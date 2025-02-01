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https://sarabic.ae/20250201/سقوط-طائرة-على-عدد-من-المنازل-في-فيلادلفيا-بولاية-بنسلفانيا-الأمريكية-1097363619.html
سقوط طائرة على عدد من المنازل في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية
سقوط طائرة على عدد من المنازل في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بسقوط طائرة صغيرة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، على مبانٍ سكنية، ما أدى إلى اندلاع حريق. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T00:38+0000
2025-02-01T00:40+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية: "تحطمت طائرة صغيرة على متنها شخصان في مدينة فيلادلفيا وسقطت على مبانٍ سكنية".وأضافت أن "طواقم الطوارئ والإسعاف تحركت إلى موقع الحادث، حيث أعقب سقوط الطائرة انفجار نتيجة اصطدامها بعدة مبانٍ سكنية في منطقة شارع روزفلت وشارع كوتمان".وذكرت الشبكة أن "أسباب سقوط الطائرة لا تزال غير واضحة، ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات عن حالة الركاب".يُذكر أن طائرة مدنية ومروحية عسكرية تصادمتا بالقرب من مطار ريغان الدولي في واشنطن، ليل الخميس، وكان على متن الطائرة 60 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم، بينما كان على متن المروحية ثلاثة من أفراد الطاقم.في الوقت نفسه، أفاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم وجود ناجين في حادث التحطم. وأوضح أن من بين ركاب الطائرة المدنية مواطنين روس، حيث أعرب عن تعازيه بمصرعهم، متعهدًا بالمساعدة في إعادة جثامينهم إلى الوطن. كما أكد ترامب أنه لم تكن هناك اتصالات بين قادة روسيا والولايات المتحدة بشأن هذا الحادث.
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الولايات المتحدة الأمريكية

سقوط طائرة على عدد من المنازل في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية

00:38 GMT 01.02.2025 (تم التحديث: 00:40 GMT 01.02.2025)
© Sputnik . Munther Saeedحرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
حرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© Sputnik . Munther Saeed
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بسقوط طائرة صغيرة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، على مبانٍ سكنية، ما أدى إلى اندلاع حريق.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية: "تحطمت طائرة صغيرة على متنها شخصان في مدينة فيلادلفيا وسقطت على مبانٍ سكنية".
وأضافت أن "طواقم الطوارئ والإسعاف تحركت إلى موقع الحادث، حيث أعقب سقوط الطائرة انفجار نتيجة اصطدامها بعدة مبانٍ سكنية في منطقة شارع روزفلت وشارع كوتمان".
وذكرت الشبكة أن "أسباب سقوط الطائرة لا تزال غير واضحة، ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات عن حالة الركاب".
يُذكر أن طائرة مدنية ومروحية عسكرية تصادمتا بالقرب من مطار ريغان الدولي في واشنطن، ليل الخميس، وكان على متن الطائرة 60 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم، بينما كان على متن المروحية ثلاثة من أفراد الطاقم.
في الوقت نفسه، أفاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم وجود ناجين في حادث التحطم. وأوضح أن من بين ركاب الطائرة المدنية مواطنين روس، حيث أعرب عن تعازيه بمصرعهم، متعهدًا بالمساعدة في إعادة جثامينهم إلى الوطن. كما أكد ترامب أنه لم تكن هناك اتصالات بين قادة روسيا والولايات المتحدة بشأن هذا الحادث.
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