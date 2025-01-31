عروض مذهلة احتفالا بالسنة الصينية الجديدة

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أطفال يؤدون رقصة "التنين الشريطية" في عرض شعبي تقليدي، في اليوم الثاني من مهرجان الربيع أو رأس السنة الصينية، في 30 يناير 2025، في مقاطعة شيبينغ، محافظة هونغهي هاني ويي ذاتية الحكم، مقاطعة يونان في الصين