موظف مصري ينتحر في النيل ويترك رسالة مؤثرة بخط يده تكشف اللغز

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
11:03 GMT
17 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تفرج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين، رئيس الوزراء الفلسطيني: إعمار غزة يتطلب خروج إسرائيل وتخلي حماس عن الحكم
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:32 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
17:03 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250201/موظف-مصري-ينتحر-في-النيل-ويترك-رسالة-مؤثرة-بخط-يده-تكشف-اللغز-1097372611.html
موظف مصري ينتحر في النيل ويترك رسالة مؤثرة بخط يده تكشف اللغز
موظف مصري ينتحر في النيل ويترك رسالة مؤثرة بخط يده تكشف اللغز
سبوتنيك عربي
بكلمات حزينة ومؤثرة، خطّ هاني عبد القادر، الموظف في دار الأوبرا المصرية، آخر رسائله قبل أن يُنهي حياته انتحارا، تاركا وراءه صدمة وحزنا واسعا. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T09:21+0000
2025-02-01T09:21+0000
مجتمع
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101648/86/1016488632_0:146:1300:877_1920x0_80_0_0_3823788440232b3d98e02aae95871970.jpg
في رسالة انتشرت كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، توجه عبد القادر بكلماته إلى من يبدو أنه ظلمه، قائلًا:ووفقا لما نشرته المطربة إيناس عز الدين عبر حسابها على وسائل التواصل، فقد ألقى الموظف الشاب بنفسه في نهر النيل بعد تعرضه لظلم كبير، واصفة إياه بالرجل الخلوق والمحترم.لكن المأساة لم تتوقف هنا، إذ كشفت عز الدين أن زميلا للمنتحر تُوفي فور سماعه خبر رحيله، مما زاد من حدة الصدمة.كما حذرت إيناس من "بيئة العمل السامة" التي قد تؤثر سلبا على الموظفين، مطالبة وزارة الثقافة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.من جهتها، أشارت تقارير محلية إلى أن عبد القادر كان يعاني في الفترة الأخيرة من ضغوط نفسية شديدة، سواء على الصعيد المهني أو الاقتصادي، مما فاقم من معاناته وأوصله إلى هذه النهاية المأساوية.
https://sarabic.ae/20220902/مصر-مشروع-قانون-لإعادة-تأهيل-محاولي-الانتحار-1067173231.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101648/86/1016488632_0:24:1300:999_1920x0_80_0_0_d5c64a570fdf4e82bca50e6dd8cb6191.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

موظف مصري ينتحر في النيل ويترك رسالة مؤثرة بخط يده تكشف اللغز

09:21 GMT 01.02.2025
© Sputnik . Ashraf Kamalنهر النيل ـ مصر
نهر النيل ـ مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبر
بكلمات حزينة ومؤثرة، خطّ هاني عبد القادر، الموظف في دار الأوبرا المصرية، آخر رسائله قبل أن يُنهي حياته انتحارا، تاركا وراءه صدمة وحزنا واسعا.
في رسالة انتشرت كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، توجه عبد القادر بكلماته إلى من يبدو أنه ظلمه، قائلًا:
"ستراني في مرضك وضعفك وفشلك.. ستراني في عقوق أبنائك.. ستراني في غدر من حولك.. ستراني في هجر أصحابك...".
ووفقا لما نشرته المطربة إيناس عز الدين عبر حسابها على وسائل التواصل، فقد ألقى الموظف الشاب بنفسه في نهر النيل بعد تعرضه لظلم كبير، واصفة إياه بالرجل الخلوق والمحترم.
مرهق يقدم على الانتحار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
مجتمع
مصر... مشروع قانون لإعادة تأهيل محاولي الانتحار
2 سبتمبر 2022, 08:57 GMT
لكن المأساة لم تتوقف هنا، إذ كشفت عز الدين أن زميلا للمنتحر تُوفي فور سماعه خبر رحيله، مما زاد من حدة الصدمة.
كما حذرت إيناس من "بيئة العمل السامة" التي قد تؤثر سلبا على الموظفين، مطالبة وزارة الثقافة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
من جهتها، أشارت تقارير محلية إلى أن عبد القادر كان يعاني في الفترة الأخيرة من ضغوط نفسية شديدة، سواء على الصعيد المهني أو الاقتصادي، مما فاقم من معاناته وأوصله إلى هذه النهاية المأساوية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведут огонь из БМП-3 во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала