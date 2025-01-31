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https://sarabic.ae/20250131/مكتب-إعلام-الأسرى-يعلن-عن-أسماء-الفلسطينيين-المقرر-خروجهم-في-دفعة-التبادل-الرابعة-1097363414.html
مكتب إعلام الأسرى يعلن عن أسماء الفلسطينيين المقرر خروجهم في دفعة التبادل الرابعة
مكتب إعلام الأسرى يعلن عن أسماء الفلسطينيين المقرر خروجهم في دفعة التبادل الرابعة
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب إعلام الأسرى في قطاع غزة، أمس الجمعة، عن أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية السبت، في إطار الدفعة الرابعة من صفقة... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T23:20+0000
2025-01-31T23:20+0000
ترامب
فلسطين المحتلة
قطاع
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القدس - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان له: "من بين الأسرى المقرر تحررهم، 18 أسيرًا من ذوي الأحكام بالمؤبد، و54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، و111 أسيرًا من قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".وأضاف: "يأتي تحرير هذه الدفعة ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها المقاومة الفلسطينية في معركة تحرير الأسرى، تأكيدًا على التزامها بواجبها الوطني والأخلاقي في كسر قيد الأسرى وإنهاء معاناتهم داخل سجون الاحتلال".من جانبه، أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق الجمعة، أنه "في إطار صفقة التبادل، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت عن ثلاثة أسرى إسرائيليين، وهم: عوفر كالدرون، وكيث شمونسل، وياردن بيباس".يُذكر أنه وبعد عدة شهور من المفاوضات المكثفة في العاصمتين المصرية القاهرة والقطرية الدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة في دفع الطرفين، إسرائيل وحركة حماس، إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، التي تستمر لمدة ستة أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحًا فلسطينيًا من العسكريين بالمرور إلى مصر للعلاج، بمرافقة ثلاثة من أفراد عائلة كل جريح.كما تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/كانون الثاني الجاري، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.ومنذ يوم الاثنين، 27 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ ما يقارب 15 شهرًا، حيث شهد شارع الرشيد (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين سيرًا على الأقدام نحو شمال القطاع.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى استئناف عملية التفاوض فورًا بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشددًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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ترامب, فلسطين المحتلة, قطاع
ترامب, فلسطين المحتلة, قطاع

مكتب إعلام الأسرى يعلن عن أسماء الفلسطينيين المقرر خروجهم في دفعة التبادل الرابعة

23:20 GMT 31.01.2025
© AP Photo / Majdi Mohammedاستقبال الأسرى الفلسطينييين بعد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في نابلس، الضفة الغربية، فلسطين
استقبال الأسرى الفلسطينييين بعد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في نابلس، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
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أعلن مكتب إعلام الأسرى في قطاع غزة، أمس الجمعة، عن أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية السبت، في إطار الدفعة الرابعة من صفقة التبادل المبرمة بين إسرائيل وحركة حماس، والمتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
القدس - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان له: "من بين الأسرى المقرر تحررهم، 18 أسيرًا من ذوي الأحكام بالمؤبد، و54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، و111 أسيرًا من قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".
منظر جوي لفلسطينيين هجروا قسراً نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً، ينتظرون في نقطة قريبة من ممر نتساريم في شارع الرشيد العودة إلى منازلهم في الشمال بعد اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير 2025 في مدينة غزة، قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
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23:14 GMT
وأضاف: "يأتي تحرير هذه الدفعة ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها المقاومة الفلسطينية في معركة تحرير الأسرى، تأكيدًا على التزامها بواجبها الوطني والأخلاقي في كسر قيد الأسرى وإنهاء معاناتهم داخل سجون الاحتلال".
من جانبه، أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق الجمعة، أنه "في إطار صفقة التبادل، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت عن ثلاثة أسرى إسرائيليين، وهم: عوفر كالدرون، وكيث شمونسل، وياردن بيباس".
يُذكر أنه وبعد عدة شهور من المفاوضات المكثفة في العاصمتين المصرية القاهرة والقطرية الدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة في دفع الطرفين، إسرائيل وحركة حماس، إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.
وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، التي تستمر لمدة ستة أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحًا فلسطينيًا من العسكريين بالمرور إلى مصر للعلاج، بمرافقة ثلاثة من أفراد عائلة كل جريح.
كما تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.
وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/كانون الثاني الجاري، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
ومنذ يوم الاثنين، 27 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ ما يقارب 15 شهرًا، حيث شهد شارع الرشيد (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين سيرًا على الأقدام نحو شمال القطاع.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى استئناف عملية التفاوض فورًا بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشددًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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