مهرجان "كومبه ميلا"... 400 مليون مشارك في مشهد استثنائي

وصول المصلين الهندوس للـ"غطس المقدس" في نهر "سانجام"، ملتقى أنهار الـ"غانج" و"يامونا" و"ساراسواتي"، في يوم "ماوني أمافاسيا" أو يوم القمر الجديد، خلال مهرجان "كومبه ميلا"، في براياغراج، أوتار براديش، الهند
وصول المصلين الهندوس للـ"غطس المقدس" في نهر "سانجام"، ملتقى أنهار الـ"غانج" و"يامونا" و"ساراسواتي"، في يوم "ماوني أمافاسيا" أو يوم القمر الجديد، خلال مهرجان "كومبه ميلا"، في براياغراج، أوتار براديش، الهند
صور التقطتها الأقمار الصناعية تظهر الحشود في مهرجان "كومبه ميلا" في الهند
صور التقطتها الأقمار الصناعية تظهر الحشود في مهرجان "كومبه ميلا" في الهند
يتجمع المصلون الهندوس للـ"غطس المقدس" في نهر "سانجام"، ملتقى أنهار الـ"غانج" و"يامونا" و"ساراسواتي"، في يوم "ماوني أمافاسيا" أو يوم القمر الجديد، خلال مهرجان "كومبه ميلا"
يتجمع المصلون الهندوس للـ"غطس المقدس" في نهر "سانجام"، ملتقى أنهار الـ"غانج" و"يامونا" و"ساراسواتي"، في يوم "ماوني أمافاسيا" أو يوم القمر الجديد، خلال مهرجان "كومبه ميلا"
تجمع المصلين بأعداد كبيرة للـ"غطس المقدس" في نهر "سانجام"
تجمع المصلين بأعداد كبيرة للـ"غطس المقدس" في نهر "سانجام"
صورة جوية لتجمع المصلين بأعداد كبيرة للـ"غطس المقدس" في نهر "سانجام"
صورة جوية لتجمع المصلين بأعداد كبيرة للـ"غطس المقدس" في نهر "سانجام"
صور التقطتها الأقمار الصناعية تظهر الحشود في مهرجان "كومبه ميلا" في الهند
صور التقطتها الأقمار الصناعية تظهر الحشود في مهرجان "كومبه ميلا" في الهند
وصول المصلين الهندوس وصول المصلين الهندوس للـ"غطس المقدس" في نهر "سانجام"، ملتقى أنهار الـ"غانج" و"يامونا" و"ساراسواتي"، في يوم "ماوني أمافاسيا" أو يوم القمر الجديد، خلال مهرجان "كومبه ميلا"
وصول المصلين الهندوس وصول المصلين الهندوس للـ"غطس المقدس" في نهر "سانجام"، ملتقى أنهار الـ"غانج" و"يامونا" و"ساراسواتي"، في يوم "ماوني أمافاسيا" أو يوم القمر الجديد، خلال مهرجان "كومبه ميلا"
صورة التقطتها الأقمار الصناعية بعد التدافع، الذي حدث في وقت مبكر من الصباح عندما تدافع الحجاج إلى النهرين ودُهسوا بالأقدام، ما أسفر عن مقتل 30 شخصًا على الأقل وإصابة العديد
صورة التقطتها الأقمار الصناعية بعد التدافع، الذي حدث في وقت مبكر من الصباح عندما تدافع الحجاج إلى النهرين ودُهسوا بالأقدام، ما أسفر عن مقتل 30 شخصًا على الأقل وإصابة العديد