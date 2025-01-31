https://sarabic.ae/20250131/دولة-عربية-تحصن-حملة-مكافحة-الفساد-لديها-بحماية-المبلغين-1097362253.html

دولة عربية تحصن حملة مكافحة الفساد لديها بحماية المبلغين

دولة عربية تحصن حملة مكافحة الفساد لديها بحماية المبلغين

سبوتنيك عربي

وفرت دولة عربية حصانة للمبلغين عن وقائع فساد، وذلك بعد أن حاول عدد من المديرين نقل مديرة إدارة بإحدى الوزارات، بعد تقديمها بلاغا ضدهم، وتعرضها للتهديد بعقوبات... 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T21:02+0000

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وألغت المحكمة الإدارية في الكويت قرار نقل المديرة، بعد أن قدمت بلاغا إلى هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" ضد المديرين، مؤكدة في حيثيات حكمها أن "القانون يحمي المبلّغين من أي إجراء انتقامي".وأوضحت المحكمة أن النقل جاء بعد تهديد المديرة بعقوبات وظيفية، مما يجعله قرارا تعسفيا، مشيرة إلى أن القانون ينص على حماية المبلّغين إداريا وشخصيا، بما في ذلك سرية هويتهم ومكان إقامتهم إذا لزم الأمر، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.ولفتت إلى أن "المادة الـ41 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" تنص على توفير الحماية الشخصية للمبلغ، وذلك بعدم كشف هويته أو مكان وجوده، وتوفير الحراسة له، أو محل إقامة جديد إذا لزم الأمر".وبيّنت أن "المبلّغ عن الفساد يتمتع بحماية إدارية ووظيفية بموجب القانون باعتباره يكون في غالب الأحيان موظفا حكوميا خاضعا للسلطة الإدارية والرئاسية لمرؤوسيه"، ما قد يدفعه إلى الإحجام عن الإبلاغ عن جرائم الفساد التي يراها ويعاينها.ويأتي هذا الحكم في ظل جهود الكويت لتعزيز الشفافية ومحاسبة الفاسدين، تماشيا مع توجيهات أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي أطلق حملة ضد الفساد شملت مسؤولين ووزراء سابقين.وأكدت "نزاهة" التزامها بحماية المبلغين قانونيا وإداريا، وسط تصاعد بلاغات الفساد التي كشفت عن تجاوزات بملايين الدنانير، وتعكس هذه الإجراءات جدية الحكومة في مكافحة الفساد، بعد سنوات من استنزاف المال العام وغياب الرقابة الصارمة.

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