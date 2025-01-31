https://sarabic.ae/20250131/دولة-عربية-تتصدر-قائمة-أكبر-موردي-وقود-السفن-في-المنطقة-1097355047.html
دولة عربية تتصدر قائمة أكبر موردي وقود السفن في المنطقة
دولة عربية تتصدر قائمة أكبر موردي وقود السفن في المنطقة
سبوتنيك عربي
حلت إحدى الدول العربية في صدارة قائمة موردي وقود السفن في المنطقة، حيث تمكنت بذلك من لعب دور حيوي في سوق وقود السفن المنخفض الكبريت. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T14:38+0000
2025-01-31T14:38+0000
2025-01-31T14:38+0000
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ونقلت صحيفة "الوطن" عن مؤسسة البترول الكويتية أنها نجحت في تطوير البنية التحتية لتكرير النفط الخام، من خلال مشاريع كبرى مثل مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي، جعل الكويت في طليعة الدول المنتجة لزيت الوقود المنخفض الكبريت، وفق أحدث التقنيات والمعايير البيئية العالمية.وأضافت المؤسسة، ممثلة بقطاع التسويق العالمي، أن لها دور ريادي في سوق وقود السفن المنخفض الكبريت، خاصة في الأسواق الخليجية والآسيوية، مما يتيح لها تلبية الطلب المتزايد على هذا الوقود النظيف، ويجعلها واحدة من أكبر الموردين العالميين في هذا القطاع الحيوي.وشددت المؤسسة على التزامها بأعلى معايير الجودة، حيث تتوافق منتجاتها مع المعايير الدولية المنظمة لجودة الوقود، ما يجعل الوقود الكويتي الخيار المفضل للدول والشركات التي تسعى إلى تقليل انبعاثاتها الكربونية.وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، الأسبوع الماضي، إن طاقة إنتاج النفط في الكويت تجاوزت الآن 3 ملايين برميل يوميا، فيما تهدف الكويت إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035.وكان أحمد جابر العيدان الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، التابعة لمؤسسة البترول، قد قال في يونيو/حزيران الماضي، إن طاقة إنتاج النفط في البلاد تزيد عن 2.8 مليون برميل يوميا متوقعا في حينها أن تصل إلى 3 ملايين في 2025.من جانبه، توقع الشيخ نواف، في يوليو/تموز، أن تصل الكويت إلى قدرة إنتاجية عند 3.2 برميل يوميا من النفط قبل نهاية 2024، ثم زيادتها إلى 4 ملايين بحلول 2035.
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, اقتصاد, سوق النفط
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, اقتصاد, سوق النفط
دولة عربية تتصدر قائمة أكبر موردي وقود السفن في المنطقة
حلت إحدى الدول العربية في صدارة قائمة موردي وقود السفن في المنطقة، حيث تمكنت بذلك من لعب دور حيوي في سوق وقود السفن المنخفض الكبريت.
ونقلت صحيفة
"الوطن" عن مؤسسة البترول الكويتية أنها نجحت في تطوير البنية التحتية لتكرير النفط الخام، من خلال مشاريع كبرى مثل مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي، جعل الكويت في طليعة الدول المنتجة لزيت الوقود المنخفض الكبريت، وفق أحدث التقنيات والمعايير البيئية العالمية.
وأضافت المؤسسة، ممثلة بقطاع التسويق العالمي، أن لها دور ريادي في سوق وقود السفن المنخفض الكبريت، خاصة في الأسواق الخليجية والآسيوية، مما يتيح لها تلبية الطلب المتزايد على هذا الوقود النظيف، ويجعلها واحدة من أكبر الموردين العالميين في هذا القطاع الحيوي.
وشددت المؤسسة على التزامها بأعلى معايير الجودة، حيث تتوافق منتجاتها مع المعايير الدولية المنظمة لجودة الوقود، ما يجعل الوقود الكويتي الخيار المفضل للدول والشركات التي تسعى إلى تقليل انبعاثاتها الكربونية.
25 ديسمبر 2024, 18:51 GMT
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، الأسبوع الماضي، إن طاقة إنتاج النفط
في الكويت تجاوزت الآن 3 ملايين برميل يوميا، فيما تهدف الكويت إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035.
وكان أحمد جابر العيدان الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، التابعة لمؤسسة البترول، قد قال في يونيو/حزيران الماضي، إن طاقة إنتاج النفط في البلاد تزيد عن 2.8 مليون برميل يوميا متوقعا في حينها أن تصل إلى 3 ملايين في 2025.
من جانبه، توقع الشيخ نواف، في يوليو/تموز، أن تصل الكويت إلى قدرة إنتاجية عند 3.2 برميل يوميا من النفط قبل نهاية 2024، ثم زيادتها إلى 4 ملايين بحلول 2035.