https://sarabic.ae/20250201/موظف-مصري-ينتحر-في-النيل-ويترك-رسالة-مؤثرة-بخط-يده-تكشف-اللغز-1097372611.html
موظف مصري ينتحر في النيل ويترك رسالة مؤثرة بخط يده تكشف اللغز
موظف مصري ينتحر في النيل ويترك رسالة مؤثرة بخط يده تكشف اللغز
سبوتنيك عربي
بكلمات حزينة ومؤثرة، خطّ هاني عبد القادر، الموظف في دار الأوبرا المصرية، آخر رسائله قبل أن يُنهي حياته انتحارا، تاركا وراءه صدمة وحزنا واسعا. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
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في رسالة انتشرت كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، توجه عبد القادر بكلماته إلى من يبدو أنه ظلمه، قائلًا:ووفقا لما نشرته المطربة إيناس عز الدين عبر حسابها على وسائل التواصل، فقد ألقى الموظف الشاب بنفسه في نهر النيل بعد تعرضه لظلم كبير، واصفة إياه بالرجل الخلوق والمحترم.لكن المأساة لم تتوقف هنا، إذ كشفت عز الدين أن زميلا للمنتحر تُوفي فور سماعه خبر رحيله، مما زاد من حدة الصدمة.كما حذرت إيناس من "بيئة العمل السامة" التي قد تؤثر سلبا على الموظفين، مطالبة وزارة الثقافة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.من جهتها، أشارت تقارير محلية إلى أن عبد القادر كان يعاني في الفترة الأخيرة من ضغوط نفسية شديدة، سواء على الصعيد المهني أو الاقتصادي، مما فاقم من معاناته وأوصله إلى هذه النهاية المأساوية.
https://sarabic.ae/20220902/مصر-مشروع-قانون-لإعادة-تأهيل-محاولي-الانتحار-1067173231.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
موظف مصري ينتحر في النيل ويترك رسالة مؤثرة بخط يده تكشف اللغز
بكلمات حزينة ومؤثرة، خطّ هاني عبد القادر، الموظف في دار الأوبرا المصرية، آخر رسائله قبل أن يُنهي حياته انتحارا، تاركا وراءه صدمة وحزنا واسعا.
في رسالة انتشرت كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، توجه عبد القادر بكلماته إلى من يبدو أنه ظلمه، قائلًا:
"ستراني في مرضك وضعفك وفشلك.. ستراني في عقوق أبنائك.. ستراني في غدر من حولك.. ستراني في هجر أصحابك...".
ووفقا لما نشرته المطربة إيناس عز الدين عبر حسابها على وسائل التواصل، فقد ألقى الموظف الشاب بنفسه في نهر النيل بعد تعرضه لظلم كبير، واصفة إياه بالرجل الخلوق والمحترم.
لكن المأساة لم تتوقف هنا، إذ كشفت عز الدين أن زميلا للمنتحر تُوفي فور سماعه خبر رحيله، مما زاد من حدة الصدمة.
كما حذرت إيناس من "بيئة العمل السامة" التي قد تؤثر سلبا على الموظفين، مطالبة وزارة الثقافة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
من جهتها، أشارت تقارير محلية إلى أن عبد القادر كان يعاني في الفترة الأخيرة من ضغوط نفسية شديدة، سواء على الصعيد المهني أو الاقتصادي، مما فاقم من معاناته وأوصله إلى هذه النهاية المأساوية.