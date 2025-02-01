https://sarabic.ae/20250201/نادي-نيوم-السعودي-يعلن-رحيل-البرازيلي-رومارينيو-1097390551.html
نادي "نيوم" السعودي يعلن رحيل البرازيلي رومارينيو
نادي "نيوم" السعودي يعلن رحيل البرازيلي رومارينيو
سبوتنيك عربي
أعلن نادي "نيوم" السعودي، مساء اليوم السبت، رحيل مهاجمه البرازيلي، رومارينيو عن صفوف الفريق، الذي ينافس في دوري "يلو" للدرجة الأولى. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T21:18+0000
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ونشر الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس" مقطع فيديو تكريميا للنجم البرازيلي، مرفقا برسالة وداع هي "شكًا رومارينيو على كل شيء.. وداعا.. ستظل في ذاكرتنا يا عقرب".وخاض رومارينيو 18 مباراة مع نيوم، سجل خلالها 10 أهداف، بعد انضمامه للفريق قادما من اتحاد جدة.وتأتي مغادرة اللاعب البرازيلي، رومارينيو، بعد تعاقد نادي "نيوم" السعودي مع النجم الجزائري، سعيد بن رحمة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
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رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار كرة القدم
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار كرة القدم
نادي "نيوم" السعودي يعلن رحيل البرازيلي رومارينيو
أعلن نادي "نيوم" السعودي، مساء اليوم السبت، رحيل مهاجمه البرازيلي، رومارينيو عن صفوف الفريق، الذي ينافس في دوري "يلو" للدرجة الأولى.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس" مقطع فيديو تكريميا للنجم البرازيلي، مرفقا برسالة وداع هي "شكًا رومارينيو على كل شيء.. وداعا.. ستظل في ذاكرتنا يا عقرب".
وخاض رومارينيو 18 مباراة مع نيوم، سجل خلالها 10 أهداف، بعد انضمامه للفريق قادما من اتحاد جدة.
وتأتي مغادرة اللاعب البرازيلي، رومارينيو، بعد تعاقد نادي "نيوم" السعودي مع النجم الجزائري، سعيد بن رحمة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.