في مستودع وقود أشعلته صاعقة في ماتانزاس، كوبا، في 8 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Ismael Francisco
تابعنا عبر
اندلع حريق ضخم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمنطقة بناء وإصلاح السفن في حي عتاقة بمحافظة السويس، ما أسفر عن احتراق عدد من زوارق الصيد ومراكب سياحية.

تفاصيل الحريق واستجابة فرق الطوارئ

وذكر موقع "اليوم السابع"، أن الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس، تلقت بلاغا بالحريق منتصف ليل أمس الخميس، حيث هرعت 12 سيارة إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، في محاولة للسيطرة على ألسنة اللهب التي امتدت إلى سفن عدة مجاورة.
واستخدمت فرق الإطفاء مدافع مياه عالية الضغط بقدرة ضخ تصل إلى 12 ألف لتر في الدقيقة، مع مدى تجاوز 70 مترًا، ما ساعد في تغطية مساحة واسعة من الحريق وتسريع عمليات الإخماد، كما دفعت السلطات بمزيد من سيارات الإطفاء والإسعاف تحسبًا لأي طوارئ إضافية.

السيطرة على الحريق بعد 6 ساعات من الاشتعال

فيما أفاد موقع "مصراوي"، بأن النيران استمرت مشتعلة لأكثر من 6 ساعات، حيث عملت فرق الإطفاء على محاصرة الحريق ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة.
وأسفر الحريق عن تدمير الهياكل الخشبية والـ"فايبر غلاس" للمراكب، فيما بقيت الهياكل المعدنية مثل "البروة"، الشاسيه، القوائم، والعريش قائمة وسط الركام المتفحم.

إصابة طفيفة وخطة تأمين طبي مشددة

وذكرت وسائل الإعلام المصرية، أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية، باستثناء إصابة صياد بجرح سطحي، حيث تلقى الإسعافات اللازمة وخرج من المستشفى بعد تلقي العلاج.

دعم شركات البترول لاحتواء الحريق

وأوضحت الوسائل أن فرق الإطفاء تلقت دعمًا لوجستيًا من شركتي "النصر" للبترول و"السويس" لتصنيع البترول، اللتين وفرتا معدات متخصصة ساهمت في إخماد النيران والتعامل مع التحديات، التي واجهت فرق الإطفاء خلال عمليات المكافحة.

تحقيقات جارية لكشف أسباب الحريق

حتى اللحظة، لم تُعرف أسباب اندلاع الحريق، فيما باشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها لمعرفة ملابساته وتحديد الأسباب المحتملة.

خسائر مادية فادحة وجهود لتعويض المتضررين

وخلّف الحريق خسائر مادية كبيرة نظرًا لتفحم المراكب المحترقة بالكامل، وسط مطالبات ببحث سبل تعويض المتضررين ودعم أصحاب السفن المتضررة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала