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بعد أمريكا... حظر ثان على استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك"
بعد أمريكا... حظر ثان على استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك"
سبوتنيك عربي
أعلنت تايوان فرض حظر على استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك"، في المؤسسات الحكومية، مبررة القرار بـ"مخاطر أمنية محتملة"، بحسب زعمها. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
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وحسبما أفادت وسائل إعلام محلية، أوضحت وزارة الشؤون الرقمية التايوانية، في بيانٍ صدر أمس الجمعة، أن "التطبيق المطوّر من قِبَل شركة صينية، يشكل تهديدا لأمن المعلومات، ما يستوجب منعه في الدوائر الرسمية".وأضافت الوزارة أن "التطبيق ينطوي على مخاطر تتعلق بتسريب البيانات وأمن المعلومات، ما قد يعرض البنية التحتية الرقمية في تايوان للخطر".وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة التنظيمية الكورية الجنوبية لحماية البيانات الشخصية، أنها ستطلب توضيحات من "ديب سيك" بشأن كيفية تعاملها مع معلومات المستخدمين.ووفقًا لوكالة "يونهاب"، فإن لجنة حماية البيانات الشخصية التابعة لوزارة الداخلية ستوجه طلبا رسميا للحصول على تفاصيل حول آليات معالجة التطبيق للبيانات الشخصية.وخلال فترة وجيزة، انتشر النموذج على نطاق واسع عالميًا، متجاوزا تطبيق "تشات جي بي تي" الأمريكي، ليصبح الأكثر استخداما في مجال الذكاء الاصطناعي.وأثار هذا التطور مخاوف بشأن سيطرة الشركات الغربية، ولا سيما الأمريكية، على القطاع، حيث يشير إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي صيني منخفض التكلفة إلى تحول في موازين القوى، رغم الاستثمارات الضخمة التي تضخها الشركات الغربية في هذا المجال.
https://sarabic.ae/20250128/البحرية-الأميركية-تحظر-استخدام-ديب-سيك-الصيني-بسبب-مخاوف-أمنية-وأخلاقية-1097255993.html
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أخبار تايوان, الصين, أخبار الذكاء الاصطناعي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بعد أمريكا... حظر ثان على استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك"

07:01 GMT 01.02.2025
© AP Photoالذكاء الاصطناعي في الصين
الذكاء الاصطناعي في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت تايوان فرض حظر على استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك"، في المؤسسات الحكومية، مبررة القرار بـ"مخاطر أمنية محتملة"، بحسب زعمها.
وحسبما أفادت وسائل إعلام محلية، أوضحت وزارة الشؤون الرقمية التايوانية، في بيانٍ صدر أمس الجمعة، أن "التطبيق المطوّر من قِبَل شركة صينية، يشكل تهديدا لأمن المعلومات، ما يستوجب منعه في الدوائر الرسمية".
وأضافت الوزارة أن "التطبيق ينطوي على مخاطر تتعلق بتسريب البيانات وأمن المعلومات، ما قد يعرض البنية التحتية الرقمية في تايوان للخطر".
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة التنظيمية الكورية الجنوبية لحماية البيانات الشخصية، أنها ستطلب توضيحات من "ديب سيك" بشأن كيفية تعاملها مع معلومات المستخدمين.
The Icons for the smartphone apps DeepSeek and ChatGPT are seen on a smartphone screen in Beijing, Tuesday, Jan. 28, 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
البحرية الأمريكية تحظر استخدام "ديب سيك" الصيني بسبب مخاوف "أمنية وأخلاقية"
28 يناير, 23:15 GMT
ووفقًا لوكالة "يونهاب"، فإن لجنة حماية البيانات الشخصية التابعة لوزارة الداخلية ستوجه طلبا رسميا للحصول على تفاصيل حول آليات معالجة التطبيق للبيانات الشخصية.

وكانت "ديب سيك"، قد أطلقت نموذجها الجديد في الصين، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، مستندة إلى تقنيات منخفضة التكلفة وعدد أقل من الرقائق مقارنة بالشركات المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وخلال فترة وجيزة، انتشر النموذج على نطاق واسع عالميًا، متجاوزا تطبيق "تشات جي بي تي" الأمريكي، ليصبح الأكثر استخداما في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأثار هذا التطور مخاوف بشأن سيطرة الشركات الغربية، ولا سيما الأمريكية، على القطاع، حيث يشير إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي صيني منخفض التكلفة إلى تحول في موازين القوى، رغم الاستثمارات الضخمة التي تضخها الشركات الغربية في هذا المجال.
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