الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
10:03 GMT
56 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
13:37 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:46 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: على الشرع بناء دولة حقيقية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
18:03 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
11:03 GMT
17 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
17:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور اللافتة، التي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأسبوع، وجمعتها في ألبوم للصور. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

12:14 GMT 31.01.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور اللافتة، التي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأسبوع، وجمعتها في ألبوم للصور.
© Getty Images / Richard Bord

عارضة أزياء تسير على المنصة خلال عرض "غوراف غوبتا" للأزياء الراقية لربيع وصيف عام 2025، ضمن أسبوع الموضة في باريس، فرنسا

عارضة أزياء تسير على المنصة خلال عرض &quot;غوراف غوبتا&quot; للأزياء الراقية لربيع وصيف عام 2025، ضمن أسبوع الموضة في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Richard Bord

عارضة أزياء تسير على المنصة خلال عرض "غوراف غوبتا" للأزياء الراقية لربيع وصيف عام 2025، ضمن أسبوع الموضة في باريس، فرنسا

© Getty Images / VCG/Shi Yalei

سائحون يشاهدون عرضًا لرقصة التنين على قمة "غوانغمينغ"، ثاني أعلى قمة في جبل "هوانغشان" في الصين

سائحون يشاهدون عرضًا لرقصة التنين على قمة &quot;غوانغمينغ&quot;، ثاني أعلى قمة في جبل &quot;هوانغشان&quot; في الصين - سبوتنيك عربي
2/17
© Getty Images / VCG/Shi Yalei

سائحون يشاهدون عرضًا لرقصة التنين على قمة "غوانغمينغ"، ثاني أعلى قمة في جبل "هوانغشان" في الصين

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية في أحد مراكز الاقتراع في مينسك

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية في أحد مراكز الاقتراع في مينسك - سبوتنيك عربي
3/17
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية في أحد مراكز الاقتراع في مينسك

© Getty Images / Andrew Harnik

وحدات الاستجابة للطوارئ تنتشل حطام المروحية العسكرية المتحطمة في نهر "بوتوماك" بالقرب من مطار رونالد ريغان في واشنطن

وحدات الاستجابة للطوارئ تنتشل حطام المروحية العسكرية المتحطمة في نهر &quot;بوتوماك&quot; بالقرب من مطار رونالد ريغان في واشنطن - سبوتنيك عربي
4/17
© Getty Images / Andrew Harnik

وحدات الاستجابة للطوارئ تنتشل حطام المروحية العسكرية المتحطمة في نهر "بوتوماك" بالقرب من مطار رونالد ريغان في واشنطن

© Getty Images / Ezra Acayan

مؤدٍ ينفث النار، خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة في منطقة بينوندو، في مانيلا، الفلبين

مؤدٍ ينفث النار، خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة في منطقة بينوندو، في مانيلا، الفلبين - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Ezra Acayan

مؤدٍ ينفث النار، خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة في منطقة بينوندو، في مانيلا، الفلبين

© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

هندوس يغطسون في نهر "سانجام"، ملتقى نهري "الغانج" و"يامونا" ونهر "ساراسواتي" الأسطوري، خلال مهرجان "كومبه ميلا"

هندوس يغطسون في نهر &quot;سانجام&quot;، ملتقى نهري &quot;الغانج&quot; و&quot;يامونا&quot; ونهر &quot;ساراسواتي&quot; الأسطوري، خلال مهرجان &quot;كومبه ميلا&quot; - سبوتنيك عربي
6/17
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

هندوس يغطسون في نهر "سانجام"، ملتقى نهري "الغانج" و"يامونا" ونهر "ساراسواتي" الأسطوري، خلال مهرجان "كومبه ميلا"

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

سيارة تعبر نهر "ينيسي" على معبر "نوفوسيولوفو- أولازي" الجليدي في سيبيريا

سيارة تعبر نهر &quot;ينيسي&quot; على معبر &quot;نوفوسيولوفو- أولازي&quot; الجليدي في سيبيريا - سبوتنيك عربي
7/17
© Sputnik . Ilya Naymushin
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سيارة تعبر نهر "ينيسي" على معبر "نوفوسيولوفو- أولازي" الجليدي في سيبيريا

© Getty Images / Anadolu/Islam Yakut

مصلون يتجمعون للاحتفال بليلة المعراج في مسجد "آيا صوفيا" في إسطنبول، تركيا

مصلون يتجمعون للاحتفال بليلة المعراج في مسجد &quot;آيا صوفيا&quot; في إسطنبول، تركيا - سبوتنيك عربي
8/17
© Getty Images / Anadolu/Islam Yakut

