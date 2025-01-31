دولة عربية تتصدر قائمة أكبر موردي وقود السفن في المنطقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
10:03 GMT
56 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
13:37 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:46 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: على الشرع بناء دولة حقيقية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
18:03 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
11:03 GMT
17 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تفرج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين، رئيس الوزراء الفلسطيني: إعمار غزة يتطلب خروج إسرائيل وتخلي حماس عن الحكم
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250131/دولة-عربية-تتصدر-قائمة-أكبر-موردي-وقود-السفن-في-المنطقة-1097355047.html
دولة عربية تتصدر قائمة أكبر موردي وقود السفن في المنطقة
دولة عربية تتصدر قائمة أكبر موردي وقود السفن في المنطقة
سبوتنيك عربي
حلت إحدى الدول العربية في صدارة قائمة موردي وقود السفن في المنطقة، حيث تمكنت بذلك من لعب دور حيوي في سوق وقود السفن المنخفض الكبريت. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T14:38+0000
2025-01-31T14:38+0000
العالم العربي
الكويت
أخبار الكويت اليوم
اقتصاد
سوق النفط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/18/1097119007_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_420272471140b3e8eb13177a6cff330a.jpg
ونقلت صحيفة "الوطن" عن مؤسسة البترول الكويتية أنها نجحت في تطوير البنية التحتية لتكرير النفط الخام، من خلال مشاريع كبرى مثل مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي، جعل الكويت في طليعة الدول المنتجة لزيت الوقود المنخفض الكبريت، وفق أحدث التقنيات والمعايير البيئية العالمية.وأضافت المؤسسة، ممثلة بقطاع التسويق العالمي، أن لها دور ريادي في سوق وقود السفن المنخفض الكبريت، خاصة في الأسواق الخليجية والآسيوية، مما يتيح لها تلبية الطلب المتزايد على هذا الوقود النظيف، ويجعلها واحدة من أكبر الموردين العالميين في هذا القطاع الحيوي.وشددت المؤسسة على التزامها بأعلى معايير الجودة، حيث تتوافق منتجاتها مع المعايير الدولية المنظمة لجودة الوقود، ما يجعل الوقود الكويتي الخيار المفضل للدول والشركات التي تسعى إلى تقليل انبعاثاتها الكربونية.وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، الأسبوع الماضي، إن طاقة إنتاج النفط في الكويت تجاوزت الآن 3 ملايين برميل يوميا، فيما تهدف الكويت إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035.وكان أحمد جابر العيدان الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، التابعة لمؤسسة البترول، قد قال في يونيو/حزيران الماضي، إن طاقة إنتاج النفط في البلاد تزيد عن 2.8 مليون برميل يوميا متوقعا في حينها أن تصل إلى 3 ملايين في 2025.من جانبه، توقع الشيخ نواف، في يوليو/تموز، أن تصل الكويت إلى قدرة إنتاجية عند 3.2 برميل يوميا من النفط قبل نهاية 2024، ثم زيادتها إلى 4 ملايين بحلول 2035.
https://sarabic.ae/20250113/وزير-الخارجية-الكويتي-يعلن-موعد-إعادة-افتتاح-سفارة-الكويت-لدى-سوريا-1096762866.html
https://sarabic.ae/20241225/وزير-الداخلية-الكويتي-يكشف-مصير-من-سحبت-منهم-الجنسية-1096188944.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/18/1097119007_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_93559744b4e2ecb04cf4715d8c65b6af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, اقتصاد, سوق النفط
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, اقتصاد, سوق النفط

دولة عربية تتصدر قائمة أكبر موردي وقود السفن في المنطقة

14:38 GMT 31.01.2025
© AP Photo / Nabil al-Juraniسفينة راسية في ممر شط العرب المائي في البصرة بالعراق
سفينة راسية في ممر شط العرب المائي في البصرة بالعراق - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Nabil al-Jurani
تابعنا عبر
حلت إحدى الدول العربية في صدارة قائمة موردي وقود السفن في المنطقة، حيث تمكنت بذلك من لعب دور حيوي في سوق وقود السفن المنخفض الكبريت.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن مؤسسة البترول الكويتية أنها نجحت في تطوير البنية التحتية لتكرير النفط الخام، من خلال مشاريع كبرى مثل مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي، جعل الكويت في طليعة الدول المنتجة لزيت الوقود المنخفض الكبريت، وفق أحدث التقنيات والمعايير البيئية العالمية.
وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
وزير الخارجية الكويتي يعلن موعد إعادة افتتاح سفارة الكويت لدى سوريا
13 يناير, 21:14 GMT
وأضافت المؤسسة، ممثلة بقطاع التسويق العالمي، أن لها دور ريادي في سوق وقود السفن المنخفض الكبريت، خاصة في الأسواق الخليجية والآسيوية، مما يتيح لها تلبية الطلب المتزايد على هذا الوقود النظيف، ويجعلها واحدة من أكبر الموردين العالميين في هذا القطاع الحيوي.
وشددت المؤسسة على التزامها بأعلى معايير الجودة، حيث تتوافق منتجاتها مع المعايير الدولية المنظمة لجودة الوقود، ما يجعل الوقود الكويتي الخيار المفضل للدول والشركات التي تسعى إلى تقليل انبعاثاتها الكربونية.
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
وزير الداخلية الكويتي يكشف مصير من سحبت منهم الجنسية
25 ديسمبر 2024, 18:51 GMT
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، الأسبوع الماضي، إن طاقة إنتاج النفط في الكويت تجاوزت الآن 3 ملايين برميل يوميا، فيما تهدف الكويت إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035.
وكان أحمد جابر العيدان الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، التابعة لمؤسسة البترول، قد قال في يونيو/حزيران الماضي، إن طاقة إنتاج النفط في البلاد تزيد عن 2.8 مليون برميل يوميا متوقعا في حينها أن تصل إلى 3 ملايين في 2025.
من جانبه، توقع الشيخ نواف، في يوليو/تموز، أن تصل الكويت إلى قدرة إنتاجية عند 3.2 برميل يوميا من النفط قبل نهاية 2024، ثم زيادتها إلى 4 ملايين بحلول 2035.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала