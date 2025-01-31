مهرجان "كومبه ميلا"... 400 مليون مشارك في مشهد استثنائي

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البرنامج الصباحي
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لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
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56 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
13:37 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:46 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: على الشرع بناء دولة حقيقية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
18:03 GMT
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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
18:33 GMT
29 د
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183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
11:03 GMT
17 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
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29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
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الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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مهرجان "كومبه ميلا"... 400 مليون مشارك في مشهد استثنائي
مهرجان "كومبه ميلا"... 400 مليون مشارك في مشهد استثنائي
سبوتنيك عربي
يُعتبر مهرجان "كومبه ميلا" من أضخم وأهم المهرجانات الدينية في الهند والعالم، حيث يجذب ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم للاحتشاد على ضفاف الأنهار الهندية،... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T08:12+0000
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фото, صور, أخبار الهند اليوم
фото, صور, أخبار الهند اليوم

مهرجان "كومبه ميلا"... 400 مليون مشارك في مشهد استثنائي

08:12 GMT 31.01.2025
تابعنا عبر
يُعتبر مهرجان "كومبه ميلا" من أضخم وأهم المهرجانات الدينية في الهند والعالم، حيث يجذب ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم للاحتشاد على ضفاف الأنهار الهندية، بغية أداء طقس الاغتسال في مياه نهر "سانجام" عند التقاء النهرين المقدسين لدى الهندوس، نهر الـ"غانج" ونهر "يامونا".
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

وصول المصلين الهندوس للـ"غطس المقدس" في نهر "سانجام"، ملتقى أنهار الـ"غانج" و"يامونا" و"ساراسواتي"، في يوم "ماوني أمافاسيا" أو يوم القمر الجديد، خلال مهرجان "كومبه ميلا"، في براياغراج، أوتار براديش، الهند

وصول المصلين الهندوس للـ&quot;غطس المقدس&quot; في نهر &quot;سانجام&quot;، ملتقى أنهار الـ&quot;غانج&quot; و&quot;يامونا&quot; و&quot;ساراسواتي&quot;، في يوم &quot;ماوني أمافاسيا&quot; أو يوم القمر الجديد، خلال مهرجان &quot;كومبه ميلا&quot;، في براياغراج، أوتار براديش، الهند - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

وصول المصلين الهندوس للـ"غطس المقدس" في نهر "سانجام"، ملتقى أنهار الـ"غانج" و"يامونا" و"ساراسواتي"، في يوم "ماوني أمافاسيا" أو يوم القمر الجديد، خلال مهرجان "كومبه ميلا"، في براياغراج، أوتار براديش، الهند

© Getty Images / Satellite image (c) 2025 Maxar Technologies.

صور التقطتها الأقمار الصناعية تظهر الحشود في مهرجان "كومبه ميلا" في الهند

صور التقطتها الأقمار الصناعية تظهر الحشود في مهرجان &quot;كومبه ميلا&quot; في الهند - سبوتنيك عربي
2/8
© Getty Images / Satellite image (c) 2025 Maxar Technologies.

صور التقطتها الأقمار الصناعية تظهر الحشود في مهرجان "كومبه ميلا" في الهند

© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

يتجمع المصلون الهندوس للـ"غطس المقدس" في نهر "سانجام"، ملتقى أنهار الـ"غانج" و"يامونا" و"ساراسواتي"، في يوم "ماوني أمافاسيا" أو يوم القمر الجديد، خلال مهرجان "كومبه ميلا"

يتجمع المصلون الهندوس للـ&quot;غطس المقدس&quot; في نهر &quot;سانجام&quot;، ملتقى أنهار الـ&quot;غانج&quot; و&quot;يامونا&quot; و&quot;ساراسواتي&quot;، في يوم &quot;ماوني أمافاسيا&quot; أو يوم القمر الجديد، خلال مهرجان &quot;كومبه ميلا&quot; - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

يتجمع المصلون الهندوس للـ"غطس المقدس" في نهر "سانجام"، ملتقى أنهار الـ"غانج" و"يامونا" و"ساراسواتي"، في يوم "ماوني أمافاسيا" أو يوم القمر الجديد، خلال مهرجان "كومبه ميلا"

© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

تجمع المصلين بأعداد كبيرة للـ"غطس المقدس" في نهر "سانجام"

تجمع المصلين بأعداد كبيرة للـ&quot;غطس المقدس&quot; في نهر &quot;سانجام&quot; - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

تجمع المصلين بأعداد كبيرة للـ"غطس المقدس" في نهر "سانجام"

© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

صورة جوية لتجمع المصلين بأعداد كبيرة للـ"غطس المقدس" في نهر "سانجام"

صورة جوية لتجمع المصلين بأعداد كبيرة للـ&quot;غطس المقدس&quot; في نهر &quot;سانجام&quot; - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

صورة جوية لتجمع المصلين بأعداد كبيرة للـ"غطس المقدس" في نهر "سانجام"

© Getty Images / Satellite image (c) 2025 Maxar Technologies.

صور التقطتها الأقمار الصناعية تظهر الحشود في مهرجان "كومبه ميلا" في الهند

صور التقطتها الأقمار الصناعية تظهر الحشود في مهرجان &quot;كومبه ميلا&quot; في الهند - سبوتنيك عربي
6/8
© Getty Images / Satellite image (c) 2025 Maxar Technologies.

صور التقطتها الأقمار الصناعية تظهر الحشود في مهرجان "كومبه ميلا" في الهند

© AP Photo / Deepak Sharma

وصول المصلين الهندوس وصول المصلين الهندوس للـ"غطس المقدس" في نهر "سانجام"، ملتقى أنهار الـ"غانج" و"يامونا" و"ساراسواتي"، في يوم "ماوني أمافاسيا" أو يوم القمر الجديد، خلال مهرجان "كومبه ميلا"

وصول المصلين الهندوس وصول المصلين الهندوس للـ&quot;غطس المقدس&quot; في نهر &quot;سانجام&quot;، ملتقى أنهار الـ&quot;غانج&quot; و&quot;يامونا&quot; و&quot;ساراسواتي&quot;، في يوم &quot;ماوني أمافاسيا&quot; أو يوم القمر الجديد، خلال مهرجان &quot;كومبه ميلا&quot; - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Deepak Sharma

وصول المصلين الهندوس وصول المصلين الهندوس للـ"غطس المقدس" في نهر "سانجام"، ملتقى أنهار الـ"غانج" و"يامونا" و"ساراسواتي"، في يوم "ماوني أمافاسيا" أو يوم القمر الجديد، خلال مهرجان "كومبه ميلا"

© Getty Images / Satellite image (c) 2025 Maxar Technologies.

صورة التقطتها الأقمار الصناعية بعد التدافع، الذي حدث في وقت مبكر من الصباح عندما تدافع الحجاج إلى النهرين ودُهسوا بالأقدام، ما أسفر عن مقتل 30 شخصًا على الأقل وإصابة العديد

صورة التقطتها الأقمار الصناعية بعد التدافع، الذي حدث في وقت مبكر من الصباح عندما تدافع الحجاج إلى النهرين ودُهسوا بالأقدام، ما أسفر عن مقتل 30 شخصًا على الأقل وإصابة العديد - سبوتنيك عربي
8/8
© Getty Images / Satellite image (c) 2025 Maxar Technologies.

صورة التقطتها الأقمار الصناعية بعد التدافع، الذي حدث في وقت مبكر من الصباح عندما تدافع الحجاج إلى النهرين ودُهسوا بالأقدام، ما أسفر عن مقتل 30 شخصًا على الأقل وإصابة العديد

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