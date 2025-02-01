https://sarabic.ae/20250201/لحظة-تحطم-طائرة-إسعاف-وانفجارها-وسط-منطقة-سكنية-في-أمريكا-فيديو-1097373007.html
لحظة تحطم طائرة إسعاف وانفجارها وسط منطقة سكنية في أمريكا... فيديو
لحظة تحطم طائرة إسعاف وانفجارها وسط منطقة سكنية في أمريكا... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة فيلادلفيا الأمريكية حادثا مأساويا، حيث تحطمت طائرة إسعاف جوي، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص كانوا على متنها. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T10:22+0000
2025-02-01T10:22+0000
2025-02-01T10:22+0000
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وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة اللحظات الأولى لاصطدام الطائرة بالأرض.فيما وثّقت مقاطع فيديو تصاعد أعمدة الدخان الكثيف واندلاع النيران في موقع الحادث، حيث تحوّل المكان إلى كتلة من اللهب، مع اشتعال عدد من السيارات والمنازل القريبة.بدورها، قالت خدمة الإسعاف الجوي إن مريضا على متن الطائرة كان طفلا جاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتلقي العلاج وكان في طريق العودة إلى بلده المكسيك، مضيفة أن تكلفة الرحلة كانت بدعم مؤسسة خيرية دولية.وفي تعليق على الحادثة، عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن حزنه العميق، قائلًا: "فقدنا مزيدًا من الأرواح البريئة بعد حادث تحطم الطائرة المحزن في فيلادلفيا".فيما أكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية والمجلس الوطني لسلامة النقل فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات الحادث، فيما لا تزال أسباب سقوط الطائرة غير واضحة حتى الآن.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
لحظة تحطم طائرة إسعاف وانفجارها وسط منطقة سكنية في أمريكا... فيديو
شهدت مدينة فيلادلفيا الأمريكية حادثا مأساويا، حيث تحطمت طائرة إسعاف جوي، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص كانوا على متنها.
وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة اللحظات الأولى لاصطدام الطائرة بالأرض.
فيما وثّقت مقاطع فيديو تصاعد أعمدة الدخان الكثيف واندلاع النيران في موقع الحادث، حيث تحوّل المكان إلى كتلة من اللهب، مع اشتعال عدد من السيارات والمنازل القريبة.
بدورها، قالت خدمة الإسعاف الجوي إن مريضا على متن الطائرة كان طفلا جاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتلقي العلاج وكان في طريق العودة إلى بلده المكسيك، مضيفة أن تكلفة الرحلة كانت بدعم مؤسسة خيرية دولية.
وفي تعليق على الحادثة، عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن حزنه العميق، قائلًا: "فقدنا مزيدًا من الأرواح البريئة بعد حادث تحطم الطائرة المحزن في فيلادلفيا".
فيما أكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية والمجلس الوطني لسلامة النقل فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات الحادث، فيما لا تزال أسباب سقوط الطائرة غير واضحة حتى الآن.