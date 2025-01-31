https://sarabic.ae/20250131/نوع-محدد-من-القهوة-قد-يحمي-كبار-السن-من-الإصابة-بالخرف-1097356591.html
نوع محدد من القهوة قد يحمي كبار السن من الإصابة بالخرف
نوع محدد من القهوة قد يحمي كبار السن من الإصابة بالخرف
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة جديدة، أن كبار السن الذين يشربون القهوة بانتظام، يكونون أقل عرضة للإصابة بالخرف، ولكن ذلك الارتباط لا ينطبق إلا على نوع محدد من القهوة. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T15:46+0000
2025-01-31T15:46+0000
2025-01-31T15:46+0000
مجتمع
القهوة
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الصحة
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وتزعم الدراسة أن "تناول كميات أكبر من القهوة التي تحتوي على الكافيين، وخاصة النوع غير المحلى، مرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بمرض ألزهايمر والخرف المرتبط به، ومرض باركنسون، فيما لم يلاحظ العلماء مثل هذا الرابط بالنسبة للقهوة المحلاة بالسكر أو المحلاة صناعيا".ونُشرت الدراسة في مجلة "American Journal of Clinical Nutrition"، إذ حلل الباحثون السجلات الصحية لـ204,847 شخصا في بريطانيا، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما، على مدى 9 سنوات.ووجدت الدراسة أن من يشربون أكثر من 3 أكواب من القهوة يوميا، كانوا أقل عرضة بنسبة 34% للإصابة بمرض ألزهايمر، و37% للإصابة بمرض باركنسون، و47% للوفاة بسبب أمراض التنكس العصبي، مقارنة بغير شاربي القهوة، ومع ذلك، لم تُلاحظ هذه الفوائد لدى من يشربون القهوة المحلاة بالسكر أو المحليات الصناعية، ما يشير إلى أن هذه الإضافات قد تعيق التأثيرات الإيجابية للكافيين.ورغم أن الدراسة تشير إلى ارتباط واضح بين القهوة غير المحلاة وانخفاض خطر الخرف، إلا أنها لا تثبت علاقة سببية مباشرة، إذ قد تتداخل عوامل أخرى مثل العادات الغذائية أو الحالة الصحية العامة. ومع ذلك، تدعم هذه النتائج دراسات سابقة تشير إلى أن القهوة قد تساعد في حماية الدماغ وتعزيز الصحة الإدراكية.
https://sarabic.ae/20250130/دراسة-تكشف-عن-دور-للنعناع-في-مكافحة-مرض-ألزهايمر-1097300858.html
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القهوة, منوعات, علوم, الصحة
القهوة, منوعات, علوم, الصحة
نوع محدد من القهوة قد يحمي كبار السن من الإصابة بالخرف
أظهرت دراسة جديدة، أن كبار السن الذين يشربون القهوة بانتظام، يكونون أقل عرضة للإصابة بالخرف، ولكن ذلك الارتباط لا ينطبق إلا على نوع محدد من القهوة.
وتزعم الدراسة أن "تناول كميات أكبر من القهوة التي تحتوي على الكافيين، وخاصة النوع غير المحلى، مرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بمرض ألزهايمر والخرف المرتبط به، ومرض باركنسون، فيما لم يلاحظ العلماء مثل هذا الرابط بالنسبة للقهوة المحلاة بالسكر أو المحلاة صناعيا".
ونُشرت الدراسة في مجلة
"American Journal of Clinical Nutrition"، إذ حلل الباحثون السجلات الصحية لـ204,847 شخصا في بريطانيا، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما، على مدى 9 سنوات.
ووجدت الدراسة أن من يشربون أكثر من 3 أكواب من القهوة يوميا، كانوا أقل عرضة بنسبة 34% للإصابة بمرض ألزهايمر، و37% للإصابة بمرض باركنسون، و47% للوفاة بسبب أمراض التنكس العصبي، مقارنة بغير شاربي القهوة، ومع ذلك، لم تُلاحظ هذه الفوائد لدى من يشربون القهوة المحلاة بالسكر أو المحليات الصناعية، ما يشير إلى أن هذه الإضافات قد تعيق التأثيرات الإيجابية للكافيين.
ورغم أن الدراسة تشير إلى ارتباط واضح بين القهوة غير المحلاة وانخفاض خطر الخرف، إلا أنها لا تثبت علاقة سببية مباشرة، إذ قد تتداخل عوامل أخرى مثل العادات الغذائية أو الحالة الصحية العامة. ومع ذلك، تدعم هذه النتائج دراسات سابقة تشير إلى أن القهوة قد تساعد في حماية الدماغ وتعزيز الصحة الإدراكية.