الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

عارضة أزياء تسير على المنصة خلال عرض "غوراف غوبتا" للأزياء الراقية لربيع وصيف عام 2025، ضمن أسبوع الموضة في باريس، فرنسا
عارضة أزياء تسير على المنصة خلال عرض "غوراف غوبتا" للأزياء الراقية لربيع وصيف عام 2025، ضمن أسبوع الموضة في باريس، فرنسا
سائحون يشاهدون عرضًا لرقصة التنين على قمة "غوانغمينغ"، ثاني أعلى قمة في جبل "هوانغشان" في الصين
سائحون يشاهدون عرضًا لرقصة التنين على قمة "غوانغمينغ"، ثاني أعلى قمة في جبل "هوانغشان" في الصين
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية في أحد مراكز الاقتراع في مينسك
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية في أحد مراكز الاقتراع في مينسك
وحدات الاستجابة للطوارئ تنتشل حطام المروحية العسكرية المتحطمة في نهر "بوتوماك" بالقرب من مطار رونالد ريغان في واشنطن
وحدات الاستجابة للطوارئ تنتشل حطام المروحية العسكرية المتحطمة في نهر "بوتوماك" بالقرب من مطار رونالد ريغان في واشنطن
مؤدٍ ينفث النار، خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة في منطقة بينوندو، في مانيلا، الفلبين
مؤدٍ ينفث النار، خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة في منطقة بينوندو، في مانيلا، الفلبين
هندوس يغطسون في نهر "سانجام"، ملتقى نهري "الغانج" و"يامونا" ونهر "ساراسواتي" الأسطوري، خلال مهرجان "كومبه ميلا"
هندوس يغطسون في نهر "سانجام"، ملتقى نهري "الغانج" و"يامونا" ونهر "ساراسواتي" الأسطوري، خلال مهرجان "كومبه ميلا"
سيارة تعبر نهر "ينيسي" على معبر "نوفوسيولوفو- أولازي" الجليدي في سيبيريا
سيارة تعبر نهر "ينيسي" على معبر "نوفوسيولوفو- أولازي" الجليدي في سيبيريا
مصلون يتجمعون للاحتفال بليلة المعراج في مسجد "آيا صوفيا" في إسطنبول، تركيا
مصلون يتجمعون للاحتفال بليلة المعراج في مسجد "آيا صوفيا" في إسطنبول، تركيا
بابلو ليديسما، إلى اليسار، وبريندا بوستوس، يشربان المتة على شاطئ "فاريزي" في مار ديل بلاتا، الأرجنتين
بابلو ليديسما، إلى اليسار، وبريندا بوستوس، يشربان المتة على شاطئ "فاريزي" في مار ديل بلاتا، الأرجنتين
سائحون يزورون المناظر الطبيعية في دانشيا بعد تساقط الثلوج في تشانغي، الصين
سائحون يزورون المناظر الطبيعية في دانشيا بعد تساقط الثلوج في تشانغي، الصين
المشاركون بمناسبة ذكرى رفع الحصار عن لينينغراد، يشعلون الآلاف من أعواد الألعاب النارية، أمام متحف النصر في موسكو
المشاركون بمناسبة ذكرى رفع الحصار عن لينينغراد، يشعلون الآلاف من أعواد الألعاب النارية، أمام متحف النصر في موسكو
فتاة تنتظر الرعاية في مفوضية اللاجئين بالمكسيك، بعد إلغاء مواعيد مكتب الجمارك وحماية الحدود في تاباتشولا
فتاة تنتظر الرعاية في مفوضية اللاجئين بالمكسيك، بعد إلغاء مواعيد مكتب الجمارك وحماية الحدود في تاباتشولا
عارضة أزياء تسير على المدرج خلال عرض للمصمم زهير مراد، لربيع وصيف عام 2025، ضمن أسبوع الموضة في باريس، فرنسا
عارضة أزياء تسير على المدرج خلال عرض للمصمم زهير مراد، لربيع وصيف عام 2025، ضمن أسبوع الموضة في باريس، فرنسا
عرض ربوتوتات آلية في احتفالات يوم الجمهورية الـ76 في كولكاتا، الهند
عرض ربوتوتات آلية في احتفالات يوم الجمهورية الـ76 في كولكاتا، الهند
أحد أعضاء فريق كاليفورنيا للمحافظة على البيئة يعمل في أنقاض حريق "باليساديس" في قسم باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس
أحد أعضاء فريق كاليفورنيا للمحافظة على البيئة يعمل في أنقاض حريق "باليساديس" في قسم باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس
محتفلون يشعلون الألعاب النارية بالقرب من جسر "دفورتسوفي" المتحرك على نهر "نيفا"، خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة في مدينة سانت بطرسبورغ، روسيا
محتفلون يشعلون الألعاب النارية بالقرب من جسر "دفورتسوفي" المتحرك على نهر "نيفا"، خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة في مدينة سانت بطرسبورغ، روسيا
لعبة هوكي الجليد النسائية في قرية أكساركا، ياناو، روسيا
لعبة هوكي الجليد النسائية في قرية أكساركا، ياناو، روسيا