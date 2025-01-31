دولة عربية تحصن حملة مكافحة الفساد لديها بحماية المبلغين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
10:03 GMT
56 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
13:37 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:46 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: على الشرع بناء دولة حقيقية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
18:03 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
11:03 GMT
17 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تفرج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين، رئيس الوزراء الفلسطيني: إعمار غزة يتطلب خروج إسرائيل وتخلي حماس عن الحكم
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250131/دولة-عربية-تحصن-حملة-مكافحة-الفساد-لديها-بحماية-المبلغين-1097362253.html
دولة عربية تحصن حملة مكافحة الفساد لديها بحماية المبلغين
دولة عربية تحصن حملة مكافحة الفساد لديها بحماية المبلغين
سبوتنيك عربي
وفرت دولة عربية حصانة للمبلغين عن وقائع فساد، وذلك بعد أن حاول عدد من المديرين نقل مديرة إدارة بإحدى الوزارات، بعد تقديمها بلاغا ضدهم، وتعرضها للتهديد بعقوبات... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T21:02+0000
2025-01-31T21:02+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103781/88/1037818873_0:870:2592:2328_1920x0_80_0_0_3e084f2519afca36e23166a8b6982895.jpg
وألغت المحكمة الإدارية في الكويت قرار نقل المديرة، بعد أن قدمت بلاغا إلى هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" ضد المديرين، مؤكدة في حيثيات حكمها أن "القانون يحمي المبلّغين من أي إجراء انتقامي".وأوضحت المحكمة أن النقل جاء بعد تهديد المديرة بعقوبات وظيفية، مما يجعله قرارا تعسفيا، مشيرة إلى أن القانون ينص على حماية المبلّغين إداريا وشخصيا، بما في ذلك سرية هويتهم ومكان إقامتهم إذا لزم الأمر، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.ولفتت إلى أن "المادة الـ41 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" تنص على توفير الحماية الشخصية للمبلغ، وذلك بعدم كشف هويته أو مكان وجوده، وتوفير الحراسة له، أو محل إقامة جديد إذا لزم الأمر".وبيّنت أن "المبلّغ عن الفساد يتمتع بحماية إدارية ووظيفية بموجب القانون باعتباره يكون في غالب الأحيان موظفا حكوميا خاضعا للسلطة الإدارية والرئاسية لمرؤوسيه"، ما قد يدفعه إلى الإحجام عن الإبلاغ عن جرائم الفساد التي يراها ويعاينها.ويأتي هذا الحكم في ظل جهود الكويت لتعزيز الشفافية ومحاسبة الفاسدين، تماشيا مع توجيهات أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي أطلق حملة ضد الفساد شملت مسؤولين ووزراء سابقين.وأكدت "نزاهة" التزامها بحماية المبلغين قانونيا وإداريا، وسط تصاعد بلاغات الفساد التي كشفت عن تجاوزات بملايين الدنانير، وتعكس هذه الإجراءات جدية الحكومة في مكافحة الفساد، بعد سنوات من استنزاف المال العام وغياب الرقابة الصارمة.
https://sarabic.ae/20221219/الكويت-تسترد-100-مليون-دولار-من-البحرين-في-قضية-فساد-كبرى-1071365841.html
https://sarabic.ae/20241009/الكويت-4-سنوات-سجنا-لوزير-سابق-وغرامة-مالية-بتهم-الفساد-1093568925.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103781/88/1037818873_0:627:2592:2571_1920x0_80_0_0_3c17a82c854ecf8a5bf2ed61252ea5e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

دولة عربية تحصن حملة مكافحة الفساد لديها بحماية المبلغين

21:02 GMT 31.01.2025
© Sputnik . Mikhail Kutuzov / الانتقال إلى بنك الصوررشوة
رشوة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© Sputnik . Mikhail Kutuzov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وفرت دولة عربية حصانة للمبلغين عن وقائع فساد، وذلك بعد أن حاول عدد من المديرين نقل مديرة إدارة بإحدى الوزارات، بعد تقديمها بلاغا ضدهم، وتعرضها للتهديد بعقوبات وظيفية.
وألغت المحكمة الإدارية في الكويت قرار نقل المديرة، بعد أن قدمت بلاغا إلى هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" ضد المديرين، مؤكدة في حيثيات حكمها أن "القانون يحمي المبلّغين من أي إجراء انتقامي".
وأوضحت المحكمة أن النقل جاء بعد تهديد المديرة بعقوبات وظيفية، مما يجعله قرارا تعسفيا، مشيرة إلى أن القانون ينص على حماية المبلّغين إداريا وشخصيا، بما في ذلك سرية هويتهم ومكان إقامتهم إذا لزم الأمر، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
ولفتت إلى أن "المادة الـ41 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" تنص على توفير الحماية الشخصية للمبلغ، وذلك بعدم كشف هويته أو مكان وجوده، وتوفير الحراسة له، أو محل إقامة جديد إذا لزم الأمر".
دولارات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
الكويت تسترد 100 مليون دولار من البحرين في قضية فساد كبرى
19 ديسمبر 2022, 15:02 GMT
وبيّنت أن "المبلّغ عن الفساد يتمتع بحماية إدارية ووظيفية بموجب القانون باعتباره يكون في غالب الأحيان موظفا حكوميا خاضعا للسلطة الإدارية والرئاسية لمرؤوسيه"، ما قد يدفعه إلى الإحجام عن الإبلاغ عن جرائم الفساد التي يراها ويعاينها.
ويأتي هذا الحكم في ظل جهود الكويت لتعزيز الشفافية ومحاسبة الفاسدين، تماشيا مع توجيهات أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي أطلق حملة ضد الفساد شملت مسؤولين ووزراء سابقين.
محكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
الكويت... 4 سنوات سجنا لوزير سابق وغرامة مالية بتهم الفساد
9 أكتوبر 2024, 06:48 GMT
وأكدت "نزاهة" التزامها بحماية المبلغين قانونيا وإداريا، وسط تصاعد بلاغات الفساد التي كشفت عن تجاوزات بملايين الدنانير، وتعكس هذه الإجراءات جدية الحكومة في مكافحة الفساد، بعد سنوات من استنزاف المال العام وغياب الرقابة الصارمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала