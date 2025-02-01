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مصرع مقاتلين أجانب خلال عمليات عسكرية في دولة عربية
مصرع مقاتلين أجانب خلال عمليات عسكرية في دولة عربية
سبوتنيك عربي
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الصومالي لشؤون قوات الدفاع الشعبي، علي جيتي عثمان، مقتل مقاتلين أجانب كانوا يقاتلون في صفوف "مليشيات الخوارج" خلال العمليات العسكرية... 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T12:51+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن عثمان قوله إن العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الوطني بالتعاون مع المخابرات الوطنية والمقاومة الشعبية أسفرت عن تحرير العديد من المناطق الهامة في المحافظة.وأشار إلى أن عناصر وقيادات "مليشيات الخوارج" التي كانت تتحصن في جبال المحافظة تكبدت خسائر فادحة في الأرواح خلال العملية العسكرية.ودعا عثمان في ختام تصريحه المواطنين إلى الوقوف إلى جانب الجيش الوطني في عملياته العسكرية للقضاء على فلول المليشيات.يذكر أن الجيش الصومالي يواصل عملياته العسكرية في محافظة هيران، بهدف القضاء على ما تبقى من "مليشيات الخوارج"، وكان أكد العقيد عبد الله عمر، قائد الفرقة 27 في الجيش الوطني، في وقت سابق، مقتل عدد من عناصرها خلال العمليات الجارية.وأضاف العقيد عمر أن "العمليات أسفرت عن تدمير عدة قواعد تابعة للخوارج، والاستيلاء على أسلحة كانت بحوزة الإرهابيين، بالإضافة إلى تحرير مناطق مهمة في المحافظة".
https://sarabic.ae/20250201/الرئيس-الصومالي-يرفض-مساعي-إدارة-ترامب-للاعتراف-بـأرض-الصومال-1097375358.html
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العالم العربي, الصومال, الأخبار
العالم العربي, الصومال, الأخبار

مصرع مقاتلين أجانب خلال عمليات عسكرية في دولة عربية

12:51 GMT 01.02.2025
© Sputnik . Yuri Abramochkin   / مقديشو الصومال / الانتقال إلى بنك الصورمقديشو الصومال
مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© Sputnik . Yuri Abramochkin   / مقديشو الصومال
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أعلن المبعوث الخاص للرئيس الصومالي لشؤون قوات الدفاع الشعبي، علي جيتي عثمان، مقتل مقاتلين أجانب كانوا يقاتلون في صفوف "مليشيات الخوارج" خلال العمليات العسكرية الجارية في محافظة هيران الواقعة وسط الصومال.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن عثمان قوله إن العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الوطني بالتعاون مع المخابرات الوطنية والمقاومة الشعبية أسفرت عن تحرير العديد من المناطق الهامة في المحافظة.
وأشار إلى أن عناصر وقيادات "مليشيات الخوارج" التي كانت تتحصن في جبال المحافظة تكبدت خسائر فادحة في الأرواح خلال العملية العسكرية.
الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
الرئيس الصومالي يرفض مساعي إدارة ترامب للاعتراف بـ"أرض الصومال"
11:45 GMT
ودعا عثمان في ختام تصريحه المواطنين إلى الوقوف إلى جانب الجيش الوطني في عملياته العسكرية للقضاء على فلول المليشيات.
يذكر أن الجيش الصومالي يواصل عملياته العسكرية في محافظة هيران، بهدف القضاء على ما تبقى من "مليشيات الخوارج"، وكان أكد العقيد عبد الله عمر، قائد الفرقة 27 في الجيش الوطني، في وقت سابق، مقتل عدد من عناصرها خلال العمليات الجارية.
وأضاف العقيد عمر أن "العمليات أسفرت عن تدمير عدة قواعد تابعة للخوارج، والاستيلاء على أسلحة كانت بحوزة الإرهابيين، بالإضافة إلى تحرير مناطق مهمة في المحافظة".
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