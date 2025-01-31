عروض مذهلة احتفالا بالسنة الصينية الجديدة

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
10:03 GMT
56 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
13:37 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:46 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: على الشرع بناء دولة حقيقية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
18:03 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
11:03 GMT
17 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تفرج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين، رئيس الوزراء الفلسطيني: إعمار غزة يتطلب خروج إسرائيل وتخلي حماس عن الحكم
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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عروض مذهلة احتفالا بالسنة الصينية الجديدة
عروض مذهلة احتفالا بالسنة الصينية الجديدة
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور اللافتة، التي رصدتها عدسات الكاميرات، لعروض مذهلة احتفالا بالسنة الصينية الجديدة. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

عروض مذهلة احتفالا بالسنة الصينية الجديدة

13:36 GMT 31.01.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور اللافتة، التي رصدتها عدسات الكاميرات، لعروض مذهلة احتفالا بالسنة الصينية الجديدة.
© Getty Images / China News Service/VCG/Tang Zhe

فنانون شعبيون يؤدون رقصة "التنين الشريطية" وسط الألعاب النارية، خلال موكب عيد الربيع في 30 يناير 2025، في مقاطعة ووتشوان جيلاو ومياو ذاتية الحكم، بمدينة زونيي، بمقاطعة قويتشو في الصين

فنانون شعبيون يؤدون رقصة &quot;التنين الشريطية&quot; وسط الألعاب النارية، خلال موكب عيد الربيع في 30 يناير 2025، في مقاطعة ووتشوان جيلاو ومياو ذاتية الحكم، بمدينة زونيي، بمقاطعة قويتشو في الصين - سبوتنيك عربي
1/9
© Getty Images / China News Service/VCG/Tang Zhe

فنانون شعبيون يؤدون رقصة "التنين الشريطية" وسط الألعاب النارية، خلال موكب عيد الربيع في 30 يناير 2025، في مقاطعة ووتشوان جيلاو ومياو ذاتية الحكم، بمدينة زونيي، بمقاطعة قويتشو في الصين

© Getty Images / China News Service/VCG/Liu Ranyang

أطفال يؤدون رقصة "التنين الشريطية" في عرض شعبي تقليدي، في اليوم الثاني من مهرجان الربيع أو رأس السنة الصينية، في 30 يناير 2025، في مقاطعة شيبينغ، محافظة هونغهي هاني ويي ذاتية الحكم، مقاطعة يونان في الصين

أطفال يؤدون رقصة &quot;التنين الشريطية&quot; في عرض شعبي تقليدي، في اليوم الثاني من مهرجان الربيع أو رأس السنة الصينية، في 30 يناير 2025، في مقاطعة شيبينغ، محافظة هونغهي هاني ويي ذاتية الحكم، مقاطعة يونان في الصين - سبوتنيك عربي
2/9
© Getty Images / China News Service/VCG/Liu Ranyang

أطفال يؤدون رقصة "التنين الشريطية" في عرض شعبي تقليدي، في اليوم الثاني من مهرجان الربيع أو رأس السنة الصينية، في 30 يناير 2025، في مقاطعة شيبينغ، محافظة هونغهي هاني ويي ذاتية الحكم، مقاطعة يونان في الصين

© Getty Images / VCG/VCG

عرض طائرات مسيرة يضيء سماء الليل، في اليوم الثاني من مهرجان الربيع أو السنة الصينية الجديدة، في 30 يناير/ كانون الثاني 2025، في شانتو، مقاطعة غوانغدونغ في الصين

عرض طائرات مسيرة يضيء سماء الليل، في اليوم الثاني من مهرجان الربيع أو السنة الصينية الجديدة، في 30 يناير/ كانون الثاني 2025، في شانتو، مقاطعة غوانغدونغ في الصين - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/VCG

عرض طائرات مسيرة يضيء سماء الليل، في اليوم الثاني من مهرجان الربيع أو السنة الصينية الجديدة، في 30 يناير/ كانون الثاني 2025، في شانتو، مقاطعة غوانغدونغ في الصين

© Getty Images / Feature China/Future Publishing

فنانون من فرقة أوبرا "شانتو ينغجي"، يؤدون عروضًا فنية، خلال فعاليات مهرجان في الشارع، للاحتفال بمهرجان الربيع في مدينة سوينينغ بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، الخميس 30 يناير 2025

فنانون من فرقة أوبرا &quot;شانتو ينغجي&quot;، يؤدون عروضًا فنية، خلال فعاليات مهرجان في الشارع، للاحتفال بمهرجان الربيع في مدينة سوينينغ بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، الخميس 30 يناير 2025 - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Feature China/Future Publishing