مصلون يتجمعون للاحتفال بليلة المعراج في مسجد "آيا صوفيا" في إسطنبول، تركيا

© AP Photo / Rodrigo Abd

بابلو ليديسما، إلى اليسار، وبريندا بوستوس، يشربان المتة على شاطئ "فاريزي" في مار ديل بلاتا، الأرجنتين

بابلو ليديسما، إلى اليسار، وبريندا بوستوس، يشربان المتة على شاطئ &quot;فاريزي&quot; في مار ديل بلاتا، الأرجنتين - سبوتنيك عربي
9/17
© AP Photo / Rodrigo Abd

بابلو ليديسما، إلى اليسار، وبريندا بوستوس، يشربان المتة على شاطئ "فاريزي" في مار ديل بلاتا، الأرجنتين

© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

سائحون يزورون المناظر الطبيعية في دانشيا بعد تساقط الثلوج في تشانغي، الصين

سائحون يزورون المناظر الطبيعية في دانشيا بعد تساقط الثلوج في تشانغي، الصين - سبوتنيك عربي
10/17
© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

سائحون يزورون المناظر الطبيعية في دانشيا بعد تساقط الثلوج في تشانغي، الصين

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون بمناسبة ذكرى رفع الحصار عن لينينغراد، يشعلون الآلاف من أعواد الألعاب النارية، أمام متحف النصر في موسكو

المشاركون بمناسبة ذكرى رفع الحصار عن لينينغراد، يشعلون الآلاف من أعواد الألعاب النارية، أمام متحف النصر في موسكو - سبوتنيك عربي
11/17
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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المشاركون بمناسبة ذكرى رفع الحصار عن لينينغراد، يشعلون الآلاف من أعواد الألعاب النارية، أمام متحف النصر في موسكو

© Getty Images / Anadolu/Jose Torres

فتاة تنتظر الرعاية في مفوضية اللاجئين بالمكسيك، بعد إلغاء مواعيد مكتب الجمارك وحماية الحدود في تاباتشولا

فتاة تنتظر الرعاية في مفوضية اللاجئين بالمكسيك، بعد إلغاء مواعيد مكتب الجمارك وحماية الحدود في تاباتشولا - سبوتنيك عربي
12/17
© Getty Images / Anadolu/Jose Torres

فتاة تنتظر الرعاية في مفوضية اللاجئين بالمكسيك، بعد إلغاء مواعيد مكتب الجمارك وحماية الحدود في تاباتشولا

© Getty Images / Peter White

عارضة أزياء تسير على المدرج خلال عرض للمصمم زهير مراد، لربيع وصيف عام 2025، ضمن أسبوع الموضة في باريس، فرنسا

عارضة أزياء تسير على المدرج خلال عرض للمصمم زهير مراد، لربيع وصيف عام 2025، ضمن أسبوع الموضة في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي
13/17
© Getty Images / Peter White

عارضة أزياء تسير على المدرج خلال عرض للمصمم زهير مراد، لربيع وصيف عام 2025، ضمن أسبوع الموضة في باريس، فرنسا

© Getty Images / Hindustan Times/Samir Jana

عرض ربوتوتات آلية في احتفالات يوم الجمهورية الـ76 في كولكاتا، الهند

عرض ربوتوتات آلية في احتفالات يوم الجمهورية الـ76 في كولكاتا، الهند - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Hindustan Times/Samir Jana

عرض ربوتوتات آلية في احتفالات يوم الجمهورية الـ76 في كولكاتا، الهند

© AP Photo / Jae C. Hong

أحد أعضاء فريق كاليفورنيا للمحافظة على البيئة يعمل في أنقاض حريق "باليساديس" في قسم باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس

أحد أعضاء فريق كاليفورنيا للمحافظة على البيئة يعمل في أنقاض حريق &quot;باليساديس&quot; في قسم باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jae C. Hong

أحد أعضاء فريق كاليفورنيا للمحافظة على البيئة يعمل في أنقاض حريق "باليساديس" في قسم باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

محتفلون يشعلون الألعاب النارية بالقرب من جسر "دفورتسوفي" المتحرك على نهر "نيفا"، خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة في مدينة سانت بطرسبورغ، روسيا

محتفلون يشعلون الألعاب النارية بالقرب من جسر &quot;دفورتسوفي&quot; المتحرك على نهر &quot;نيفا&quot;، خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة في مدينة سانت بطرسبورغ، روسيا - سبوتنيك عربي
16/17
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

محتفلون يشعلون الألعاب النارية بالقرب من جسر "دفورتسوفي" المتحرك على نهر "نيفا"، خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة في مدينة سانت بطرسبورغ، روسيا

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

لعبة هوكي الجليد النسائية في قرية أكساركا، ياناو، روسيا

لعبة هوكي الجليد النسائية في قرية أكساركا، ياناو، روسيا - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ramil Sitdikov
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لعبة هوكي الجليد النسائية في قرية أكساركا، ياناو، روسيا

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