https://sarabic.ae/20250131/مفرقعة-نارية-تسبب-انفجارا-هائلا-في-موقف-سيارات--فيديو-1097353039.html
مفرقعة نارية تسبب انفجارا هائلا في موقف سيارات ... فيديو
مفرقعة نارية تسبب انفجارا هائلا في موقف سيارات ... فيديو
سبوتنيك عربي
قام صبي، يوم أمس الخميس، بإلقاء مفرقعة نارية في فتحة صرف صحي في الشارع، ما تسبب في انفجار غاز الميثان وتضرر سيارات الناس في مدينة نيجيانج في سيتشوان في الصين. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T13:24+0000
2025-01-31T13:24+0000
2025-01-31T13:24+0000
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وهز انفجار قوي ساحة انتظار سيارات في نيجيانج، سيتشوان، بعد أن أشعل صبي صغير مفرقعة نارية وألقاها في مجاري الصرف الصحي. وأدى الانفجار، الناجم عن تراكم الغاز الحيوي من خزان الصرف الصحي، إلى تطاير غطاء فتحة الصرف الصحي.وسجلت كاميرات المراقبة للحظة الدرامية حيث انقلبت سيارة متوقفة رأسًا على عقب بسبب الانفجار، بينما لحقت أضرار بعدة مركبات أخرى.ومن المدهش أنه لم يصب أحد بأذى، بما في ذلك امرأة عابرة نجت بأعجوبة من الانفجار. ووصلت الشرطة بسرعة إلى مكان الحادث، واحتجزت الصبي واتصلت بوالديه. وتقوم السلطات بتقييم المدى الكامل للأضرار.
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نادي الفيديو, منوعات
مفرقعة نارية تسبب انفجارا هائلا في موقف سيارات ... فيديو
قام صبي، يوم أمس الخميس، بإلقاء مفرقعة نارية في فتحة صرف صحي في الشارع، ما تسبب في انفجار غاز الميثان وتضرر سيارات الناس في مدينة نيجيانج في سيتشوان في الصين.
وهز انفجار قوي ساحة انتظار سيارات في نيجيانج، سيتشوان، بعد أن أشعل صبي صغير مفرقعة نارية وألقاها في مجاري الصرف الصحي. وأدى الانفجار، الناجم عن تراكم الغاز الحيوي من خزان الصرف الصحي، إلى تطاير غطاء فتحة الصرف الصحي.
وسجلت كاميرات المراقبة للحظة الدرامية حيث انقلبت سيارة متوقفة رأسًا على عقب بسبب الانفجار، بينما لحقت أضرار بعدة مركبات أخرى.
ومن المدهش أنه لم يصب أحد بأذى، بما في ذلك امرأة عابرة نجت بأعجوبة من الانفجار. ووصلت الشرطة بسرعة إلى مكان الحادث، واحتجزت الصبي واتصلت بوالديه. وتقوم السلطات بتقييم المدى الكامل للأضرار.