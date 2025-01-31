مفرقعة نارية تسبب انفجارا هائلا في موقف سيارات ... فيديو

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لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
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56 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
13:37 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:46 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: على الشرع بناء دولة حقيقية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
18:03 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
18:33 GMT
29 د
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183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:33 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
11:03 GMT
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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
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شؤون عسكرية
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250131/مفرقعة-نارية-تسبب-انفجارا-هائلا-في-موقف-سيارات--فيديو-1097353039.html
مفرقعة نارية تسبب انفجارا هائلا في موقف سيارات ... فيديو
مفرقعة نارية تسبب انفجارا هائلا في موقف سيارات ... فيديو
سبوتنيك عربي
قام صبي، يوم أمس الخميس، بإلقاء مفرقعة نارية في فتحة صرف صحي في الشارع، ما تسبب في انفجار غاز الميثان وتضرر سيارات الناس في مدينة نيجيانج في سيتشوان في الصين. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-31T13:24+0000
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وهز انفجار قوي ساحة انتظار سيارات في نيجيانج، سيتشوان، بعد أن أشعل صبي صغير مفرقعة نارية وألقاها في مجاري الصرف الصحي. وأدى الانفجار، الناجم عن تراكم الغاز الحيوي من خزان الصرف الصحي، إلى تطاير غطاء فتحة الصرف الصحي.وسجلت كاميرات المراقبة للحظة الدرامية حيث انقلبت سيارة متوقفة رأسًا على عقب بسبب الانفجار، بينما لحقت أضرار بعدة مركبات أخرى.ومن المدهش أنه لم يصب أحد بأذى، بما في ذلك امرأة عابرة نجت بأعجوبة من الانفجار. ووصلت الشرطة بسرعة إلى مكان الحادث، واحتجزت الصبي واتصلت بوالديه. وتقوم السلطات بتقييم المدى الكامل للأضرار.
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مفرقعة نارية تسبب انفجارا هائلا في موقف سيارات ... فيديو

13:24 GMT 31.01.2025
© Photoمفرقعة نارية في فتحة صرف صحي في الشارع في الصين
مفرقعة نارية في فتحة صرف صحي في الشارع في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© Photo
تابعنا عبر
قام صبي، يوم أمس الخميس، بإلقاء مفرقعة نارية في فتحة صرف صحي في الشارع، ما تسبب في انفجار غاز الميثان وتضرر سيارات الناس في مدينة نيجيانج في سيتشوان في الصين.
وهز انفجار قوي ساحة انتظار سيارات في نيجيانج، سيتشوان، بعد أن أشعل صبي صغير مفرقعة نارية وألقاها في مجاري الصرف الصحي. وأدى الانفجار، الناجم عن تراكم الغاز الحيوي من خزان الصرف الصحي، إلى تطاير غطاء فتحة الصرف الصحي.
وسجلت كاميرات المراقبة للحظة الدرامية حيث انقلبت سيارة متوقفة رأسًا على عقب بسبب الانفجار، بينما لحقت أضرار بعدة مركبات أخرى.
ومن المدهش أنه لم يصب أحد بأذى، بما في ذلك امرأة عابرة نجت بأعجوبة من الانفجار. ووصلت الشرطة بسرعة إلى مكان الحادث، واحتجزت الصبي واتصلت بوالديه. وتقوم السلطات بتقييم المدى الكامل للأضرار.
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