فنانون من فرقة أوبرا "شانتو ينغجي"، يؤدون عروضًا فنية، خلال فعاليات مهرجان في الشارع، للاحتفال بمهرجان الربيع في مدينة سوينينغ بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، الخميس 30 يناير 2025

© Getty Images / China News Service/VCG/Hou Yu

الألعاب النارية تضيء سماء ميناء فيكتوريا، في اليوم الثاني من مهرجان الربيع في 30 يناير 2025، في هونغ كونغ، الصين

الألعاب النارية تضيء سماء ميناء فيكتوريا، في اليوم الثاني من مهرجان الربيع في 30 يناير 2025، في هونغ كونغ، الصين - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / China News Service/VCG/Hou Yu

الألعاب النارية تضيء سماء ميناء فيكتوريا، في اليوم الثاني من مهرجان الربيع في 30 يناير 2025، في هونغ كونغ، الصين

© AP Photo / Aaron Favila

أحد المؤدين ينفذ حركات بهلوانية بجانب "راقصي الأسد" في معبد "لونغتان بارك"، في اليوم الثاني من السنة القمرية الجديدة في بكين، اليوم الخميس 30 يناير 2025

أحد المؤدين ينفذ حركات بهلوانية بجانب &quot;راقصي الأسد&quot; في معبد &quot;لونغتان بارك&quot;، في اليوم الثاني من السنة القمرية الجديدة في بكين، اليوم الخميس 30 يناير 2025 - سبوتنيك عربي
6/9
© AP Photo / Aaron Favila

أحد المؤدين ينفذ حركات بهلوانية بجانب "راقصي الأسد" في معبد "لونغتان بارك"، في اليوم الثاني من السنة القمرية الجديدة في بكين، اليوم الخميس 30 يناير 2025

© Getty Images / VCG/Zhang Pinyuan

إطلاق للألعاب النارية فوق نهر اللؤلؤ في اليوم الأول من السنة الصينية الجديدة في 29 يناير 2025، في غوانغتشو، مقاطعة غوانغدونغ الصينية

إطلاق للألعاب النارية فوق نهر اللؤلؤ في اليوم الأول من السنة الصينية الجديدة في 29 يناير 2025، في غوانغتشو، مقاطعة غوانغدونغ الصينية - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/Zhang Pinyuan

إطلاق للألعاب النارية فوق نهر اللؤلؤ في اليوم الأول من السنة الصينية الجديدة في 29 يناير 2025، في غوانغتشو، مقاطعة غوانغدونغ الصينية

© Getty Images / Kevin Frayer

راقصون تقليديون يؤدون عروضًا خلال احتفالات رأس السنة القمرية الصينية ومهرجان الربيع، في معبد "ديتان بارك"، في 30 يناير 2025، في بكين، الصين

راقصون تقليديون يؤدون عروضًا خلال احتفالات رأس السنة القمرية الصينية ومهرجان الربيع، في معبد &quot;ديتان بارك&quot;، في 30 يناير 2025، في بكين، الصين - سبوتنيك عربي
8/9
© Getty Images / Kevin Frayer

راقصون تقليديون يؤدون عروضًا خلال احتفالات رأس السنة القمرية الصينية ومهرجان الربيع، في معبد "ديتان بارك"، في 30 يناير 2025، في بكين، الصين

© Getty Images / Kevin Frayer

مؤدون فنيون يرتدون أزياء تشبه تلك التي كانت سائدة في عهد أسرة "تشينغ" أثناء انتظارهم أمام موكب، خلال احتفالات رأس السنة القمرية الصينية ومهرجان الربيع، في معبد "ديتان بارك"، في 30 يناير 2025، في بكين، الصين

مؤدون فنيون يرتدون أزياء تشبه تلك التي كانت سائدة في عهد أسرة &quot;تشينغ&quot; أثناء انتظارهم أمام موكب، خلال احتفالات رأس السنة القمرية الصينية ومهرجان الربيع، في معبد &quot;ديتان بارك&quot;، في 30 يناير 2025، في بكين، الصين - سبوتنيك عربي
9/9
© Getty Images / Kevin Frayer

مؤدون فنيون يرتدون أزياء تشبه تلك التي كانت سائدة في عهد أسرة "تشينغ" أثناء انتظارهم أمام موكب، خلال احتفالات رأس السنة القمرية الصينية ومهرجان الربيع، في معبد "ديتان بارك"، في 30 يناير 2025، في بكين، الصين

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