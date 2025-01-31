عروض مذهلة احتفالا بالسنة الصينية الجديدة

فنانون شعبيون يؤدون رقصة "التنين الشريطية" وسط الألعاب النارية، خلال موكب عيد الربيع في 30 يناير 2025، في مقاطعة ووتشوان جيلاو ومياو ذاتية الحكم، بمدينة زونيي، بمقاطعة قويتشو في الصين
فنانون شعبيون يؤدون رقصة "التنين الشريطية" وسط الألعاب النارية، خلال موكب عيد الربيع في 30 يناير 2025، في مقاطعة ووتشوان جيلاو ومياو ذاتية الحكم، بمدينة زونيي، بمقاطعة قويتشو في الصين
أطفال يؤدون رقصة "التنين الشريطية" في عرض شعبي تقليدي، في اليوم الثاني من مهرجان الربيع أو رأس السنة الصينية، في 30 يناير 2025، في مقاطعة شيبينغ، محافظة هونغهي هاني ويي ذاتية الحكم، مقاطعة يونان في الصين
أطفال يؤدون رقصة "التنين الشريطية" في عرض شعبي تقليدي، في اليوم الثاني من مهرجان الربيع أو رأس السنة الصينية، في 30 يناير 2025، في مقاطعة شيبينغ، محافظة هونغهي هاني ويي ذاتية الحكم، مقاطعة يونان في الصين
عرض طائرات مسيرة يضيء سماء الليل، في اليوم الثاني من مهرجان الربيع أو السنة الصينية الجديدة، في 30 يناير/ كانون الثاني 2025، في شانتو، مقاطعة غوانغدونغ في الصين
عرض طائرات مسيرة يضيء سماء الليل، في اليوم الثاني من مهرجان الربيع أو السنة الصينية الجديدة، في 30 يناير/ كانون الثاني 2025، في شانتو، مقاطعة غوانغدونغ في الصين
فنانون من فرقة أوبرا "شانتو ينغجي"، يؤدون عروضًا فنية، خلال فعاليات مهرجان في الشارع، للاحتفال بمهرجان الربيع في مدينة سوينينغ بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، الخميس 30 يناير 2025
فنانون من فرقة أوبرا "شانتو ينغجي"، يؤدون عروضًا فنية، خلال فعاليات مهرجان في الشارع، للاحتفال بمهرجان الربيع في مدينة سوينينغ بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، الخميس 30 يناير 2025
الألعاب النارية تضيء سماء ميناء فيكتوريا، في اليوم الثاني من مهرجان الربيع في 30 يناير 2025، في هونغ كونغ، الصين
الألعاب النارية تضيء سماء ميناء فيكتوريا، في اليوم الثاني من مهرجان الربيع في 30 يناير 2025، في هونغ كونغ، الصين
أحد المؤدين ينفذ حركات بهلوانية بجانب "راقصي الأسد" في معبد "لونغتان بارك"، في اليوم الثاني من السنة القمرية الجديدة في بكين، اليوم الخميس 30 يناير 2025
أحد المؤدين ينفذ حركات بهلوانية بجانب "راقصي الأسد" في معبد "لونغتان بارك"، في اليوم الثاني من السنة القمرية الجديدة في بكين، اليوم الخميس 30 يناير 2025
إطلاق للألعاب النارية فوق نهر اللؤلؤ في اليوم الأول من السنة الصينية الجديدة في 29 يناير 2025، في غوانغتشو، مقاطعة غوانغدونغ الصينية
إطلاق للألعاب النارية فوق نهر اللؤلؤ في اليوم الأول من السنة الصينية الجديدة في 29 يناير 2025، في غوانغتشو، مقاطعة غوانغدونغ الصينية
راقصون تقليديون يؤدون عروضًا خلال احتفالات رأس السنة القمرية الصينية ومهرجان الربيع، في معبد "ديتان بارك"، في 30 يناير 2025، في بكين، الصين
راقصون تقليديون يؤدون عروضًا خلال احتفالات رأس السنة القمرية الصينية ومهرجان الربيع، في معبد "ديتان بارك"، في 30 يناير 2025، في بكين، الصين
مؤدون فنيون يرتدون أزياء تشبه تلك التي كانت سائدة في عهد أسرة "تشينغ" أثناء انتظارهم أمام موكب، خلال احتفالات رأس السنة القمرية الصينية ومهرجان الربيع، في معبد "ديتان بارك"، في 30 يناير 2025، في بكين، الصين
مؤدون فنيون يرتدون أزياء تشبه تلك التي كانت سائدة في عهد أسرة "تشينغ" أثناء انتظارهم أمام موكب، خلال احتفالات رأس السنة القمرية الصينية ومهرجان الربيع، في معبد "ديتان بارك"، في 30 يناير 2025، في بكين، الصين